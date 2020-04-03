с чего всё началось

Президент России Владимир Путин заявил о готовности сократить добычу нефти, однако при условии аналогичных действий стран – участниц соглашения ОПЕК+ и Соединенных Штатов Америки.

Политика В Кремле призвали готовиться к мировому экономическому кризису Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мировой экономический кризис, спровоцированный, в частности, коронавирусом, ещё заявит о себе и к нему нужно быть готовыми.

Религия У трех священников Московской городской епархии выявили коронавирус Коронавирус выявили у трех священнослужителей Московской епархии, сообщается в воскресенье в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Политика Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.

Авто Toyota продает новые Land Cruiser 70 и FJ Cruiser Олдскульные Land Cruiser 70, 76 и 79, а также вездеход в стиле FJ Cruiser до сих пор продают в ОАЭ и Южной Африке.

Общество Салоны красоты с медлицензией смогут работать в Москве и Подмосковье Салоны красоты с лицензией на оказание медицинских услуг смогут работать в Москве и Подмосковье во время режима всеобщей самоизоляции из-за опасности распространения коронавируса нового типа, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина и постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Общество В Ростовской области из-за коронавируса запретили охоту В подписанном губернатором региона Василием Голубевым постановлении областного правительства говорится о введении запрета на посещение лесов, охотничьих угодий и на охоту.

Экономика Правительство запретило штрафовать за просрочку коммунальных платежей По словам собеседников "Ъ", из-за решения правительства кассовые разрывы ГП к концу года достигнут 500 млрд руб. Поставщики уже закредитованы и не смогут привлечь новые ссуды, поскольку ограничены тем уровнем расходов на обслуживание займов, который учтен в сбытовых надбавках.

Происшествия В Рязанской области арестован подозреваемый в убийстве пяти человек Мужчина 1988 года рождения, который подозревается в убийстве из охотничьего ружья пятерых человек в поселке Елатьма Рязанской области вечером 4 апреля, на допросе дал признательные показания.

Экономика Глава МВФ высоко оценила экономическую политику Индонезии Женева, Швейцария, 5 апреля 2020, 12:14 — REGNUM Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева высоко оценила политику правительства Индонезии по борьбе с экономическими и социальными последствиями вспышки коронавируса, сообщает Antara.

Наука В Канаде обнаружены останки неизвестной древней рыбы В Канаде ученые нашли останки неизвестной древней рыбы. Как сообщает ToDay News Ufa, у рыб были обнаружены пальцы.

Футбол УЕФА опроверг сообщения о завершении Лиги чемпионов до августа Ранее президент УЕФА Александер Чеферин в интервью немецкому телеканалу ZDF выразил мнение, что финал Лиги чемпионов должен пройти не позднее 3 августа.

Общество Каждая вторая компания перенесла срок сдачи своей отчетности Федеральная налоговая служба официально перенесла срок сдачи баланса на 6 апреля ( письмо ФНС и Минфина от 27.03.2020 № 07-04-07/24096 / ВД-4-1/5303@).

Шоу-бизнес Дочь Тимати повредила ногу во время игры на беговой дорожке Симона Юнусова попросила внучку не сильно переусердствовать во время игры на конструкции, но стоило ей отойти на несколько минут, как девочка слегка повредила ногу: та въехала внутрь дорожки.

Политика Президент РФ Владимир Путин выступит с новым обращением к гражданам 25 марта президент Путин уже выступил с телеобращением к нации, в ходе которого объявил, что неделя с 30 марта по 3 апреля будет нерабочей с сохранением зарплаты.