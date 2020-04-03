Коронавирус
Правда УрФОПутин сообщил о готовности сократить добычу нефти
Президент России Владимир Путин заявил о готовности сократить добычу нефти, однако при условии аналогичных действий стран – участниц соглашения ОПЕК+ и Соединенных Штатов Америки.
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с чего всё началось
Россия готова объединить усилия и вместе с другими странами сократить добычу нефти примерно на 10 млн барр. в сутки, заявил президент Владимир Путин в пятницу, 3 апреля, во время совещания с главами российских нефтяных компаний, проходившем в режиме видеоконференции.РБК03 апреля в 12:37
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Путин заявил о готовности России к взаимодействию с США по балансировке рынка нефти
ТАСС03 апреля в 13:09
Аналитики: Россия сокращает добычу нефти, чтобы успокоить мир
Национальная служба новостейвчера в 04:06
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Общество
Бывший премьер Ливии Махмуд Джибриль умер от коронавируса
Бывший премьер-министр Ливии Махмуд Джибриль скончался в больнице в Каире из-за коронавируса, сообщает телеканал "аль-Арабия".
Хоккей
Панарин приобрел 1500 масок для больницы Нью-Йорка
Россиянин приобрел 1500 медицинских масок формата N95 для больницы специальной хирургии в Нью-Йорке.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Общество
Минздрав дал рекомендации работодателям из-за ситуации с коронавирусом
Минздрав России рекомендует работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которые должны общаться с людьми в течение рабочего дня, в связи с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Общество
В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом
Пандемия COVID-19 Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержена 181 страна.
Здоровье
Врач перечислил проблемы после окончания карантина
Обо всем сообщает доктор Евгений Комаровский, пишут РИА Новости.
Политика
Минобороны перевело сотрудников военкоматов на удаленную работу
Сотрудников военкоматов перевели на удаленный режим работы, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Происшествия
Под Рязанью мужчина застрелил пять человек
По версии следствия, 32-летний местный житель с балкона своей квартиры сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице у дома.
Футбол
Врач сборной России назвал болезнь страшнее коронавируса
Врач российской футбольной сборной Эдуард Безуглов заявил, что туберкулез в разы опаснее коронавируса, сообщает "Чемпионат".
Политика
Режим дистанционной работы Путина продлится еще неделю – Песков
"Случай с заболеванием главврача просто продемонстрировал, что, несмотря на все меры предосторожности, лучшее и наиболее эффективное средство – это именно сократить физическое общение, что президент и сделал", – отметил представитель Кремля.
Экономика
ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Происшествия
Строящаяся инфекционная больница в Москве загорелась
При строительстве инфекционной больницы в поселении Вороновское (Новая Москва) произошел пожар.
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило отметку в семь тысяч человек
Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в США увеличилось до 7067 человек.
Общество
В Оренбуржье с 6 апреля возобновят работу отраслевые предприятия
4 апреля в прямом эфире губернатор Денис Паслер заявил, что в ближайшее время будет подписан указ, регулирующий работу предприятий.
Экономика
ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России
Сочетание "карантинного шока" и резкого падения нефтяных доходов означает, что для России кризис может оказаться куда более серьезными, чем для мира в целом, предупреждают экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
Общество
Эпидемию коронавируса в РФ пока удается сдержать от взрывного роста
Ведь если заболевшие люди передвигаются и находятся в общественных местах, то они сразу заражают много окружающих.
Политика
Комиссия Госдумы обсудит реакцию Запада на борьбу с коронавирусом в РФ
Москва, 5 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в ближайшее время может обсудить публикации зарубежных СМИ о борьбе с коронавирусом в РФ.
Наука
Лёгкая стирка не поможет. Учёные выяснили, как уничтожить вирус на одежде
Учёные провели эксперимент и выяснили, как правильно стирать вещи, чтобы через них не заразиться инфекцией.
Общество
У депутата Мосгордумы Ступина обнаружили коронавирус
Тест на коронавирус у депутата взяли 29 марта — когда он вызвал врача из-за высокой температуры.
Общество
Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за границы
Вывоз россиян из-за границы был приостановлен, чтобы собрать необходимую информацию, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Общество
Власти Крыма до конца дня опубликуют графики работы предприятий
Указ, в котором будут обозначены графики, появится до 21:00, 5 апреля.
Общество
В Подмосковье разрешили ездить в магазин на машине
Красногорск, 5 апреля 2020, 11:44 — REGNUM Власти Московской области разрешили гражданам в период карантина ездить в ближайший магазин на личном транспорте.
Религия
В России провели воздушный крестный ход против коронавируса
В Волгоградской области провели воздушный крестный ход против пандемии коронавируса.
Общество
В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией
В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Общество
В России призвали обязать магазины выдавать покупателям маски
Национальный союз защиты прав потребителей попросил правительство России принять меры для безопасности покупателей в продуктовых магазинах и аптеках, заставив их выдавать потребителям бесплатные одноразовые перчатки и защитные маски.
Авто
В Сети появились первые изображения новой «Волги» на базе Aurus
Недавно стало известно, что автомобиль выйдет в свет, и он будет премиальным, построенным на базе Aurus Senat.