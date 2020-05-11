Уже принятые меры такой поддержки мы обязательно сохраним. Но сейчас, в момент перехода к восстановлению деловой жизни мною принято решение о новом пакете мер по поддержке граждан и экономики. Мы с правительством это всё подробно проработали. Об этих мерах сегодня скажу отдельно.

Власти приняли решение о новом пакете мер по поддержке россиян и экономики, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ с коронавирусом.

Путин сообщил о новом пакете мер поддержки россиян и экономики

Общество Минтруд: Выплаты в 10 тысяч рублей могут получить 22 миллиона детей Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте от трех до 16 лет смогут получить 22 миллиона российских детей, сообщили в Минтруде РФ. 72

Общество В Германии против карантина протестовали свыше 10 тысяч человек По данным СМИ, в акции приняли участие 10 тысяч немцев, при этом организаторы подавали заявление на 50 тысяч человек, но мэрия урезала протестную явку. 17

Общество В Новосибирской области смягчат режим самоизоляции Власти Новосибирской области приняли решение после 11 мая продлить действие режима самоизоляции, однако он будет смягчен – людям разрешают гулять и заниматься спортом на улице, сообщил журналистам губернатор Андрей Травников. 113

Общество На портале госуслуг произошел сбой после обращения Путина Пользователи пожаловались на сбои в работе Единого портала госуслуг. Так, некоторые пользователи говорят, что не могут зайти на портал. 257

Общество В МЧС РФ рассказали, как правильно носить медицинские маски Москва, 12 мая 2020, 03:46 — REGNUM Жителям России следует плотно закреплять медицинские маски на лице в качестве меры предосторожности в условиях пандемии коронавируса нового типа, рекомендуют специалисты МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства.

Экономика Путин поручил подготовить перевод услуг банков в удаленный формат Речь идет, в частности, о заключении ипотечных договоров, удаленной идентификации клиентов, подтверждении согласия граждан на получение о них информации из государственных баз данных. 21

Политика Трамп отказался от пересмотра сделки с Китаем Президент США Дональд Трамп отказался от пересмотра условий первой фазы торговой сделки с Китаем.

Политика Президент США рассказал, почему не носит медицинскую маску Вашингтон, 12 мая 2020, 01:53 — REGNUM Соблюдение социальной дистанции с сотрудниками Белого дома является причиной того, что президент США Дональд Трамп игнорирует предписание о ношении медицинской маски на лице.

Происшествия Полиция задержала организаторов вечеринки у ТЦ в Подмосковье Полиция установила и задержала организаторов и участников массовых гуляний 10 мая около торгового центра в подмосковном Солнечногорске. 41

Здоровье Названы причины ошибочно отрицательных результатов на коронавирус Доктор биологических наук Анча Баранова назвала причины, по которым тест на коронавирус может показать ошибочно отрицательный результат. 116

Наука Новый способ передачи коронавируса раскрыт Ученые из Школы медицины Университета Джонса Хопкинса заявили, что коронавирус способен передаваться через слезы и слизистую глаза. 87

Здоровье Путин: с 12 мая завершается единый период нерабочих дней Сегодня президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к гражданам России.