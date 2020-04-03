с чего всё началось

Президент России Владимир Путин считает возможным сокращение добычи нефти в мире на 10 млн баррелей в сутки, если это будет происходить в рамках партнёрского взаимодействия.

Экономика Минсельхоз попросили временно ограничить импорт томатов Плодоовощной союз России попросил Минсельхоз запретить импорт помидоров сроком на два месяца, чтобы не допустить ухудшения положения отечественных производителей овощей.

Общество У депутата Мосгордумы подтвердился коронавирус Коронавирус нового типа диагностирован у депутата Московской городской думы Евгения Ступина, об этом он рассказал РИА Новости.

Здоровье В Югре выявлено три новых случая заболевания коронавирусом Всего за последние сутки в России подтверждены 658 случаев заболевания COVID-19 в 14 регионах. Всего в стране 5389 случаев в 79 регионах.

Игры Regions of Ruin раздают бесплатно в Steam До 7 апреля все желающие могут забрать в Steam бесплатно двухмерный ролевой сайдскроллер Regions of Ruin.

Здоровье Владимир Уйба обратился к жителям Коми Врио главы Коми Владимир Уйба записал видеообращение к жителям Коми в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Политика Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.

Происшествия Заражённых коронавирусом челябинцев стало 27 Челябинск, 5 апреля 2020, 09:48 — REGNUM В Челябинской области снова возросло число заразившихся коронавирусом.

Происшествия Гражданин РФ умер от коронавируса в Таиланде Паттайя, Таиланд, 5 апреля 2020, 19:18 — REGNUM Российский гражданин умер в городе Паттайе (Таиланд) от вызванного коронавирусом заболевания, сообщили 5 апреля в посольстве РФ в Таиланде.

Общество Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса Коронавирус нового типа в большинстве случаев (96%) передается капельным путем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Общество Названа оптимальная температура для передачи коронавируса К лету темпы распространения коронавируса снизятся, рассказал заместитель директора российского Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии Александр Семенов.

Здоровье В Алтайском крае выявили пять новых случаев коронавируса Число заражённых коронавирусом в Алтайском крае за сутки увеличилось на пять и достигло 12 человек, сообщает в воскресенье вечером оперативный штаб региона.

Общество Губернатор Краснодарского края рассказал о продлении карантина Режим карантина в Краснодарском крае продлен до 12 апреля для борьбы с распространением коронавируса, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Общество В Петербурге умер третий больной с коронавирусом 658 новых случаев коронавируса зафиксировано в России за сутки За последние сутки в 14 регионах нашей страны подтверждено 658 новых случаев заболевания Covid-19, два человека умерли, еще 22 выздоровели и выписаны домой.