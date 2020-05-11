Принято решение о новом пакете мер поддержки граждан и экономики России, заявил российский лидер Владимир Путин.

Путин заявил о новом пакете мер поддержки граждан и экономики

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