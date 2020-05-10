Общество
Политическая ЭкспертизаПутин сообщил, что в картине «Рабовладельцы» пробрало его до слез
Большое впечатление после себя оставляет картина Рабовладельцы, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства посетил выставку "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве" в столичном Манеже 4 ноября 2019 года.
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с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что на него большое впечатление произвела картина "Рабовладельцы", которую он увидел на выставке "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве" в московском Манеже.Вести.Ru06:38
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Здоровье
Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса.
РИА Новости 16:03
Политика
Климкин заявил, что у России нет права на празднование Дня Победы
Киев, 11 мая 2020, 04:47 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Россия якобы использует празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне для того, чтобы «мобилизовывать и раскручивать новые войны» и поэтому РФ не заслуживает права отмечать эту дату.
REGNUM 21:47
Общество
Авиакомпании ужесточат проверку пассажиров вывозных рейсов
Авиакомпании намерены ужесточить проверку адреса фактического проживания при посадке на вывозной рейс, следует из опубликованного в воскресенье сообщения в Telegram-канале, который был создан Минкомсвязью РФ для возвращения россиян на родину.
ТАСС 16:59
Политика
МИД России возмущен заявлением Белого дома о победителях нацизма
Заявление Белого дома, в котором странами-победителями нацизма признаются исключительно США и Великобритания, вызывает возмущение, говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.
Газета.Ru 09:41
Экономика
Минфин Украины о новых условиях МВФ: объем кредитования не изменится
Ведомство подчеркивает, что основная разница в новых условиях сотрудничества с МВФ заключается в сроках реализации программы (сейчас предлагается 1,5 года, а было — 3), а вот объем кредитования не изменится.
REGNUM 08 мая в 07:01
Общество
МВД отказалось ужесточать ответственность за побои
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила МВД и еще пяти ведомствам изучить обращение депутатов, которые предупредили о росте домашнего насилия на фоне самоизоляции.
Эхо Москвы 09:33
Общество
Россиян ждут еще одни длинные выходные
Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru 07:00
Общество
МВД назвало регионы, где чаще всего нарушают режим самоизоляции
Больше всего режим самоизоляции нарушают в Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях и Дагестане, сообщил «РИА Новости» начальник управления МВД по охране общественного порядка Юрий Валяев.
Коммерсантъ 21:42
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru вчера в 02:47
Экономика
Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
RT на русском 05:00
ЖКХ
Дома на центральных улицах Читы ждёт отключение горячей воды с 20 мая
Специалисты 20 мая приступят к гидравлическим испытаниям участка теплотрассы «ТЭЦ-1 – Город», что приведёт к плановому ограничению подачи горячей воды в многоквартирные дома на ряде улиц Читы.
Zabnews.ru 21:18
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Происшествия
Пять новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт 03:21
Авто
В апреле выдача автокредитов сократилась на 81%
Объем выдачи автокредитов по итогам апреля 2020 года снизился на 81%, причем падение наблюдается как в денежном, так и в количественном выражении.
Автоновости дня 08 мая в 04:45
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции до 18 мая
На всей территории Самарской области сохраняется режим ограничительных мер до 18 мая.
ГТРК Самара 08:22
Финансы
СМИ: ЦБ напечатает 1,5 трлн рублей, чтобы не тратить фонд национального благосостояния
Объем операций долгосрочного репо составит 1-1,5 триллиона рублей.
Росбалт 19:34
Наука
Древнейшее европейское пиво обнаружили археологи
Для начала были подвергнуты карбонизации пророщенные зерна ячменя, а затем клетки сравнивались из Египта и Израиля, на территории которых были найдены древнейшие пивоварни.
ToDay News Ufa 08 мая в 11:41
Кино
Каннский кинофестиваль в 2020 году отменили
Изначально провести каннский фестиваль планировалось с 12 по 23 мая, однако на фоне пандемии организаторы приняли решении перенсти его.
Коммерсантъ 17:38
Экономика
Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли
Принятие законопроекта грозит торговым центрам дефолтом и переходом к банкам и государству, которые в среднесрочной перспективе не смогут восстановить их экономическую социальную ценность.
РБК 08:34
Происшествия
В Москве в квартире нашли тела 90-летней женщины и сына-инвалида
В Москве полиция обнаружила трупы 90-летней пенсионерки и сына-инвалида, пишет РЕН.
Газета.Ru 16:20
Общество
Россиян предупредили о резком похолодании
Как пояснил синоптик, к вечеру вторника в европейской части России начнет стремительно холодать.
РИА Новости 18:07
Общество
ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса
Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости 10:14
Общество
В Татарстане обновили требования к режиму самоизоляции
Согласно документу, сохраняется запрет на работу организаций общепита, кроме работы на вынос.
Inkazan 09:30
Шоу-бизнес
Как выглядит Айза Анохина спустя две недели после пластики
В личном блоге звезда не только показала, как выглядит после пластической операции, но и перечислила ряд манипуляций, проделанных со своей внешностью.
StarHit.ru 13:00
Политика
Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом
В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
Политика
Шеф-повар рассказал о меню на приемах в Кремле
Моя Москва.онлайн 05:55
Общество
Минпросвещения допустило отмену ОГЭ
Основной государственный экзамен (ОГЭ) в России может быть отменен из-за ситуации с коронавирусом.
Известия 05:12