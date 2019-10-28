с чего всё началось

В Брюсселе 28 октября проходит раунд министерских консультаций Россия - ЕС - Украина. Лидеры обменялись мнениями по вопросу продолжения транзита российского газа через территорию Украины в Европу после истечения в конце этого года срока контракта.

Путин обсудил с Меркель транзит газа через Украину

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