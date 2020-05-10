Армия и оружие

REGNUMREGNUMПутин сообщил о дальнейшем укреплении армии России

Москва, 10 мая 2020, 03:41 — REGNUM Россия планирует дальнейшее развитие армии через оснащение самыми передовыми образцами оружия. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.
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О совершенствовании Вооружённых сил глава государства рассказал, когда поздравлял выпускников военных вузов и академий Минобороны с Днём Победы, сообщается
 на сайте Кремля.
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