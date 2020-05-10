с чего всё началось

Москва, 10 мая 2020, 03:41 — REGNUM Россия планирует дальнейшее развитие армии через оснащение самыми передовыми образцами оружия. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.

Общество Бак российской ракеты взорвался в космосе Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе 8 мая, в результате образовались 65 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США на своей странице в Twitter. 393

Энергетика Рубль может вернуться к докризисным значениям уже в июне Аналитик группы компаний "ФИНАМ" Сергей Дроздов в интервью "Российской газете" заявил, что курс рубля может вернуться к докризисным показателям уже в июне. 424

Происшествия В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту Неизвестные подошли на моторной лодке к грузовому судну RIO MITONG, шедшему под флагом Коморских Островов в двух морских милях от столицы Экваториальной Гвинеи, и похитили двух членов экипажа, предположительно, граждан России и Украины. 16

Единоборства Олейник победил бывшего чемпиона UFC Поединок Олейника и Вердума прошел в рамках UFC 249. В главном бою вечера встретятся американцы Джастин Гэтжи и Тони Фергюсон.

Транспорт Масочно-перчаточный режим введен официально. Послаблений — нет С 12 мая и до 1 июня обязаны все: использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси. 7

Общество В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми. 837

Общество Онищенко назвал хороший признак в ситуации с распространением COVID-19 В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса. 158

Футбол Гус Хиддинк назвал матч, который считает договорным Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк рассказал, что до сих пор злится от воспоминаний о матче 2009 года между «Челси» и «Барселоной» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Спорт Родченков написал книгу о развале допинговой системы в России Книга посвящена допинговому скандалу в российском спорте. Сам автор охарактеризовал работу как "развал секретной допинг-империи".

Политика Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко. 6,7K

Наука Употребление кофе снижает риск смертности По данным ToDay News Ufa, авторы исследований утверждают, что употребление кофе заметно уменьшает риск смертности. 198

Общество Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. 950

Здоровье Главврача екатеринбургской больницы оштрафовали на 100 тысяч рублей Главврач больницы №24 Алексей Малинкин был оштрафован судом в Екатеринбурге из-за решения лечить семерых пациентов, зараженных COVID-19, на дому, что повлекло за собой вспышку заболеваемости. 41