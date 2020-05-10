Армия и оружие

REGNUMREGNUMПутин сообщил о дальнейшем укреплении армии России

Москва, 10 мая 2020, 03:41 — REGNUM Россия планирует дальнейшее развитие армии через оснащение самыми передовыми образцами оружия. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.
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О совершенствовании Вооружённых сил глава государства рассказал, когда поздравлял выпускников военных вузов и академий Минобороны с Днём Победы, сообщается
 на сайте Кремля.
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Общество

Онищенко назвал хороший признак в ситуации с распространением COVID-19

В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
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Российский боец смешанного стиля (ММА) в супертяжелом весе Алексей Олейник победил бразильца Фабрисио Вердума на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 в США.
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
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Выявлено шесть фактов заболевания коронавирусом в Жуковском за сутки

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Расшифровка геномов мумий помогла узнать генетическую историю инков

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Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 4 млн

Общее число погибших от COVID-19 достигло 277 860. Больше всего заболевших коронавирусной инфекцией в США – более 1,3 млн человек.
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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ

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