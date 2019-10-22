Глава российского государства информировал своего сирийского коллегу об итогах встречи с Эрдоганом, продолжавшейся больше шести часов, изложил основные положения Меморандума о взаимопонимании, согласованного по итогам встречи.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин по телефону проинформировал сирийского лидера Башара Асада об итогах переговоров в Сочи с главой Турции Реджепом Эрдоганом. "По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор", - заявил Песков.

Путин сообщил Асаду о переговорах с Эрдоганом

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