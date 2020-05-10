Армия и оружие
REGNUMПутин сообщил о дальнейшем укреплении армии России
Москва, 10 мая 2020, 03:41 — REGNUM Россия планирует дальнейшее развитие армии через оснащение самыми передовыми образцами оружия. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.
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с чего всё началось
О совершенствовании Вооружённых сил глава государства рассказал, когда поздравлял выпускников военных вузов и академий Минобороны с Днём Победы, сообщается на сайте Кремля.News.ru18:39
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Общество
Онищенко назвал хороший признак в ситуации с распространением COVID-19
В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
РИА Новости 18:38
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений
На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru 09:42
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 05:07
Единоборства
Олейник победил Вердума на турнире UFC 249
Российский боец смешанного стиля (ММА) в супертяжелом весе Алексей Олейник победил бразильца Фабрисио Вердума на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 в США.
Коммерсантъ 21:51
Общество
Масочный режим вводят в Алтайском крае
Согласно документу, с 12 мая на территории Алтайского края вводится масочный режим.
Kursk.com 11:43
Происшествия
ТАСС назвал причину пожара в больнице на севере Москвы
Причиной пожара в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве стала неисправность в аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
РБК 17:07
Общество
В Нью-Йорке от коронавируса начали умирать дети
Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил о том, что коронавирус вызывает у детей синдром системного воспалительного ответа.
Росбалт 13:25
Фигурное катание
Плющенко обратился к команде Тутберидзе: «Успокойте своего сотрудника»
Команда Тутберидзе, успокойте своего смешного сотрудника! ответил Плющенко Железнякову, который отписался от Трусовой в Instagram.
Sport.ru 18:13
Происшествия
Три человека стали жертвами ДТП в Иркутской области
RT на русском 22:10
Авто
Mercedes-Benz CLS получил базовый 1,5-литровый мотор
Седан Mercedes-Benz CLS получил новую базовую версию с индексом 260, созданную специально для китайского рынка.
Автоновости дня вчера в 04:01
Кино
Энди Серкис: Новый «Бэтмен» будет самым мрачным в истории
Большое внимание в ленте будет уделено отношениям Альфреда и Брюса Уэйна.
Piter.tv 13:01
Наука
Названы страны, где скоро станет невозможно жить
Комсомольская правда вчера в 21:17
Общество
Росстат оценил потери РСФСР в Великой Отечественной войне
Если бы не было Великой Отечественной войны, прирост населения РСФСР к 1946 году составил бы 6,4 млн человек.
URA.Ru 01:55
Здоровье
Вирусолог назвал самое опасное свойство коронавируса
Самым опасным свойством COVID-19 является его высокая заразность.
BFM.ru 16:27
Здоровье
Врачи требуют от россиян справки с отрицательным тестом на коронавирус
Всероссийский союз пациентов обратился в Фонд обязательного медицинского страхования с жалобой на врачей, требующих с посетителей справку об отрицательном анализе на коронавирус.
Live24 07 мая в 07:55
Экономика
Минтранс: авиакомпаниям выплатят по 365 рублей за каждого пассажира
В пересчете на каждого перевезенного пассажира расходы всех российских авиакомпаний в 2019 году на указанные цели как раз и равнялись 365 рублям.
Телеканал 360° вчера в 05:31
Общество
В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений
Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru вчера в 13:44
Политика
Трамп заявил о вступлении США в фазу «перехода к величию»
Президент США Дональд Трамп заявил, что с точки зрения экономики страна вступает в фазу «перехода к величию» после спада, который был вызван пандемией коронавируса.
Lenta.ru вчера в 17:47
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
Здоровье
Выявлено шесть фактов заболевания коронавирусом в Жуковском за сутки
Всего на текущий момент в Московской области выявлено 17432 случаев инфицирования коронавирусом.
Авиаград Жуковский 07 мая в 14:07
Происшествия
В Хакасии зафиксировали больше 400 случаев заражения коронавирусом
В Хакасии за прошедшие сутки выявили 36 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте правительства республики.
Газета.Ru вчера в 23:47
Наука
Расшифровка геномов мумий помогла узнать генетическую историю инков
Палеогенетикам удалось расшифровать около 60 геномов мумий древних жителей Анд, что помогло отследить около 10 000 лет генетической истории Перу и империи инков.
Pravda.Ru вчера в 09:58
Музыка
Умер один из основателей рок-н-ролла Литтл Ричард
Коммерсантъ 10:43
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 4 млн
Общее число погибших от COVID-19 достигло 277 860. Больше всего заболевших коронавирусной инфекцией в США – более 1,3 млн человек.
Ведомости 17:04
Армия и оружие
Расстрел машины «Исламского государства» с Ми-171 попал на видео
Lenta.ru вчера в 11:18
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ
Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
Общество
Песня «День Победы» прозвучала по всей Украине
Piter.tv 08:02