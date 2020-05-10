Президент РФ Владимир Путин рассказал, что на него большое впечатление произвела картина "Рабовладельцы", которую он увидел на выставке "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве" в московском Манеже.

с чего всё началось

Большое впечатление после себя оставляет картина Рабовладельцы, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства посетил выставку "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве" в столичном Манеже 4 ноября 2019 года.

Путин сообщил, что в картине «Рабовладельцы» пробрало его до слез

Здоровье Число выявленных случаев коронавируса в Приморье превысило 900 Общее число выявленных случаев коронавируса в Приморье превысило 900, за сутки вирус подтвержден у 51 пациента, сообщает правительство региона. 7

Происшествия Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили. 779

Происшествия Власти Красногорска ищут родственников постояльцев сгоревшего хосписа Interfax-Russia.ru - Сотрудники администрации Красногорска начали поиск родственников постояльцев сгоревшего дома, который использовался как хоспис для пожилых людей, сообщила глава городского округа Эльмира Хаймурзина.

Авто Первые Haval H5 появились у дилеров в РФ Новый рамный внедорожник Haval H5, доступный для заказа с 22 апреля, добрался до российских дилеров Haval в регионах. 13

Общество Синоптики назвали даты снегопадов в мае Днем в центре России будет не выше 10–12 градусов, а если брать севернее, и вовсе пройдут снегопады. 4

Политика Белый дом назвал США и Британию победителями нацизма В опубликованном в Твиттер официальном поздравлении Белого дома с днем победы было сказано, что планету от нацизма избавили США и Великобритания. 2K

Экономика В России вдвое выросли продажи спорттоваров Продажи товаров для занятия спортом в России выросли более чем в два раза в апреле в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД». 18

Общество Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса. 207

Политика Пушков оценил заявление Киева о «мифе» со Знаменем Победы Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter заявление МИД Украины о том, что одним из первых бойцов Красной Армии, кто водрузил Знамя Победы над Рейхстагом, был этнический украинец.

Политика Еврокомиссия пригрозила Германии разбирательством Европейская комиссия может начать разбирательство в отношении Германии в связи с решением немецкого конституционного суда от 5 мая о частичном несоответствии действий Европейского центрального банка основному закону этой страны, говорится в заявлении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. 170

Политика Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 4,1K