Армия и оружие

REGNUMREGNUMПутин сообщил о дальнейшем укреплении армии России

Москва, 10 мая 2020, 03:41 — REGNUM Россия планирует дальнейшее развитие армии через оснащение самыми передовыми образцами оружия. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.
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с чего всё началось
О совершенствовании Вооружённых сил глава государства рассказал, когда поздравлял выпускников военных вузов и академий Минобороны с Днём Победы, сообщается
 на сайте Кремля.
News.ruвчера в 18:39

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Путин рассказал о планах по оснащению войск передовым оружием

РЕН ТВвчера в 20:45

Путин: Россия при любых обстоятельствах реализует планы по укреплению войск

Коммерсантъвчера в 17:25

Путин заявил, что Россия при любых обстоятельствах реализует планы по укреплению войск

ТАССвчера в 18:18

Путин пообещал укрепление всех видов войск при любых обстоятельствах

РБКвчера в 18:14

Путин рассказал о планах по укреплению всех видов войск

РИА Новостивчера в 18:04

Путин поставил новые задачи перед будущими военными командирами

URA.Ruвчера в 17:42

Путин рассказал о планах по укреплению Вооружённых сил России

RT на русскомвчера в 18:43
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Общество

Бак российской ракеты взорвался в космосе

Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе 8 мая, в результате образовались 65 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США на своей странице в Twitter.
РИА Новости вчера в 16:49
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Общество

В Москве прошёл салют в честь Дня Победы

RT на русском вчера в 17:58
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Происшествия

Скандальный красноярский экс-дилер «Тойоты» теперь занимается лечением коронавируса в Подмосковье

Скандально известный красноярский экс-дилер «Тойоты» Александр Кангун на какое-то время пропал из вида.
КП - Красноярск вчера в 08:37
Политика

Владимир Путин поздравил россиян с Днём Победы

Владимир Путин поздравил ветеранов и всех россиян с Днем Победы.
Вести ФМ вчера в 03:41
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Энергетика

Рубль может вернуться к докризисным значениям уже в июне

Аналитик группы компаний "ФИНАМ" Сергей Дроздов в интервью "Российской газете" заявил, что курс рубля может вернуться к докризисным показателям уже в июне.
Газета.Ru 08 мая в 12:15
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Происшествия

В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту

Неизвестные подошли на моторной лодке к грузовому судну RIO MITONG, шедшему под флагом Коморских Островов в двух морских милях от столицы Экваториальной Гвинеи, и похитили двух членов экипажа, предположительно, граждан России и Украины.
REGNUM вчера в 16:51
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Единоборства

Олейник победил бывшего чемпиона UFC

Поединок Олейника и Вердума прошел в рамках UFC 249. В главном бою вечера встретятся американцы Джастин Гэтжи и Тони Фергюсон.
Lenta.ru вчера в 21:58
Политика

Белый дом не стал комментировать запись о победе США над нацизмом

Белый дом воздержался от комментариев своей записи по поводу победы США и Великобритании над нацизмом в период Второй мировой войны, сообщает агентство ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:12
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Происшествия

В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар

По данным источника «Интерфакса», пожар произошел на первом этаже в корпусе для лечения больных COVID-19.
Ведомости вчера в 14:09
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Космос

Японские астрономы поставили под сомнение теорию происхождения Луны

Дни24 вчера в 11:09
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Общество

Марш радикалов с портретами нацистов прошел на аллее Славы в Одессе

Украинские радикалы в Одессе в День Победы прошли маршем по аллее Славы с портретами своих "кумиров" из числа нацистских организаций.
Политика Сегодня вчера в 14:38
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Общество

Коэффициент распространения коронавируса в РФ упал до минимума

Коэффициент распространения коронавирусной инфекций в РФ упал до минимального значения.
ProstoProSport вчера в 05:37
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Транспорт

Масочно-перчаточный режим введен официально. Послаблений — нет

С 12 мая и до 1 июня обязаны все: использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси.
Фонтанка.Ру вчера в 23:00
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Здоровье

Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни

Один из наиболее распространенных симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 — утрата обоняния, выяснил профессор отделения хирургии Университета Цинциннати Ахмад Седагхат.
РИА Новости 08 мая в 07:13
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Общество

Москва начнет использовать новый метод тестирования на коронавирус

"Будет активно применяться новый метод, который называется иммуноферментный анализ, который предполагает исследование на основании венозной крови", - сказала Ракова.
Газета.Ru вчера в 10:06
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Кино

Боба Фетт появится во втором сезоне «Мандалорца»

Выход второго сезона «Мандалорца» на Disney+ намечен на начало октября 2020 года.
NewInform вчера в 04:07
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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений

На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru вчера в 09:42
837
Общество

Онищенко назвал хороший признак в ситуации с распространением COVID-19

В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:38
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Футбол

Гус Хиддинк назвал матч, который считает договорным

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк рассказал, что до сих пор злится от воспоминаний о матче 2009 года между «Челси» и «Барселоной» в 1/2 финала Лиги чемпионов.
Спорт день за днем вчера в 15:16
Спорт

Родченков написал книгу о развале допинговой системы в России

Книга посвящена допинговому скандалу в российском спорте. Сам автор охарактеризовал работу как "развал секретной допинг-империи".
Газета.Ru вчера в 14:18
Шоу-бизнес

Арнольд Шварценеггер показал шпагат в 72 года

Голливудский актёр Арнольд Шварценеггер продемонстрировал свою растяжку.
Вестник 08 мая в 09:33
4
Общество

Эксперт рассказал, как поступать при утечке личных данных в Сеть

Ранее NEWS.ru сообщал, что персональные данные пользователей сервиса вебкам-сайта Cam4 попали в открытый доступ в Сети.
News.ru вчера в 20:46
2
Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
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Наука

Употребление кофе снижает риск смертности

По данным ToDay News Ufa, авторы исследований утверждают, что употребление кофе заметно уменьшает риск смертности.
RuNews24.ru вчера в 03:47
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Армия и оружие

Террористы впервые за два месяца атаковали российскую военную авиабазу «Хмеймим»

Террористы впервые за два месяца нанесли удары по российской военной авиабазе «Хмеймим».
Avia.pro вчера в 18:48
Общество

Россиянам перечислили угрозы выхода на улицу в жару во время эпидемии

Россиян предупредили об опасностях выхода на улицу в условиях теплой погоды и эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:42
1
Общество

Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса

Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости 08 мая в 19:46
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Здоровье

Главврача екатеринбургской больницы оштрафовали на 100 тысяч рублей

Главврач больницы №24 Алексей Малинкин был оштрафован судом в Екатеринбурге из-за решения лечить семерых пациентов, зараженных COVID-19, на дому, что повлекло за собой вспышку заболеваемости.
Сайт интересных новостей вчера в 20:00
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Общество

В Приморье выявили почти пять тысяч нарушителей карантинных мер

Владивосток, 10 мая 2020, 05:53 — REGNUM В районах Приморья на 10 мая зафиксировано более 4,7 тыс. нарушителей режима полной самоизоляции, сообщили в оперативном штабе.
REGNUM вчера в 22:53
Общество

Гидрометцентр предупредил об угрозе засухи в российских регионах

Этим летом ряд регионов может ожидать почвенная засуха. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Деловое.ТВ 08 мая в 03:12
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