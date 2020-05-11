Коронавирус
RT на русскомПутин заявил о новом пакете мер поддержки граждан и экономики
Принято решение о новом пакете мер поддержки граждан и экономики России, заявил российский лидер Владимир Путин.
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 12:52, Ашберн
Общество
В Крыму самоизоляцию продлили до лета
До 31 мая продлен режим самоизоляции в Республике Крым.
Коммерсантъ 10:12
Единоборства
Генри Сехудо объявил о завершении карьеры
FightCard.ru вчера в 00:54
Общество
Известно, какие предприятия начнут работать в Кирове с 12 мая
Регион постепенно выходит из режима повышенной готовности Стало известно, какие предприятия начнут работать в Кировской области с завтрашнего дня, 12 мая.
Новый вариант 11:13
Политика
Путин объявил об окончании периода нерабочих дней в России
С завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всех отраслей страны завершается.
Bobsoccer 09:18
Политика
Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков
Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости 07:39
Политика
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости 09:40
Экономика
Малому бизнесу спишут налоговые взносы за второй квартал года — Путин
Москва, 11 мая 2020, 17:50 — REGNUM Ряд предприятий полностью освободятся от налоговых и страховых взносов, за исключением НДС, начисленных в течение второго квартала 2020 года.
REGNUM 10:50
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11:02
Общество
Путин: решающее слово при снятии ограничений в РФ остаётся за врачами
Ново-Огарево, Московская область, 11 мая 2020, 16:54 — REGNUM Решающее слово при принятии решений о снятии ограничений в российских регионах остаётся за врачами.
REGNUM 09:54
Кино
Стала известна стоимость продолжений «Аватара»
Профиль 08:00
Политика
Путин 11 мая обсудит продление режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин на совещании в понедельник, 11 мая, обсудит возможность продления режима нерабочих дней.
Клопс вчера в 10:14
Общество
Путин подписал указ о мерах по поддержке семей с детьми
Российский президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по поддержке семей с детьми.
РЕН ТВ 10:57
Здоровье
Путин: с 12 мая завершается единый период нерабочих дней
Сегодня президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к гражданам России.
Planet Today 09:20
Общество
Мурманская область готова снять режим обязательной самоизоляции с 12 мая
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил о готовности региона снять обязательный режим самоизоляции с 12 мая, но при этом будет введен обязательный масочный режим.
ТАСС 12:16
Общество
Минпросвещения разработало требования к проведению ЕГЭ
Министерство просвещения и Роспотребнадзор разработали требования к проведению Единого госэкзамена в условиях распространения коронавируса.
Народные новости вчера в 08:32
Общество
Режим самоизоляции продлили в Новосибирской области
Действующий с конца марта в Новосибирской области режим самоизоляции продлен.
Atas.info 05:02
Здоровье
Пациентка российской больницы пожаловалась на обед из 25 макарон
Издание обратило внимание на фотографию с порцией макарон из 25 штук, которую выложила в группе "Регион-74 | Челябинск" во "ВКонтакте" одна из пациенток лечебного учреждения, перепрофилированного под прием больных с коронавирусом.
РИА Новости 10:16
Футбол
Литманен заявил, что переболел коронавирусом
Экс-игрок сборной Финляндии Яри Литманен заявил, что переболел коронавирусом.
Евро-футбол.ру 12:32
Общество
В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до конца мая
Срок режима самоизоляции на территории Волгоградской области продлили до 31 мая, сообщает оперативный штаб региона.
Российская газета 10:53
Экономика
Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля
Власти Российской Федерации могут пойти на девальвацию рубля. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:19
Происшествия
Погибшая при пожаре в московской больнице болела коронавирусом
Пациентка с коронавирусом, по предварительным данным, погибла при пожаре в больнице на севере Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 09 мая в 16:04
Общество
Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США
Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом, комментируя его заявление о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса.
ТАСС вчера в 05:30
Общество
Собянин рассказал об условиях нормальной жизни в «новой реальности»
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для обеспечения нормальной жизни гражданам в новой реальности с учетом ограничений были выделены несколько ключевых направлений.
Газета.Ru 12:25
Игры
Valve готовит новую программу лояльности для пользователей Steam
По словам Джундика, компания работает над системой лояльности в Steam с предметами-наградами, баллами для прокачки уровней аккаунта и функцией добавления реакций к отзывам пользователей.
NewInform 10:45
Общество
Самозанятым вернут налог на доход за 2019 год
Президент РФ Владимир Путин предложил вернуть гражданам, зарегистрировавшимся как самозанятые, уплаченный ими в 2019 году налог, а также предоставить им капитал в размере 1 МРОТ для уплаты налога в 2020 году.
Интерфакс 10:55
Шоу-бизнес
Трогательную песню записала дочь покойной Юлии Началовой
13-летняя дочь популярной уроженки Воронежа Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина Вера исполнила трогательную песню в честь Дня Победы.
Блокнот Воронеж 04:35
Культура
В Кремниевой долине 19 из 20 стартаперов не вернули деньги инвесторам
95 процентов стартапов, которые в долине начинаются — банкроты, заявил известный российский предприниматель, совладелец корпорации Технониколь, Игорь Рыбаков 10 мая на своем youtube-канале, комментируя фильм Юрия Дудя об IT-столице мира.
ИА Красная Весна 12:28
Культура
Ушел из жизни актер Джерри Стиллер, отец Бена Стиллера
КиноПоиск 06:10