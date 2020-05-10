Общество
Политическая ЭкспертизаПутин сообщил, что в картине «Рабовладельцы» пробрало его до слез
Большое впечатление после себя оставляет картина Рабовладельцы, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства посетил выставку "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве" в столичном Манеже 4 ноября 2019 года.
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с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что на него большое впечатление произвела картина "Рабовладельцы", которую он увидел на выставке "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве" в московском Манеже.Вести.Ruвчера в 06:38
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