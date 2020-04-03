Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПутин заявил о готовности договариваться о сокращении нефтедобычи

Владимир Путин провел встречу с российской нефтяной отраслью накануне новых переговоров по ОПЕК+. Россия готова участвовать в переговорах по сокращению добычи примерно на 10 млн баррелей в сутки.
Читать в источнике
Комментировать1,9K
с чего всё началось
Россия готова объединить усилия и вместе с другими странами сократить добычу нефти примерно на 10 млн барр. в сутки, заявил
 президент Владимир Путин в пятницу, 3 апреля, во время совещания с главами российских нефтяных компаний, проходившем в режиме видеоконференции.
РБК03 апреля в 12:37

Подробнее о событии

Аналитики: Россия сокращает добычу нефти, чтобы успокоить мир

Национальная служба новостейвчера в 04:06

Путин заявил о готовности сократить добычу нефти вместе с ОПЕК+ и США

РБК03 апреля в 18:05

Путин выразил готовность договориться с США и Саудовской Аравией по нефти

Lenta.ru03 апреля в 12:53

Путин допустил возможность сокращения нефтедобычи

РИА Новости03 апреля в 16:49

Путин заявил о готовности России к взаимодействию с США по балансировке рынка нефти

ТАСС03 апреля в 13:09

Россия готова сокращать добычу вместе с США

Коммерсантъ03 апреля в 13:07

Россия готова вернуться в рамки соглашения ОПЕК о снижении добычи нефти

Эхо Москвы03 апреля в 17:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 05:12, Ашберн
Происшествия

В пожаре на Урале погибли две девочки и мальчик

REGNUM 01:17
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru вчера в 06:05
Здоровье

Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как медработники учреждения были удивлены возрастом первых пациентов, заражённых коронавирусом.
RT на русском 03:59
Экономика

Букмекерскую контору «Фонбет» признали системообразующей для России

Москва, 3 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Букмекерская контора «Фонбет» каким-то образом попала в антикризисный список правительства России, в который вошли «системообразующие российские компании», чье финансовое состояние будет контролироваться российскими властями в условиях падения мировых цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции.
REGNUM 03 апреля в 16:12
Здоровье

Врач назвал главные опасности карантина для пожилых людей

У пожилых людей, которые находятся на вынужденном домашнем карантине из-за коронавируса, могут обостриться хронические заболевания на фоне стресса и переедания.
РБК вчера в 23:36
Экономика

Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул

Кредитные каникулы в связи с ситуацией из-за распространения коронавируса предоставляются в том числе по ипотеке с максимальной суммой кредита 1,5 млн руб. и потребкредитам до 250 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.
РБК 04:21
Происшествия

В Новой Москве произошел пожар на стройке больницы

На стройке инфекционной больницы в Новой Москве произошел пожар, сообщает ТАСС.
Российская газета 03:53
Общество

В Москве за сутки 536 человек заразились коронавирусом

В Москве за сутки 536 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19, всего по состоянию на 5 апреля в столице зафиксировано 3893 случая.
RT на русском 03:55
Происшествия

Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области

В Рязанской области в посёлке Елатьма мужчина расстрелял компанию из пяти человек.
RT на русском 05:04
Общество

В Бурятии продлят режим полной самоизоляции

Напомним, 31 марта Алексей Цыденов ввел в Бурятии режим полной самоизоляции. Согласно тому указу, режим действует до 5 апреля.
Ариг Ус 03:38
Экономика

ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Газета.Ru 03 апреля в 08:04
Общество

Воробьев пока не видит необходимости в пропускном режиме

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в воскресенье заявил, что пропускной режим в регионе пока не требуется.
Вести.Ru 04:32
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Общество

Собянин ввел штрафы для нарушителей самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции.
РБК 02 апреля в 09:32
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
РБК 03 апреля в 09:14
Здоровье

ВОЗ предупредила о главной опасности при ношении маски

Эксперты Всемирной организации здравоохранения предупредили, что медицинские маски не защищают о заражения коронавирусом.
АБН 03 апреля в 05:44
Общество

Сценарий развития коронавируса в России назвали оптимистичным

«Сегодня Россия идет по оптимистичному сценарию, и во многом потому, что в предыдущие два месяца знакомства с этим вирусом в России были приняты все необходимые должные меры», — заявила глава Роспотребнадзора в фильме «Опасный вирус», который показали на телеканале «Россия 1». Попова подчеркнула, что работа по борьбе с коронавирусом продолжается.
МедиаПоток вчера в 08:32
Общество

Оперштаб опроверг сообщения о заражении сотрудников мэрии Москвы

Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве опубликовал заявление, в котором подчеркивается, что распространяемая в социальных сетях информации о случаях заражения коронавирусом среди сотрудников мэрии является ложной.
Московский Комсомолец 04:26
Шоу-бизнес

Наследство Тимати не достанется Анастасии Решетовой

Тина Канделаки поинтересовалась у Тимати, думал ли он о том, кому достанется его внушительное наследство.
Экспресс газета 03 апреля в 06:24
Общество

В Москве объяснили правила изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Lenta.ru 03 апреля в 06:31
Общество

В Москве разрешили работу магазинов оптики в период ограничений

Приостановка работы из-за ограничительных мер по коронавирусу в Москве не распространяется на магазины оптики и медицинского оборудования.
РБК вчера в 15:02
Происшествия

Сотрудник ростовского СИЗО попал под следствие за побег обвиняемого

Недобросовестное исполнение должностных обязанностей младшим инспектором отдела безопасности СИЗО и отсутствие должного контроля стало причиной побега обвиняемого в краже.
REGNUM 04:52
Авто

Появились изображения преемника легендарной «Нивы»

Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Автоновости дня вчера в 11:30
Здоровье

Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт

В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.
Rusvesna.su 03 апреля в 04:45
Наука

Коронавирус обнаружили у кошек в Ухане

Оказалось, что до распространения COVID-19 животные не были заражены вирусом, однако после вспышки 15 из 102 кошек оказались инфицированы.
Москва 24 вчера в 01:53
Происшествия

В Приморье на автора фейка о коронавирусе заведут уголовное дело

Жителя приморского города Уссурийска, распространившего видеоролик с ложной информацией о заболевших коронавирусной инфекцией, привлекут к уголовной ответственности.
Российская газета вчера в 23:57
Общество

В Ленобласти зафиксировано 10 новых случаев коронавируса

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть подготовила отдельную клинику для лечения больных коронавирусом.
Gazeta.SPb 04:19
Общество

Собянин объяснил вхождение Москвы в группу риска по коронавирусу

Москва входит в самую высокую группу риска по распространению коронавируса.
РБК 02:50
Общество

В поселке Рождествено Тульской области могут ввести полный карантин

В случае ухудшения ситуации в населенном пункте введут полный карантин с запретом въезда и выезда и прекращением работы всех общественных мест.
Тульская служба новостей 03:39
Здоровье

Японский профессор рассказал, как быстро избавиться от боли в пояснице

РИА Новости 02:35
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное