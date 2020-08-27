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РИА Новости
РИА Новости

Путин заявил о создании резерва силовиков на случай помощи Белоруссии

Президент России Владимир Путин заявил, что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии, если для этого возникнет необходимость. Об этом он сообщил в интервью на телеканале "Россия 1".В источнике
Подробнее о событии
РБК

Путин назвал условия вмешательства в кризис в Белоруссии. Что важно знать

РБК13:00
Коммерсантъ

Интервью Путина о Белоруссии, коронавирусе, экономике. Главное

Коммерсантъ07:44
РИА Новости

Путин заявил о создании резерва силовиков на случай помощи Белоруссии

РИА Новости09:44
Вести.Ru

Россия сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии

Вести.Ru07:09
ТАСС

Интервью Владимира Путина телеканалу «Россия-24». Главное

ТАСС07:50
RT на русском

Путин сформировал резерв силовиков для помощи Белоруссии

RT на русском10:49
Lenta.ru

Путин сообщил о создании резерва из силовиков для помощи Белоруссии

Lenta.ru06:35

В Госдепе отреагировали на запуск Китаем баллистических ракет

Спецпосланник США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Китай глубоко ошибается, если думает, что запуск баллистических ракет в Южно-Китайском море может запугать Соединенные Штаты.
Известия23:58
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«Ночь кино» в Ульяновской области проведут на 50 площадках

В этом году ульяновцам в рамках акции продемонстрируют три кинокартины отечественного производства: комедию «Холоп», спортивную мелодраму «Лед-2» и анимационный фильм «Иван Царевич и Серый Волк-4».
Первый ульяновский портал09:00

Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии

ДТП в Сирии, в котором пострадали американские военные, произошло по их вине, так как они попытались блокировать путь российского патруля, заявили в Минобороны по итогам переговоров начальников генштабов двух стран, сообщает «Интерфакс».
Ведомости04:28
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ruвчера в 08:44
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Киев заявил о готовности предоставить убежище преследуемым белорусам

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что граждане Белоруссии, которых преследует на родине по политическим мотивам, могут рассчитывать на политическое убежище на Украине, сообщает ТАСС.
Газета.Ru10:50
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Начальника отдела МВД в Курганской области арестовали на два месяца

Суд на два месяца арестовал начальника МО МВД России "Каргапольский" Дениса Мурашова, обвиняемого в присвоении бюджетных средств и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Курганской области в четверг.
ТАСС09:43
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Найден первый в мире пациент, который мог победить ВИЧ без терапии

Вирусологи считают, что женщину можно назвать первым в истории человеком, чей иммунитет справился с ВИЧ без терапии и трансплантации костного мозга (как было в случае с пациентами, которых врачи смогли полностью избавить от вируса).
РИА Новости13:48
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«На пороге тотального карантина»: Украинский эпидемолог сообщил о подготовке усиления антиковидных мер

Украинским властям придётся пойти на закрытие предприятий и компаний в связи с ужесточением карантина, поскольку нынешние меры не помогают справиться с распространением коронавирусной инфекции.
ИА Новороссия01:49