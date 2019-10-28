Политика
Российская газетаПутин обсудил с Меркель транзит газа через Украину
В Брюсселе 28 октября проходит раунд министерских консультаций Россия - ЕС - Украина. Лидеры обменялись мнениями по вопросу продолжения транзита российского газа через территорию Украины в Европу после истечения в конце этого года срока контракта.
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«В связи с проведением сегодня в Брюсселе очередного раунда трёхсторонних министерских консультаций Россия — ЕС — Украина состоялся обмен мнениями относительно продолжения транзита российского газа через территорию Украины в Европу после истечения в конце 2019 года срока действия соответствующего контракта», — говорится в сообщении.RT на русском08:58
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Политика
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