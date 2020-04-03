Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПутин допустил возможность сокращения добычи нефти

Президент России Владимир Путин считает возможным сокращение добычи нефти в мире на 10 млн баррелей в сутки, если это будет происходить в рамках партнёрского взаимодействия.
Читать в источнике
Комментировать1,9K
с чего всё началось
Россия готова объединить усилия и вместе с другими странами сократить добычу нефти примерно на 10 млн барр. в сутки, заявил
 президент Владимир Путин в пятницу, 3 апреля, во время совещания с главами российских нефтяных компаний, проходившем в режиме видеоконференции.
РБКвчера в 12:37

Подробнее о событии

Путин допустил возможность сокращения добычи нефти

RT на русском16:19

Аналитики: Россия сокращает добычу нефти, чтобы успокоить мир

Национальная служба новостей04:06

Путин заявил о готовности России к взаимодействию с США по балансировке рынка нефти

ТАССвчера в 13:09

Россия готова вернуться в рамки соглашения ОПЕК о снижении добычи нефти

Эхо Москвывчера в 17:02

Путин допустил возможность сокращения нефтедобычи

РИА Новостивчера в 16:49

Путин заявил о готовности сократить добычу нефти вместе с ОПЕК+ и США

РБКвчера в 18:05

Путин выразил готовность договориться с США и Саудовской Аравией по нефти

Lenta.ruвчера в 12:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 23:07, Ашберн
Происшествия

В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

РИА Новости 22:19
Происшествия

В МЧС рассказали о погибшем и пострадавших при взрыве в Орехово-Зуеве

В Подмосковье из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд пятиэтажного дома. Погиб один человек, пострадали шестеро.
Газета.Ru 10:17
Общество

В «Векторе» оценили сроки испытаний вакцины от вируса на людях

В России уже были проведены испытания прототипов вакцин от коронавируса на мышах и хорьках, тесты на людях могут начаться в июне, если на это дадут разрешение.
РБК 05:06
Наука

В Ухане у кошек обнаружили коронавирус

МонаВиста 07:49
Общество

СМИ назвали стоимость лечения от коронавируса в США

Стоимость лечения от коронавируса в США составляет десятки тысяч долларов. Такую информацию опубликовали западные СМИ.
News.ru 09:22
Общество

Новую форму спецпропусков ввели в Краснодаре на период карантина

Как сообщал мэр краевого центра, ранее выданные пропуска перестанут действовать 5 апреля Краснодар, 4 апреля.
Регион online 02:38
Общество

Глава Роспотребнадзора назвала основной путь передачи коронавируса

Коронавирусная инфекция главным образом передается капельным путем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Народные новости 13:03
Общество

Доктор Мясников признал ошибку в своем прогнозе по коронавирусу

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», признался, что ошибся в своем прогнозе по коронавирусу.
Lenta.ru 15:59
Общество

Развитие ситуации с коронавирусом в России назвали оптимистичным

Россия движется по оптимистичному сценарию развития ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 07:39
Общество

В Нижегородской области разрешили ездить на дачу в период самоизоляции

Поездки на дачу и возможность навещать родственников, которым запрещено покидать место жительства, включили в перечень ситуаций, позволяющих жителям Нижегородской области выходить из дома в период самоизоляции, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 15:52
Наука

Избыток соли в пище ослабляет иммунитет

В статье журнала Science Translational Medicine говорится, что избыток соли оказывает пагубное влияние на иммунитет человека.
Vevby.ru вчера в 13:47
Общество

Академик РАН: коронавирус навсегда пришел в человечество

ToDay News Ufa 05:16
Экономика

В России подскочили продажи имбиря и чеснока из-за коронавируса

Москва, 5 апреля 2020, 05:19 — REGNUM Продажи чеснока в России с 23 марта по 2 апреля выросли на 166%, имбиря — на 136% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщили в IT-компании «Платформа ОФД», специализирующейся на обработке фискальных данных.
REGNUM 22:19
Общество

Собянин обязал работников предприятий соблюдать дистанцию 1,5 м

Московские предприятия и учреждения, которые продолжают работу в условиях пандемии коронавируса, должны обеспечить дезинфекцию, а также социальную дистанцию 1,5 м между работниками и посетителями.
РБК 14:04
Происшествия

Забыли права дома, а вас остановил инспектор ГИБДД. Что делать?

Инспектор ГИБДД остановил машину, а у водителя при себе не оказалось ни водительского удостоверения, ни документов на машину - такое может произойти с любым автомобилистом.
Российская газета 05:00
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:45
Авто

Появились изображения преемника легендарной «Нивы»

Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Автоновости дня 11:30
Происшествия

В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий

Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
RT на русском вчера в 14:53
Общество

Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа

Голикова обратила внимание, что приостановка вывоза нужна "для четкого понимания, кто, в каком количестве и куда прилетит".
Газета.Ru 12:39
Политика

Трамп в речи о коронавирусе заявил о «великом будущем» США

США ждет великое будущее, сказал глава американского государства Дональд Трамп в заявлении на тему коронавируса.
Взгляд.ру 22:28
Авто

Компания Xiaomi представила проекционный автомобильный дисплей

Xiaomi представила на краудфандинговой площадке Youpin новый проекционный дисплей Carrobot Smart Head-Up Display с голосовым управлением.
Автоновости дня 06:45
Футбол

Василий Уткин сравнил Дзюбу с Акинфеевым

ProstoProSport 16:59
Политика

Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом

Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
РБК 17:19
Кино

Шутке про выход режиссерской «Лиги справедливости» Зака Снайдера поверили в сети

С момента премьеры «Лиги справедливости» прошло уже два с половиной года, и все это время поклонники не устают призывать Warner Bros. выпустить так называемый снайдеркат картины.
Киноафиша России вчера в 06:45
Экономика

Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика практически остановилась.
Газета.Ru вчера в 13:03
Общество

Первые заразившиеся коронавирусом выявлены на Камчатке

Два первых случая заражения коронавирусом COVID-19 подтверждены на Камчатке, сообщается на сайте краевого правительства.
Интерфакс 22:11
Экономика

ЦБ разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы

В ЦБ советуют заемщикам платить банку во время кредитных каникул любые посильные суммы, что позволит уменьшить основной долг и, таким образом, снизить начисляемые проценты.
BFM.ru 18:32
Наука

Найден способ улучшения качества изображения тканей для медицинской диагностики

Российские ученые представили уникальный способ, который позволяет улучшить качество изображения тканей для медицинской диагностики.
Anonsens 02 апреля в 14:31
Происшествия

Трое детей погибли, двое пострадали при пожаре в Свердловской области

Интерфакс 23:03
Игры

В Epic Games Store началась раздача Totally Reliable Delivery Service

3DNews 02 апреля в 02:18
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное