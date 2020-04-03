Коронавирус

Правда УрФОПравда УрФОПутин сообщил о готовности сократить добычу нефти

Президент России Владимир Путин заявил о готовности сократить добычу нефти, однако при условии аналогичных действий стран – участниц соглашения ОПЕК+ и Соединенных Штатов Америки.
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с чего всё началось
Россия готова объединить усилия и вместе с другими странами сократить добычу нефти примерно на 10 млн барр. в сутки, заявил
 президент Владимир Путин в пятницу, 3 апреля, во время совещания с главами российских нефтяных компаний, проходившем в режиме видеоконференции.
РБК03 апреля в 12:37

Подробнее о событии

Путин допустил возможность сокращения добычи нефти

RT на русскомвчера в 16:19

Путин заявил о необходимости сократить добычу вместе с ОПЕК+ и США

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Путин заявил о готовности сократить добычу нефти вместе с ОПЕК+ и США

РБК03 апреля в 18:05

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Интерфакс03 апреля в 15:15

Путин заявил о готовности России к взаимодействию с США по балансировке рынка нефти

ТАСС03 апреля в 13:09

Аналитики: Россия сокращает добычу нефти, чтобы успокоить мир

Национальная служба новостейвчера в 04:06
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Общество

Бывший премьер Ливии Махмуд Джибриль умер от коронавируса

Бывший премьер-министр Ливии Махмуд Джибриль скончался в больнице в Каире из-за коронавируса, сообщает телеканал "аль-Арабия".
РИА Новости 09:30
Хоккей

Панарин приобрел 1500 масок для больницы Нью-Йорка

Россиянин приобрел 1500 медицинских масок формата N95 для больницы специальной хирургии в Нью-Йорке.
Матч ТВ 03 апреля в 10:32
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

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РИА Новости вчера в 16:24
Общество

Минздрав дал рекомендации работодателям из-за ситуации с коронавирусом

Минздрав России рекомендует работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которые должны общаться с людьми в течение рабочего дня, в связи с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 08:20
Общество

В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом

Пандемия COVID-19 Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержена 181 страна.
РИА Новости 06:32
Здоровье

Врач перечислил проблемы после окончания карантина

Обо всем сообщает доктор Евгений Комаровский, пишут РИА Новости.
Gazeta.SPb 03 апреля в 14:10
Политика

Минобороны перевело сотрудников военкоматов на удаленную работу

Сотрудников военкоматов перевели на удаленный режим работы, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
РБК 08:12
Происшествия

Под Рязанью мужчина застрелил пять человек

По версии следствия, 32-летний местный житель с балкона своей квартиры сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице у дома.
BFM.ru 02:50
Футбол

Врач сборной России назвал болезнь страшнее коронавируса

Врач российской футбольной сборной Эдуард Безуглов заявил, что туберкулез в разы опаснее коронавируса, сообщает "Чемпионат".
ProstoProSport 08:32
Политика

Режим дистанционной работы Путина продлится еще неделю – Песков

"Случай с заболеванием главврача просто продемонстрировал, что, несмотря на все меры предосторожности, лучшее и наиболее эффективное средство – это именно сократить физическое общение, что президент и сделал", – отметил представитель Кремля.
Москва 24 06:50
Экономика

ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Газета.Ru 03 апреля в 08:04
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 03 апреля в 08:48
Происшествия

Строящаяся инфекционная больница в Москве загорелась

При строительстве инфекционной больницы в поселении Вороновское (Новая Москва) произошел пожар.
Lenta.ru 03:41
Единоборства

Белоруссия предложила UFC провести бой Хабиба и Фергюсона

Газета.Ru 03:36
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило отметку в семь тысяч человек

Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в США увеличилось до 7067 человек.
Пятый канал 03 апреля в 19:41
Общество

В Оренбуржье с 6 апреля возобновят работу отраслевые предприятия

4 апреля в прямом эфире губернатор Денис Паслер заявил, что в ближайшее время будет подписан указ, регулирующий работу предприятий.
АиФ Оренбург вчера в 03:39
Происшествия

Мемориальные таблички украинским военным повредили в Полтаве

Вести.Ru 08:30
Экономика

ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России

Сочетание "карантинного шока" и резкого падения нефтяных доходов означает, что для России кризис может оказаться куда более серьезными, чем для мира в целом, предупреждают экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
Российская газета 07:23
Общество

Эпидемию коронавируса в РФ пока удается сдержать от взрывного роста

Ведь если заболевшие люди передвигаются и находятся в общественных местах, то они сразу заражают много окружающих.
Российская газета 09:12
Политика

Комиссия Госдумы обсудит реакцию Запада на борьбу с коронавирусом в РФ

Москва, 5 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в ближайшее время может обсудить публикации зарубежных СМИ о борьбе с коронавирусом в РФ.
REGNUM 06:01
Наука

Лёгкая стирка не поможет. Учёные выяснили, как уничтожить вирус на одежде

Учёные провели эксперимент и выяснили, как правильно стирать вещи, чтобы через них не заразиться инфекцией.
Life.ru 02 апреля в 11:02
Общество

У депутата Мосгордумы Ступина обнаружили коронавирус

Тест на коронавирус у депутата взяли 29 марта — когда он вызвал врача из-за высокой температуры.
Коммерсантъ 05:54
Общество

Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за границы

Вывоз россиян из-за границы был приостановлен, чтобы собрать необходимую информацию, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Мойка78 вчера в 19:00
Общество

Власти Крыма до конца дня опубликуют графики работы предприятий

Указ, в котором будут обозначены графики, появится до 21:00, 5 апреля.
Krym.News 05:30
Общество

В Подмосковье разрешили ездить в магазин на машине

Красногорск, 5 апреля 2020, 11:44 — REGNUM Власти Московской области разрешили гражданам в период карантина ездить в ближайший магазин на личном транспорте.
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Религия

В России провели воздушный крестный ход против коронавируса

В Волгоградской области провели воздушный крестный ход против пандемии коронавируса.
Lenta.ru 09:04
Общество

В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией

В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 23:14
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
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Общество

В России призвали обязать магазины выдавать покупателям маски

Национальный союз защиты прав потребителей попросил правительство России принять меры для безопасности покупателей в продуктовых магазинах и аптеках, заставив их выдавать потребителям бесплатные одноразовые перчатки и защитные маски.
RT на русском 07:58
Авто

В Сети появились первые изображения новой «Волги» на базе Aurus

Недавно стало известно, что автомобиль выйдет в свет, и он будет премиальным, построенным на базе Aurus Senat.
RuNews24.ru 02 апреля в 03:35
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