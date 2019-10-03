Некоторые зарубежные партнеры пытались помешать началу операции российских ВКС в Сирии. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент РБК.

Путин сообщил о попытках помешать началу российской операции в Сирии

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