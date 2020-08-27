Путин сообщил о появлении антител у его дочери после вакцинации
Смотрите также
Путин принял участие в открытии трассы «Таврида» в Крыму
Медведев заявил об угрозах для России от углеродного налога ЕС
Владимир Путин 27 августа даст большое интервью по актуальным темам
Саакашвили сообщил, что возвращается в Грузию
ФСБ показала видео задержания подозреваемого в госизмене военного
Посла Белоруссии вызвали в МИД Польши из-за обвинений Минска
Лукашенко заявил, что власти Белоруссии не допустят дефолта нацвалюты
Мишустин заявил о выделении 34 млрд рублей на детские выплаты
В СМИ нашли сходство между отравлением Навального и бизнесмена Гебрева
В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России
Черчесов сообщил, что Соболев уладил конфликт с Дзюбой
МИД Ливии попросил немедленно обеспечить охрану посольства в Минске
Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального
В Белоруссию не пропустили колонну с гуманитарной помощью из Польши
Белый дом обвинил российских военных в нарушении протоколов в Сирии
119 случаев коронавируса выявили за сутки в Свердловской области
Александр Цыбульский настаивает на ускорении рекультивации на Шиесе
Владимир Путин 27 августа даст большое интервью по актуальным темам
Путин выразил надежду на избежание второй волны коронавируса в России
Путин заявил о прохождении Россией пика экономических проблем
Путин: вторая вакцина от коронавируса в России появится в сентябре
Путин сообщил о создании резерва из силовиков для помощи Белоруссии
Путин принял участие в открытии трассы «Таврида» в Крыму
Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального
Военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии
МИД Ливии попросил немедленно обеспечить охрану посольства в Минске
Черчесов сообщил, что Соболев уладил конфликт с Дзюбой
ФСБ показала видео задержания подозреваемого в госизмене военного
Саакашвили сообщил, что возвращается в Грузию
Дочь Федуна вошла в тройку богатейших россиянок
Российские операторы начали уходить от безлимитных тарифов
В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России
«АвтоВАЗ» начал производство новой версии универсала Granta Cross
Лукашенко назвал условие начала переговоров с оппозицией
Президент России Владимир Путин рассказал в интервью «России 24», что у его дочери, прошедшей вакцинацию от коронавируса, появились антитела.В источнике
Мы прошли доклинические и клинические испытания на животных, на добровольцах. И совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый иммунитет, появляются антитела, как и у моей дочери появились, и она безвредна. Слава богу, дочь моя чувствует себя хорошо.
Подробнее о событии