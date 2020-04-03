с чего всё началось

Президент России Владимир Путин считает возможным сокращение добычи нефти в мире на 10 млн баррелей в сутки, если это будет происходить в рамках партнёрского взаимодействия.

Общество В «Векторе» оценили сроки испытаний вакцины от вируса на людях В России уже были проведены испытания прототипов вакцин от коронавируса на мышах и хорьках, тесты на людях могут начаться в июне, если на это дадут разрешение.

Общество В Нижегородской области разрешили ездить на дачу в период самоизоляции Поездки на дачу и возможность навещать родственников, которым запрещено покидать место жительства, включили в перечень ситуаций, позволяющих жителям Нижегородской области выходить из дома в период самоизоляции, сообщает пресс-служба правительства региона.

Наука Избыток соли в пище ослабляет иммунитет В статье журнала Science Translational Medicine говорится, что избыток соли оказывает пагубное влияние на иммунитет человека.

Экономика В России подскочили продажи имбиря и чеснока из-за коронавируса Москва, 5 апреля 2020, 05:19 — REGNUM Продажи чеснока в России с 23 марта по 2 апреля выросли на 166%, имбиря — на 136% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщили в IT-компании «Платформа ОФД», специализирующейся на обработке фискальных данных.

Общество Собянин обязал работников предприятий соблюдать дистанцию 1,5 м Московские предприятия и учреждения, которые продолжают работу в условиях пандемии коронавируса, должны обеспечить дезинфекцию, а также социальную дистанцию 1,5 м между работниками и посетителями.

Общество Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.

Авто Появились изображения преемника легендарной «Нивы» Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.

Авто Компания Xiaomi представила проекционный автомобильный дисплей Xiaomi представила на краудфандинговой площадке Youpin новый проекционный дисплей Carrobot Smart Head-Up Display с голосовым управлением.