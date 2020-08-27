Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
РБК
РБК

Путин сообщил о появлении антител у его дочери после вакцинации

Президент России Владимир Путин рассказал в интервью «России 24», что у его дочери, прошедшей вакцинацию от коронавируса, появились антитела.В источнике
Владимир Путин
Мы прошли доклинические и клинические испытания на животных, на добровольцах. И совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый иммунитет, появляются антитела, как и у моей дочери появились, и она безвредна. Слава богу, дочь моя чувствует себя хорошо.
Подробнее о событии
РБК

Путин сообщил о появлении антител у его дочери после вакцинации

РБКвчера в 08:31
Газета.Ru

Путин рассказал о решении дочери стать добровольцем для вакцины от COVID

Газета.Ruвчера в 07:10
Интерфакс

Путин сообщил о хорошем самочувствии дочери, которая привилась от COVID-19

Интерфаксвчера в 07:32
Известия

Путин рассказал о решении дочери испытать вакцину от коронавируса

Известиявчера в 07:16
ТАСС

Путин рассказал о самочувствии своей дочери, испытавшей вакцину от коронавируса

ТАССвчера в 07:11
Вести.Ru

Ей нужно чувствовать себя защищенной: дочь Путина привилась от коронавируса в силу профессии

Вести.Ruвчера в 07:38
РИА Новости

Путин оценил решение дочери испытать вакцину от коронавируса

РИА Новостивчера в 07:10

Кинопремьеры недели: Итан Хоук — Тесла, новая часть «Билла и Теда» и «Вратарь Галактики»

На этой неделе в прокат выходят: «Тесла» — весьма своеобразный байопик об изобретателе с Итаном Хоуком, отечественный фантастический блокбастер «Вратарь Галактики» и третий фильм франшизы «Бил и Тед» с Алексом Уинтером и Киану Ривзом.
Кинопремьеры недели: Итан Хоук — Тесла, новая часть «Билла и Теда» и «Вратарь Галактики»
Псковское агентство информации26 августа в 07:47

Минобороны объяснило инцидент между военными России и США в Сирии

Международную коалицию во главе с США в Сирии предупредили заранее о следовании колонны российской военной полиции, заявил в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Миллом начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов.
РИА Новостивчера в 05:35
887

Муж Бородиной признался, что не сможет заработать больше Ксении

Муж телеведущей Ксении Бородиной отреагировал на новость, что Ксения попала в пятерку отечественных знаменитостей, которые больше всех заработали на своей странице в Instagram за последний год, по версии журнала Forbes.
Невские Новостивчера в 06:07
4

Новый клип группы BTS установил рекорд в YouTube

Сеул, 26 августа 2020, 11:01 — REGNUM Видеоклип песни южнокорейского бойз-бенда BTS — Dynamite набрал 200 млн просмотров на видеохостинге YouTube за рекордно короткое время — 4 дня и 12 часов после публикации 21 августа.
REGNUM26 августа в 04:01
287

Группа «Газпромбанк Лизинг» начнет предоставлять бизнесу коммерческую технику с пробегом

"Газпромбанк Автолизинг" (входит в группу компаний "Газпромбанк Лизинг") начнет предоставлять бизнесу в финансовую аренду грузовые автомобили и автобусы с пробегом, сообщается в пресс-релизе компании.
ТАССвчера в 13:42

Белоруссия на грани банкротства: какие требования Москвы придется выполнить Лукашенко

Эксперты считают, что из-за последних политических событий в республике рассчитывать на деньги международных финансовых организаций Минску не приходится.
Московский Комсомолец26 августа в 13:54
15