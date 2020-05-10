Общество

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаПутин сообщил, что в картине «Рабовладельцы» пробрало его до слез

Большое впечатление после себя оставляет картина Рабовладельцы, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства посетил выставку "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве" в столичном Манеже 4 ноября 2019 года.
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с чего всё началось

«Рабовладельцы»: Путин о том, что его пробрало до слез

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что на него большое впечатление произвела картина "Рабовладельцы", которую он увидел на выставке "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве" в московском Манеже.
Вести.Ru06:38

Подробнее о событии

Путин рассказал, какая картина о войне пробрала его до слёз

RT на русском09:24

Путин рассказал о «пробирающей до слез» картине о Великой Отечественной войне

Известия08:26

Путин рассказал о пробравшей его до слез картине

Lenta.ru07:45

Путин рассказал о картине, посвященной войне, от которой его «пробирает до слез»

ТАСС07:29

Путин признался, что его впечатлила картина «Рабовладельцы» Гапоненко

РИА Новости07:10

Путин признался, какая картина его «пробрала до слез»

Комсомольская правда06:59

«Рабовладельцы»: Путин о том, что его пробрало до слез

Вести.Ru06:38
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 22:51, Ашберн
Здоровье

Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса.
РИА Новости 16:03
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Политика

Климкин заявил, что у России нет права на празднование Дня Победы

Киев, 11 мая 2020, 04:47 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Россия якобы использует празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне для того, чтобы «мобилизовывать и раскручивать новые войны» и поэтому РФ не заслуживает права отмечать эту дату.
REGNUM 21:47
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Общество

Авиакомпании ужесточат проверку пассажиров вывозных рейсов

Авиакомпании намерены ужесточить проверку адреса фактического проживания при посадке на вывозной рейс, следует из опубликованного в воскресенье сообщения в Telegram-канале, который был создан Минкомсвязью РФ для возвращения россиян на родину.
ТАСС 16:59
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Политика

МИД России возмущен заявлением Белого дома о победителях нацизма

Заявление Белого дома, в котором странами-победителями нацизма признаются исключительно США и Великобритания, вызывает возмущение, говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.
Газета.Ru 09:41
1,2K
Экономика

Минфин Украины о новых условиях МВФ: объем кредитования не изменится

Ведомство подчеркивает, что основная разница в новых условиях сотрудничества с МВФ заключается в сроках реализации программы (сейчас предлагается 1,5 года, а было — 3), а вот объем кредитования не изменится.
REGNUM 08 мая в 07:01
Общество

МВД отказалось ужесточать ответственность за побои

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила МВД и еще пяти ведомствам изучить обращение депутатов, которые предупредили о росте домашнего насилия на фоне самоизоляции.
Эхо Москвы 09:33
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Общество

Россиян ждут еще одни длинные выходные

Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru 07:00
1,1K
Общество

МВД назвало регионы, где чаще всего нарушают режим самоизоляции

Больше всего режим самоизоляции нарушают в Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях и Дагестане, сообщил «РИА Новости» начальник управления МВД по охране общественного порядка Юрий Валяев.
Коммерсантъ 21:42
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Политика

США назвали условия для продления договора СНВ

Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru вчера в 02:47
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Экономика

Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
RT на русском 05:00
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ЖКХ

Дома на центральных улицах Читы ждёт отключение горячей воды с 20 мая

Специалисты 20 мая приступят к гидравлическим испытаниям участка теплотрассы «ТЭЦ-1 – Город», что приведёт к плановому ограничению подачи горячей воды в многоквартирные дома на ряде улиц Читы.
Zabnews.ru 21:18
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Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
7,7K
Армия и оружие

ТАСС сообщил об испытаниях гиперзвуковой ракеты с ракетоносца Ту-22М3М

РБК 22:27
Происшествия

Пять новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт 03:21
44
Армия и оружие

СМИ сообщили о случайной атаке иранским эсминцем своего корабля

Известия 20:20
3
Авто

В апреле выдача автокредитов сократилась на 81%

Объем выдачи автокредитов по итогам апреля 2020 года снизился на 81%, причем падение наблюдается как в денежном, так и в количественном выражении.
Автоновости дня 08 мая в 04:45
17
Общество

В Самарской области продлили режим самоизоляции до 18 мая

На всей территории Самарской области сохраняется режим ограничительных мер до 18 мая.
ГТРК Самара 08:22
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Финансы

СМИ: ЦБ напечатает 1,5 трлн рублей, чтобы не тратить фонд национального благосостояния

Объем операций долгосрочного репо составит 1-1,5 триллиона рублей.
Росбалт 19:34
Наука

Древнейшее европейское пиво обнаружили археологи

Для начала были подвергнуты карбонизации пророщенные зерна ячменя, а затем клетки сравнивались из Египта и Израиля, на территории которых были найдены древнейшие пивоварни.
ToDay News Ufa 08 мая в 11:41
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Кино

Каннский кинофестиваль в 2020 году отменили

Изначально провести каннский фестиваль планировалось с 12 по 23 мая, однако на фоне пандемии организаторы приняли решении перенсти его.
Коммерсантъ 17:38
2
Экономика

Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли

Принятие законопроекта грозит торговым центрам дефолтом и переходом к банкам и государству, которые в среднесрочной перспективе не смогут восстановить их экономическую социальную ценность.
РБК 08:34
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Происшествия

В Москве в квартире нашли тела 90-летней женщины и сына-инвалида

В Москве полиция обнаружила трупы 90-летней пенсионерки и сына-инвалида, пишет РЕН.
Газета.Ru 16:20
1
Общество

Россиян предупредили о резком похолодании

Как пояснил синоптик, к вечеру вторника в европейской части России начнет стремительно холодать.
РИА Новости 18:07
87
Общество

ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса

Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости 10:14
240
Общество

В Татарстане обновили требования к режиму самоизоляции

Согласно документу, сохраняется запрет на работу организаций общепита, кроме работы на вынос.
Inkazan 09:30
45
Шоу-бизнес

Как выглядит Айза Анохина спустя две недели после пластики

В личном блоге звезда не только показала, как выглядит после пластической операции, но и перечислила ряд манипуляций, проделанных со своей внешностью.
StarHit.ru 13:00
4
Политика

Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом

В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
4,1K
Общество

На странице солдата «Бессмертного полка» появилось фото Гиммлера

РИА Новости 09:03
49
Политика

Шеф-повар рассказал о меню на приемах в Кремле

Моя Москва.онлайн 05:55
214
Общество

Минпросвещения допустило отмену ОГЭ

Основной государственный экзамен (ОГЭ) в России может быть отменен из-за ситуации с коронавирусом.
Известия 05:12
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