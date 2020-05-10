с чего всё началось

Москва, 10 мая 2020, 03:41 — REGNUM Россия планирует дальнейшее развитие армии через оснащение самыми передовыми образцами оружия. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.

Общество Онищенко назвал хороший признак в ситуации с распространением COVID-19 В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса. 89

Общество В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми. 785

Политика Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко. 6,7K

Единоборства Олейник победил Вердума на турнире UFC 249 Российский боец смешанного стиля (ММА) в супертяжелом весе Алексей Олейник победил бразильца Фабрисио Вердума на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 в США.

Происшествия ТАСС назвал причину пожара в больнице на севере Москвы Причиной пожара в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве стала неисправность в аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 5

Общество В Нью-Йорке от коронавируса начали умирать дети Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил о том, что коронавирус вызывает у детей синдром системного воспалительного ответа. 1

Общество Росстат оценил потери РСФСР в Великой Отечественной войне Если бы не было Великой Отечественной войны, прирост населения РСФСР к 1946 году составил бы 6,4 млн человек. 719

Здоровье Врачи требуют от россиян справки с отрицательным тестом на коронавирус Всероссийский союз пациентов обратился в Фонд обязательного медицинского страхования с жалобой на врачей, требующих с посетителей справку об отрицательном анализе на коронавирус. 219

Экономика Минтранс: авиакомпаниям выплатят по 365 рублей за каждого пассажира В пересчете на каждого перевезенного пассажира расходы всех российских авиакомпаний в 2019 году на указанные цели как раз и равнялись 365 рублям. 1

Общество Москвичей предупредили о резком похолодании Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели. 400

Происшествия В Хакасии зафиксировали больше 400 случаев заражения коронавирусом В Хакасии за прошедшие сутки выявили 36 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте правительства республики. 1

Наука Расшифровка геномов мумий помогла узнать генетическую историю инков Палеогенетикам удалось расшифровать около 60 геномов мумий древних жителей Анд, что помогло отследить около 10 000 лет генетической истории Перу и империи инков.