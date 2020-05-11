Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПутин заявил о новом пакете мер поддержки граждан и экономики

Принято решение о новом пакете мер поддержки граждан и экономики России, заявил российский лидер Владимир Путин.
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Путин сообщил о новых мерах по поддержке россиян и призвал «не трепать нервы» врачам

Вести.Ru10:05

Российские власти проработали новый пакет мер поддержки экономики и россиян

Газета.Ru09:52

Путин рассчитывает, что новый пакет мер поддержит спрос и занятость

РИА Новости09:57

Путин заявил о новом пакете мер поддержки граждан и экономики

RT на русском09:35

Путин объявил о новом пакете мер поддержки в ситуации с коронавирусом

Взгляд.ру09:30

Путин призвал оказать прямую помощь россиянам

ТАСС09:53

Путин сообщил о новом пакете мер поддержки россиян и экономики

Интерфакс09:39
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Шоу-бизнес

Тремя подбородками шокировала поклонников Анна Семенович

Live24 04:59
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Общество

В Крыму самоизоляцию продлили до лета

До 31 мая продлен режим самоизоляции в Республике Крым.
Коммерсантъ 10:12
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Единоборства

Генри Сехудо объявил о завершении карьеры

FightCard.ru вчера в 00:54
Общество

Известно, какие предприятия начнут работать в Кирове с 12 мая

Регион постепенно выходит из режима повышенной готовности Стало известно, какие предприятия начнут работать в Кировской области с завтрашнего дня, 12 мая.
Новый вариант 11:13
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Политика

Путин объявил об окончании периода нерабочих дней в России

С завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всех отраслей страны завершается.
Bobsoccer 09:18
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Политика

Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков

Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости 07:39
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Политика

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости 09:40
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Экономика

Малому бизнесу спишут налоговые взносы за второй квартал года — Путин

Москва, 11 мая 2020, 17:50 — REGNUM Ряд предприятий полностью освободятся от налоговых и страховых взносов, за исключением НДС, начисленных в течение второго квартала 2020 года.
REGNUM 10:50
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Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11:02
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Общество

Путин: решающее слово при снятии ограничений в РФ остаётся за врачами

Ново-Огарево, Московская область, 11 мая 2020, 16:54 — REGNUM Решающее слово при принятии решений о снятии ограничений в российских регионах остаётся за врачами.
REGNUM 09:54
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Кино

Стала известна стоимость продолжений «Аватара»

Профиль 08:00
Политика

Путин 11 мая обсудит продление режима нерабочих дней

Президент Владимир Путин на совещании в понедельник, 11 мая, обсудит возможность продления режима нерабочих дней.
Клопс вчера в 10:14
5,4K
Общество

Путин подписал указ о мерах по поддержке семей с детьми

Российский президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по поддержке семей с детьми.
РЕН ТВ 10:57
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Здоровье

Путин: с 12 мая завершается единый период нерабочих дней

Сегодня президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к гражданам России.
Planet Today 09:20
Общество

Мурманская область готова снять режим обязательной самоизоляции с 12 мая

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил о готовности региона снять обязательный режим самоизоляции с 12 мая, но при этом будет введен обязательный масочный режим.
ТАСС 12:16
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Общество

Минпросвещения разработало требования к проведению ЕГЭ

Министерство просвещения и Роспотребнадзор разработали требования к проведению Единого госэкзамена в условиях распространения коронавируса.
Народные новости вчера в 08:32
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Общество

Режим самоизоляции продлили в Новосибирской области

Действующий с конца марта в Новосибирской области режим самоизоляции продлен.
Atas.info 05:02
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Здоровье

Пациентка российской больницы пожаловалась на обед из 25 макарон

Издание обратило внимание на фотографию с порцией макарон из 25 штук, которую выложила в группе "Регион-74 | Челябинск" во "ВКонтакте" одна из пациенток лечебного учреждения, перепрофилированного под прием больных с коронавирусом.
РИА Новости 10:16
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Футбол

Литманен заявил, что переболел коронавирусом

Экс-игрок сборной Финляндии Яри Литманен заявил, что переболел коронавирусом.
Евро-футбол.ру 12:32
Общество

В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до конца мая

Срок режима самоизоляции на территории Волгоградской области продлили до 31 мая, сообщает оперативный штаб региона.
Российская газета 10:53
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Экономика

Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля

Власти Российской Федерации могут пойти на девальвацию рубля. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:19
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Происшествия

Погибшая при пожаре в московской больнице болела коронавирусом

Пациентка с коронавирусом, по предварительным данным, погибла при пожаре в больнице на севере Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 09 мая в 16:04
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Общество

Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США

Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом, комментируя его заявление о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса.
ТАСС вчера в 05:30
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Общество

Собянин рассказал об условиях нормальной жизни в «новой реальности»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для обеспечения нормальной жизни гражданам в новой реальности с учетом ограничений были выделены несколько ключевых направлений.
Газета.Ru 12:25
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Игры

Valve готовит новую программу лояльности для пользователей Steam

По словам Джундика, компания работает над системой лояльности в Steam с предметами-наградами, баллами для прокачки уровней аккаунта и функцией добавления реакций к отзывам пользователей.
NewInform 10:45
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Общество

Самозанятым вернут налог на доход за 2019 год

Президент РФ Владимир Путин предложил вернуть гражданам, зарегистрировавшимся как самозанятые, уплаченный ими в 2019 году налог, а также предоставить им капитал в размере 1 МРОТ для уплаты налога в 2020 году.
Интерфакс 10:55
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Шоу-бизнес

Трогательную песню записала дочь покойной Юлии Началовой

13-летняя дочь популярной уроженки Воронежа Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина Вера исполнила трогательную песню в честь Дня Победы.
Блокнот Воронеж 04:35
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Культура

В Кремниевой долине 19 из 20 стартаперов не вернули деньги инвесторам

95 процентов стартапов, которые в долине начинаются — банкроты, заявил известный российский предприниматель, совладелец корпорации Технониколь, Игорь Рыбаков 10 мая на своем youtube-канале, комментируя фильм Юрия Дудя об IT-столице мира.
ИА Красная Весна 12:28
Культура

Ушел из жизни актер Джерри Стиллер, отец Бена Стиллера

КиноПоиск 06:10
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Общество

Выплата в 10 тыс. рублей может быть назначена почти для 22 млн детей

ТАСС 12:21
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