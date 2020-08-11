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РИА Новости
РИА Новости

Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса

Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от нового коронавируса, сообщил Владимир Путин. Как ожидается, первыми прививки сделают медики и учителя, а остальные желающие – когда наладят массовое производство препарата.В источнике
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Коммерсантъ

Владимир Путин нашел средство от COVID

Коммерсантъ09:57
RT на русском

Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19

RT на русском10:08
Известия

Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса

Известия04:29
Царьград

Путину дали гарантии безопасности вакцины: Об испытаниях русского спасения от COVID рассказал Хухрев

Царьград10:18
Интерфакс

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса

Интерфакс04:35
РИА Новости

Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса

РИА Новости09:59
РБК

Россия первой зарегистрировала вакцину от COVID-19. При чем тут биткоин

РБК05:20

18 миллионов доз вакцины от гриппа подготовят для детей в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания с президентом России Владимиром Путиным 11 августа сообщила о том, что для детей изготавливается порядка 18 миллионов доз вакцины от гриппа.
Петербургский дневник06:20
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91 человек заразился коронавирусом в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 91 человека выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели почти в два раза больше пациентов — 178, скончались еще три носителя COVID-19, включая двух человек, умерших непосредственно от коронавируса и вызванных им осложнений.
Kursk.com02:51
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Россиянам назвали опасные места для оплаты банковской картой

Начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов назвал агентству «Прайм» места, где опасно расплачиваться банковскими картами.
Lenta.ru20:28
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