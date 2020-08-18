Путин сообщил Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном
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По информации агентства, президент России рассказал Лукашенко о переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и с французским лидером Эммануэлем Макроном. Уточняется, что сегодня главы государств обсудили ситуацию с кризисом в Белоруссии. Согласно данным ЦИК, Лукашенко набрал 83,49% голосов.В источнике
С чего всё началось
«Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о его переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в части, касающейся ситуации в Беларуси», — отмечается
в сообщении.
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