с чего всё началось

Москва, 10 мая 2020, 03:41 — REGNUM Россия планирует дальнейшее развитие армии через оснащение самыми передовыми образцами оружия. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.

Происшествия Причиной пожара в больнице Москвы стала неисправность аппарата ИВЛ Неисправность аппарата искусственной вентиляции легких вызвала пожар в столичной больнице имени С. И. Спасокукоцкого, где лечились пациенты с коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. 5

Общество Юморист Анатолий Трушкин госпитализирован с коронавирусом Юморист и сатирик Анатолий Трушкин попал в больницу с коронавирусом, сообщает РИА «Новости». 2

Происшествия Назван организатор убийства российского миллиардера Следственный комитет России установил еще одного организатора убийства российского миллиардера, основателя торговой сети «Партия» Александра Минеева в 2014 году. 44

Общество Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 4 млн Число случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 4 млн.

Футбол Ван дер Сар рассказал об устном соглашении с ван де Беком Исполнительный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар подтвердил, что полузащитнику Донни ван де Беку будет разрешено покинуть клуб в следующем трансферном окне, но только за соответствующую плату.В прошлом году мы заключили устные соглашения с Онана, Тальяфико и ван де Беком, что они останутся в клубе еще на один год.

Общество Илья Геркус — Белому дому: нацистов победили русские Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на публикацию Белого дома США в «Твиттере» о Второй мировой войне.

Политика Захарова заявила о невозможности мириться с переписыванием истории Мириться с переписыванием истории после сообщения Белого дома в Twitter о победе США и Великобритании над нацизмом больше нельзя. 309

Авто Южная Корея потребовала солидную компенсацию от Mercedes-Benz Южнокорейские власти намерены оштрафовать местное подразделение Mercedes-Benz на 64,3 млн долларов за фальсификацию данных об объемах вредных веществ в выхлопных газах дюжины дизельных моделей, включая C200d, GLC220 d 4Matic, GLD250 d 4Matic и ML250 BlueTEC 4Matic, которые в период с 2012 по 2018 год были проданы в количестве 37 154 экземпляра. 6

Политика Немецкий политик призвал помнить, кто освободил Берлин Советские войска освободили Берлин и Германию в целом от нацистов ценой невероятных человеческих жертв, и об этом необходимо помнить.

Авто Mercedes-AMG GLE 53 Coupe: объявлена цена в России Два месяца назад российские дилеры начали прием заказов на кроссоверы Mercedes-Benz GLE Coupe нового поколения в «гражданских» модификациях с дизельными и бензиновыми моторами. 7

Армия и оружие Более 12 тысяч лейтенантов пополнят ряды вооруженных сил Более 12 тысяч молодых лейтенантов из 36 вузов Минобороны России направятся к местам дальнейшего прохождения военной службы, сообщает министерство обороны РФ.

Общество Роспотребнадзор рассказал о первом этапе снятия ограничений В ходе первого этапа выхода из режима самоизоляции российским гражданам разрешат прогулки с детьми, но при условии обязательного соблюдения дистанции от других детей и взрослых. 14

Футбол Гоберман рассказал о заговоре руководства «Локомотива» против Семина Бывший советник президента московского «Локомотив» Лев Гоберман, который работал при Илье Геркусе, прокомментировал нынешнюю ситуацию в клубе, отмечает «Спoрт-Экcпресс».

Общество Власти Москвы разъяснили правила ношения масок в общественных местах Москвичи обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте, в магазинах и на рабочем месте, заявил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков. 429

Общество В Петербурге продлили ограничительные меры Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. 440