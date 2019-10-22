Политика
Московский КомсомолецПутин сообщил Асаду о переговорах с Эрдоганом
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин по телефону проинформировал сирийского лидера Башара Асада об итогах переговоров в Сочи с главой Турции Реджепом Эрдоганом. "По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор", - заявил Песков.
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Глава российского государства информировал своего сирийского коллегу об итогах встречи с Эрдоганом, продолжавшейся больше шести часов, изложил основные положения Меморандума о взаимопонимании, согласованного по итогам встречи.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельЭкономика сегодня вчера в 15:18
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Общество
Роскачество нашло опасные микроорганизмы и плесень в ромашковом чае
Роскачество провело исследование ромашкового чая и выявило среди 25 торговых марок только 20 безопасных к употреблению.
РБК 02:18
Экономика
РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн
По подсчетам РЖД, из почти 2,3 трлн руб. суммарной стоимости проекта в 1,59 трлн руб. обойдется участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, еще 530 млрд руб. будет стоить участок Москва — Нижний Новгород, протяженность которого составит 421 км. Еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.
РБК вчера в 23:59
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Аталанту»
«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Аталантой» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Soccer.ru вчера в 16:56
Происшествия
В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие
В центре Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на Пушкинской улице.
Газета.Ru вчера в 17:29
Общество
Посольство России запросило у Госдепа информацию о задержании Билалова
Посольство России в Вашингтоне ожидает от Госдепартамента уточнения информации по поводу задержания в Майами экс-гендиректора «Курортов Северного Кавказа» и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова.
РБК 02:05
Общество
Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
РИА Новости вчера в 21:24
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Армия и оружие
Турция прекратила военную операцию в Сирии
1. Турецкая военная операция на севере Сирии прекращается Такое решение было достигнуто по итогам встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.
Lenta.ru вчера в 17:20
Политика
Парламент Британии провалил сделку Джонсона и ЕС по Brexit
Правительство Великобритании передало на рассмотрение парламенту новый законопроект о Brexit, который основан на соглашении, которое Борис Джонсон согласовал на саммите ЕС.
Газета.Ru вчера в 16:32
Политика
В Москве назначили нового главу департамента соцзащиты
Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Евгения Стружака, который ранее занимал пост заместителя руководителя аппарата мэра, на должность главы департамента труда и соцзащиты населения столицы.
ТАСС 02:16
Происшествия
На руднике «Таймырский» погибли три человека
На руднике «Таймырский» на севере края обнаружены тела трех человек без признаков жизни.
Наш Красноярский край вчера в 09:21
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск вчера в 11:11
Политика
Украинскому депутату предложили нарядиться матрешкой
Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Евгений Шевченко объяснил причину своего участия в программе российского телевидения.
Lenta.ru вчера в 20:35
Общество
Самозанятые смогут зарегистрироваться еще в 13 регионах России
В 2020 году зарегистрироваться в качестве самозанятых смогут жители 13 новых регионов, ранее не участвовавших в эксперименте.
Inc. Russia 01:58
Политика
Зеленский рассчитывает на скорую встречу в «нормандском формате»
Украина выполнила условия для проведения встречи в «нормандском формате» и ожидает ответных шагов со стороны партнёров, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, сообщили 23 октября в пресс-службе президента Украины.
REGNUM 02:24
Армия и оружие
Бомбардировщики США совершили полеты около Крыма
Стратегические бомбардировщики США отработали тренировочные полеты над акваторией Черного моря, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 20:58
Происшествия
Сестра погибшего футболиста Вшикова обвинила полицию в смерти брата
RT на русском вчера в 07:57
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Авто
Компания Renault готовит совершенно новый кроссовер
Компания Renault готовится вывести на рынок совершенно новый паркетник.
Новые автомобили вчера в 10:51
Происшествия
Мужчина выстрелил в полицейского в Петербурге
Мужчина, находившийся в состоянии наркотического опьянения, выстрелил в участкового, прибывшего на вызов в Санкт-Петербурге.
Взгляд.ру 02:23
Происшествия
Адвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского
Следственный департамент МВД отменил постановление о возбуждении дела против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
РБК вчера в 14:50
Политика
Конгресс требует от Трампа надавить на Россию из-за дела Уилана
В отношении американца возбудили уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК РФ). Фабула дела не раскрывается из соображений секретности.
Известия вчера в 23:19
Экономика
Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют
Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.
Газета.Ru 21 октября в 18:55
Политика
WP узнала о показаниях посла США на Украине против Трампа
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривал предоставление финансовой помощи Украине в зависимости от публичных заявлений Киева о проведении расследования в отношении Джозефа Байдена и его сына.
РБК вчера в 17:56
Общество
Закрыли плеер, на котором держались 80% пиратских ресурсов
Плеером Moonwalk пользовались для показа видео 80% российских пиратских ресурсов.
Первое Студенческое агентство вчера в 10:16
Футбол
Шахтер — Динамо (Загреб) 2:2
Определились стартовые составы на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Шахтер» — «Динамо» Загреб.
LiveSport.ru вчера в 11:58
Общество
Россияне оценили «стоимость» своей жизни в 5,8 млн рублей
Россияне считают справедливым, если в случае их смерти родные получат страховку размером 5,8 млн рублей в среднем.
ИА Крыминформ 02:18