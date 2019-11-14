Энергетика
REGNUMПутин сообщил, когда Москва и Минск договорятся по газу
Вопрос по цене на российский газ для Белоруссии будет решён до конца года, сообщил 14 ноября президент РФ Владимир Путин по итогам саммита БРИКС в Бразилии. По словам российского лидера, с Минском ведутся соответствующие переговоры.
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Общество
В Венеции ввели режим ЧП после наводнения
Общество
В Италии откроют приюты для разведенных мужчин
Приюты для разведенных мужчин, которые остались ни с чем после бракоразводного процесса, начали активно открываться в Италии, пишет «Российская газета».
Шоу-бизнес
Экс-«фабрикантка» Мария Алалыкина приняла ислам и уехала в Дагестан
Певица приняла ислам и сейчас живет со вторым мужем на территории Республики Махачкала, 13 ноября.
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли почти на 2,22 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 2,219 млн баррелей и на 8 ноября составили 449,001 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США.
Наука
В аргентинской лавовой трубке нашли сенокосца-троглодита
Происшествия
Стрельба произошла в школе в Калифорнии
Происшествия
Взрыв прогремел в квартире на западе Москвы
Взрыв прогремел в квартире на западе столицы. После хлопка в здании возник пожар. Инцидент произошел в доме 16 по улице Удальцова.
Гаджеты
Motorola представила складной RAZR с гибким экраном
Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева разделась для фотосессии с сыном
Бывшая участница скандального телешоу «Дом-2», а ныне популярный блогер, счастливая жена и мама Нелли Ермолаева, приняла участие в провокационной фотосессии с сыном.
Политика
В Молдавии избрали новое правительство
Кику работал министром в правительстве Павла Филипа, которое ушло в отставку минувшим летом после того, как в результате формирования парламентского большинства в составе Партии социалистов и прозападного блока ACUM премьером стала Майя Санду.
Наука
Копья из Бородинского клада были созданы не в Древней Греции
Ученые из Госисторического музея и «Курчатовского института» определили, что копья в составе Бородинского клада создали не на территории Древней Греции.
Футбол
Определились десять участников футбольного Евро-2020
По результатам матчей квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года, состоявшихся в четверг, 14 ноября, четыре национальные команды гарантировали себе участие в континентальном первенстве.
Общество
Миллер не согласился с прогнозом синоптиков на зиму
В пресс-релизе «Газпрома» говорится, что погода в январе–марте 2020 года, «по прогнозам, будет заметно холоднее, чем прошлой зимой».
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Музыка
Бузова анонсировала выступление на Евровидении
Наука
В Саккаре найдено древнее подземелье, построенное не египтянами
Совместная японско-египетская археологическая миссия под руководством профессора Нозому Каваи из Университета Канадзава при проведении раскопок в некрополе Саккары обнаружила римские катакомбы, возраст которых составляет около 2000 лет.
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой
Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Технологии
Opera 65 покажет, какие сайты отслеживают пользователя
В предыдущей версии браузера Opera появилась возможность блокировки трекеров отслеживания на веб-сайтах.
Общество
Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить
Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ
Шоу-бизнес
Собчак ответила на критику Михалкова
На минувшей неделе, Михалков посвятил очередной выпуск своей авторской программы «Бесогон ТВ» на телеканале «Россия 24» свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова.
Политика
В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17
Международная следственная группа (JIT) по делу крушения в 2015 г. малайзийского Boeing 777 заявила об обнаружении записей телефонных разговоров, в которых упоминаются высокопоставленные российские должностные лица.
Энергетика
МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%
Мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,6 млн б/с - до 103,5 млн б/с, следует из ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook 2019, опубликованном в среду.
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Шоу-бизнес
Натали пришлось сняться в купальнике и рассказать о беременности
По сети тут же поползли слухи о том, что Натали в очередной раз беременна.
Спорт
Малышко победил в спринте на контрольной тренировке сборной России
Дмитрий Малышко стал победителем спринта на 10 км на контрольной тренировке сборной России по биатлону в Тюмени.
Происшествия
Пилот севшего в поле A321 объяснил, почему скрывает имя от пассажиров
Пилот аварийно севшего в Подмосковье А321 Дамир Юсупов в интервью сызранской телекомпании КТВ-ЛУЧ объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полетов.