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РБК
РБК

Путин сообщил о появлении антител у его дочери после вакцинации

Президент России Владимир Путин рассказал в интервью «России 24», что у его дочери, прошедшей вакцинацию от коронавируса, появились антитела.В источнике
Владимир Путин
Мы прошли доклинические и клинические испытания на животных, на добровольцах. И совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый иммунитет, появляются антитела, как и у моей дочери появились, и она безвредна. Слава богу, дочь моя чувствует себя хорошо.
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