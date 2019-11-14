Энергетика

REGNUMREGNUMПутин сообщил, когда Москва и Минск договорятся по газу

Вопрос по цене на российский газ для Белоруссии будет решён до конца года, сообщил 14 ноября президент РФ Владимир Путин по итогам саммита БРИКС в Бразилии. По словам российского лидера, с Минском ведутся соответствующие переговоры.
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