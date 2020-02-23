Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruПутин рассказал о планах оснащения армии и флота лазерным оружием

Президент России Владимир Путин во время выступления на торжественном концерте в Государственном Кремлевском дворце по случаю Дня защитника Отечества рассказал о планах оснащения армии и флота новейшим вооружением.
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с чего всё началось

Путин рассказал о создании в России «оружия будущего»

Россия продолжит модернизировать армию и флот для внедрения современного оружия и техники, заявил президент Владимир Путин на концерте Минобороны ко Дню защитника Отечества.
РИА Новостивчера в 08:35

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Путин заявил, что в России создают «оружие будущего»

Газета.Ru01:39

Путин сообщил об оснащении армии «оружием будущего»

РБКвчера в 09:12

Путин заявил о планах оснащения армии и флота новейшим вооружением

ТАССвчера в 09:19

Путин сообщил о планах по оснащению армии и флота новейшим вооружением

Коммерсантъвчера в 09:19

«Оружие будущего»: Путин рассказал о новейшем вооружении армии и флота

РЕН ТВвчера в 19:21

Путин рассказал о планах оснащения армии и флота лазерным оружием

Lenta.ruвчера в 09:00

Путин рассказал о создании в России «оружия будущего»

РИА Новостивчера в 08:35
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Шоу-бизнес

Звезда «Мажора» Прилучный объявил о разводе

Lenta.ru 06:28
Политика

Площадь у посольства России в Праге переименуют в честь Немцова

Городской совет Праги проголосовал за то, чтобы переименовать площадь у посольства России в честь российского политика Бориса Немцова, сообщает CNN.
Ведомости 06:01
Общество

Гончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.
РБК 05:43
Происшествия

В Пермском крае фельдшеры поволокли пациента по асфальту к скорой

Газета.Ru 06:17
Транспорт

КПП в Донбассе с 1 марта перейдут на весенний график работы

Контрольно-пропускные пункты в Донбассе с 1 марта перейдут на весенний график работы - с 08.00 до 19.30 мск, сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
РИА Новости 05:32
Хоккей

В Тольятти юные хоккеисты устроили массовую драку

В Тольятти хоккейный матч детей в возрастной категории до 11 лет завершился массовой дракой.
РИА Новости 06:21
Армия и оружие

National Interest назвал странным калибр российских патронов

Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
РБК 03:21
Здоровье

В Ухане 195 человек повторно заразились коронавирусом

Госкомитет Китая по вопросам гигиены и здравоохранения сообщил в своей отчете, что в городе Ухань 195 человек повторно заразились коронавирусом.
Московский Комсомолец 04:37
Общество

В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США

Слушания в королевском суде Лондона по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа стартуют 24 февраля.
REGNUM вчера в 22:51
Политика

Генерал заявил о призыве назвать расстрел на Майдане выдумкой Кремля

Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.
РИА Новости 05:26
Происшествия

В российской воинской части обнаружили мумию

В Ленинградской области на территории воинской части нашли мумию мужчины. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Lenta.ru 05:40
Общество

Китайский посол заявил о созданной в КНР вакцине против коронавируса

Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил о разработке вакцины, позволяющей сформировать иммунитет против нового типа коронавируса.
Газета.Ru 04:43
Общество

ЕС выделит более 230 миллионов евро на борьбу с коронавирусом

Ранее «ФедералПресс» писал, что китайские врачи зафиксировали повторное заражение коронавирусом. На данный момент подтверждены 195 случаев.
ФедералПресс 04:59
Политика

Суд вернул Насирову кресло главы ГФС, но саму службу собираются ликвидировать

Романа Насирова восстановили на посту главы Государственной фискальной службы Украины.
Новостной фронт 05:58
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» российское судно изменило курс

Способное достроить газопровод «Северный поток-2» российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» изменило маршрут следования и вместо того, чтобы двигаться в Сингапур, направляется в порт столицы Коломбо (Шри-Ланка).
Lenta.ru 06:30
Кино

Фильм «Лед 2» собрал в России более 1 млрд рублей

Кинолента «Лед 2» режиссера Жоры Крыжовникова собрала в российском прокате более 1 млрд рублей, соответствующие данные опубликовал сайт ЕАИС.
Аргументы и Факты вчера в 18:13
Общество

Канарские острова накрыла песчаная буря

Интерфакс 05:48
Футбол

Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд

Встреча, проходившая на малой арене «Лужников», завершилась со счётом 6:5 в пользу команды звёзд.
RT на русском вчера в 10:11
Происшествия

В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения

В Екатеринбурге задержан IT-специалист, основатель компании по кибербезопасности Vee Security Александр Литреев.
BFM.ru вчера в 14:32
Общество

Сын Порошенко поднялся к рэперу Face на сцену в Лондоне

Наследник бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил вышел на сцену во время выступления российского рэпера Ивана Дремина, более известного как Face, в Великобритании.
NewInform 03:56
Армия и оружие

Израиль сообщил о ракетном обстреле из сектора Газа

Коммерсантъ вчера в 14:55
Происшествия

СМИ: власти Маврикия заблокировали пассажиров самолета Alitalia из-за коронавируса

Власти Маврикия частично запретили высадку пассажиров, прибывших на остров рейсом итальянской авиакомпании Alitalia.
ТАСС 05:55
Армия и оружие

Заход американского ракетного эсминца в Черное море объяснили

США объяснили заход своего ракетного эсминца «Росс» (USS Ross) в Черное море. Об этом сообщается на сайте ВМС США.
Lenta.ru вчера в 23:20
Хоккей

Ежик Спайки стал талисманом чемпионата мира 2021 года по хоккею

Талисманом чемпионата мира по хоккею 2021 года, который пройдет в Белоруссии и Латвии, стал ежик Спайки.
ТАСС Спорт 05:39
Общество

Денис Мацуев перенёс концерты в Италии из-за вспышки коронавируса

В понедельник, 24 февраля, стало известно, что российский пианист Денис Мацуев перенёс концерты в Италии из-за вспышки коронавируса.
Форпост Северо-Запад 06:11
Политика

Косачев назвал причину разногласий между Россией и Украиной

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хорошие отношения России и Украины были бы в интересах всего мира.
РИА Новости 01:29
Экономика

Европейские индексы просели максимально с 2016 года из-за коронавируса

На торгах 24 февраля сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опускался на 3,6% — это максимальное падение с 2016 года, пишет агентство.
РБК 06:06
Политика

Паспорт и военный билет в одном флаконе

Президент Украины Владимир Зеленский особо подчеркнул, что выдача российских паспортов на "оккупированном полуострове и в ОРДЛО" недопустима, Украина должна бороться за своих граждан.
Труд вчера в 14:57
Музыка

Представителя Украины на Евровидении обвинили в «прогибе» перед Россией

Лидер группы "Антітела" Тарас Тополя обвинил группу Go-A, которая представит Украину на музыкальном конкурсе Евровидение, в "прогибе" перед Россией.
ФАН вчера в 19:27
Происшествия

Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 37

Число пострадавших на востоке Турции в результате землетрясения возросло до 37, число погибших увеличилось до девяти.
RT на русском вчера в 07:40
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