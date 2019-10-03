Политика
РБКПутин сообщил о попытках помешать началу российской операции в Сирии
Некоторые зарубежные партнеры пытались помешать началу операции российских ВКС в Сирии. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент РБК.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 22:25, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 22:25, Вашингтон
Политика
В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США
Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
REGNUM вчера в 14:12
Транспорт
Вице-премьер Юрий Трутнев раскритиковал ремонт дорог во Владивостоке
Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев, проконтролировал идущий во Владивостоке ремонт дорог и раскритиковал администрацию города за неправильную трату федеральных средств.
Российская газета 02:18
Футбол
«Зенит» обыграл «Бенфику» в матче Лиги чемпионов
REGNUM вчера в 16:52
Единоборства
Видео потасовки Емельяненко и Кокляева появилось в Сети
Пользователи Интернета получили возможность увидеть ролик, на котором запечатлена потасовка известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.
iReactor 07:38
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Газета.Ru вчера в 03:00
Происшествия
В США бомбардировщик времен Второй мировой войны рухнул на аэропорт
В американском городе Хартфорд (штат Коннектикут) тяжелый бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость») потерпел крушение, сообщает телекомпания CNN.
Daily Storm вчера в 11:17
Политика
Скабеева ответила Путину на слова об очернении Украины в СМИ
Телеведущая Ольга Скабеева ответила на речь президента России Владимира Путина о том, что российские СМИ занимаются очернением Украины.
Газета.Ru 21:08
Кино
Звезда «Властелина колец» предложила снять в роли Гэндальфа женщину
Как сообщает Digital Spy, актриса Робин Малкольм, сыгравшая жительницу Рохана по имени Морвен в оригинальном фильме "Властелин колец: Две крепости", предложила пригласить на роль Гендальфа женщину.
Московский Комсомолец вчера в 19:24
Политика
В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать им условия
Лидеры самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, комментируя согласование в Минске формулы Штайнмайера, призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия и согласовывать с ЛНР и ДНР закон об особом статусе Донбасса.
RT на русском вчера в 04:52
Футбол
Прыгунью Марию Ласицкене признали русской
«Ласицкене не берет высоту 2,08 метра (пошла на свой личный рекорд - Авт.), и честно говоря, она не была близка к этому ни в одной из трех попыток, но это не имеет значения: авторизованный нейтральный атлет (РУССКАЯ, давайте не будем это отрицать) берет золото в прыжках в высоту благодаря меньшему количеству попыток на 2,04», - появилось сообщение в текстовой трансляции на официальном сайте IAAF.
Комсомольская правда 01 октября в 07:05
Происшествия
Нетрезвая толпа попыталась прорваться на Хованское кладбище
Как сообщили в «Ритуале», пытавшиеся проникнуть на кладбище люди угрожали при этом охранникам, из-за чего на место вызвали полицию.
Lenta.ru 15:40
Политика
Все русскоязычные школы Украины через год переведут на украинский язык
Русскоязычные школы в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке, несмотря на заявления новых властей, что языковой закон еще будут проверять.
Известия 19:08
Политика
Выступление России в ПАСЕ прервали крики о терроризме
Выступление главы российской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) Петра Толстого прервали крики о «террористическом российском государстве».
Lenta.ru 11:40
Футбол
Доменико Тедеско может возглавить «Спартак»
34-летний Тедеско получил широкую известность благодаря работе в "Шальке", который возглавил в 2017 году, сменив на посту главного тренера команды из Гельзенкирхена Маркуса Вайнцирля.
Газета.Ru 01 октября в 11:57
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 04:58
Происшествия
Якутского «шамана-воина» Габышева экспертиза признала невменяемым
Шамана Александра Габышева из Якутии, фигуранта уголовного дела об экстремизме, психолого-психиатрическая экспертиза признала невменяемым.
REGNUM 21:38
Наука
Патент недели: как точно определить скрытую угрозу
Разработка российских биохимиков направлена на анализ кокковой микрофлоры, которая играет определяющую роль в функционировании слизистых оболочек.
Популярная механика 06:04
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».
Lenta.ru 01:37
Экономика
Reuters узнал о переговорах Гуцериева с «Трастом» о долге на ₽140 млрд
Санированный ЦБ банк «Траст» и бизнесмен Михаил Гуцериев обсуждают соглашение об урегулировании долгов на 140 млрд руб. по итогам санации Бинбанка и Рост Банка, передает Reuters со ссылкой на три источника, близких к Гуцериеву и «Трасту».
РБК 16:00
Общество
Изувеченная мужем Рита Грачева написала книгу «Счастлива без рук»
Маргарита Грачева, которую из ревности изувечил собственный муж, написала книгу «Счастлива без рук», в которой рассказала свою историю любви, обернувшуюся трагедией.
Известия вчера в 10:53
Общество
Преподаватель из Кемерова уволилась из-за порноролика
Преподаватель после беседы с начальством уволилась по собственному желанию.
VSE42.RU вчера в 23:32
Политика
Оскорбивший слушателя Соловьев ответил жителям Татарстана
Телеведущий Владимир Соловьев посчитал необоснованной реакцию жителей Татарстана на его слова в адрес одного из слушателей в прямом эфире "Вести FM".
Газета.Ru 14:41
Политика
Путин уволил главу ФСИН Корниенко
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
Интерфакс 06:44
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли снялась голой для обложки модного журнала
Голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли снялась для обложки ноябрьского номера французского журнала о моде и красоте Madame Figaro.
Lenta.ru 06:16
Происшествия
В Кемерове женщина похитила из роддома новорождённого ребенка
Установлено, что накануне, 2 октября, женщина, находясь в одной из городских больниц Кемерова, зашла в родильное отделение и вынесла из палаты новорождённого мальчика.
REGNUM 11:17
Экономика
Минздрав предложил установить по группам минимальные оклады врачей
Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова предложила установить минимальные оклады медицинских работников отдельно по каждой профессиональной группе.
REGNUM вчера в 13:18
Происшествия
Самолет МС-21 сломался во время испытательного полета
Во время испытательного полета самолета МС-21 возникла техническая неисправность. Проблема связана с работой стойки шасси.
Коммерсантъ 05:06
Политика
В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп попал впросак после решения потрогать за колено своего коллегу из Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Вашингтоне.
Российская газета 10:49