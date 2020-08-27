Путин сообщил о появлении антител у его дочери после вакцинации
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Президент России Владимир Путин рассказал в интервью «России 24», что у его дочери, прошедшей вакцинацию от коронавируса, появились антитела.В источнике
Мы прошли доклинические и клинические испытания на животных, на добровольцах. И совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый иммунитет, появляются антитела, как и у моей дочери появились, и она безвредна. Слава богу, дочь моя чувствует себя хорошо.
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