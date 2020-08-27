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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Путин рассказал о самочувствии дочери после вакцинации от коронавируса

Путин отметил, что его дочь принимала участие в испытании отечественного препарата как доброволец. Он добавил, что после 1-го этапа вакцинации у нее поднялась температура, после 2-го тоже отмечался незначительный подъем температуры тела.В источнике
Владимир Путин
Мы прошли доклинические и клинические испытания на животных, на добровольцах. И совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый иммунитет, появляются антитела, как и у моей дочери появились, и она безвредна. Слава богу, дочь моя чувствует себя хорошо.
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Вести.Ru

Ей нужно чувствовать себя защищенной: дочь Путина привилась от коронавируса в силу профессии

Вести.Ru07:38
РИА Новости

Путин оценил решение дочери испытать вакцину от коронавируса

РИА Новости07:10
Lenta.ru

Путин оценил решение своей дочери испытать вакцину от коронавируса

Lenta.ru07:16
Известия

Путин рассказал о решении дочери испытать вакцину от коронавируса

Известия07:16
ТАСС

Путин рассказал о самочувствии своей дочери, испытавшей вакцину от коронавируса

ТАСС07:11
Газета.Ru

Путин рассказал о решении дочери стать добровольцем для вакцины от COVID

Газета.Ru07:10
Интерфакс

Путин сообщил о хорошем самочувствии дочери, которая привилась от COVID-19

Интерфакс07:32

Оппозиция в Минске назвала недопустимой подготовку силовиков в России

«Координационный совет считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси: это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества», — гласит текст документа.
Оппозиция в Минске назвала недопустимой подготовку силовиков в России
РБК11:29
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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Минобороны объяснило инцидент между военными России и США в Сирии

Международную коалицию во главе с США в Сирии предупредили заранее о следовании колонны российской военной полиции, заявил в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Миллом начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов.
РИА Новости05:35
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В Киеве порвался самый большой флаг Украины

Ранее в Киеве накануне празднования Дня Государственного флага 23 августа на новом флагштоке на холмах рядом с Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне был поднят самый большой флаг страны.
Газета.Ru10:39
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В Сочи водитель оскорбил сотрудника ДПС и ударил служебную машину

Позднее в пресс-службе УВД Сочи прокомментировали инцидент, водитель автомобиля Mercedes-Benz проигнорировал требование сотрудника ДПС об остановке, после чего попытался скрыться, но был задержан.
Живая Кубань04:54
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Один из крупнейших производителей игристых вин остановил их производство

По данным гендиректора Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, «Игристые вина» сегодня входят в тройку крупнейших производителей игристых и шампанских вин России.
РБК11:37

Томские ученые создали гранулы из битого стекла для нефтедобычи

Ученые института физики прочности и материаловедения СО РАН (ИФПМ СО РАН) и томских университетов (ТГУ и ТУСУР) разработали гранулы из пеностеклокерамики, которые можно использовать в нефтедобыче; в их основе – недорогой бой стекла, который решает еще и экологическую проблему, связанную с вторичной переработкой, сообщила РИА Томск пресс-служба Томского госуниверситета.
РИА Томск22:21