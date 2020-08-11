Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса
Смотрите также
Американские космические силы смогут вести наступательные операции
Рогозин: 70% россиян не верят, что американцы были на Луне
Цепкало призвала мир признать Тихановскую президентом Белоруссии
Певец Макс Корж призвал белорусов остановить протесты
В центре Бреста начались столкновения протестующих с ОМОН
Страны Европы призвали Минск немедленно вступить в диалог с оппозицией
Роман Широков принес извинения избитому арбитру
Модернизированный Ка-52М «Аллигатор» совершил первый полет
Заседание по делу Ефремова перенесли после его госпитализации
Исполнительница песни «Ягода-малина» впала в кому после травмы
Юрий Гальцев сменил имидж ради молодой избранницы
Александр Ширвиндт попал в ДТП в Новгородской области
Айза Анохина отдала старшего сына от Гуфа бабушке
Ледяной корабль обнаружили у берегов Антарктиды
Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь
«Салават Юлаев» разгромил «Нефтехимик» на предсезонном турнире в Уфе
37-летняя актриса Наталья Рудова ждет ребенка
ВВП России во втором квартале упал на 8,5%
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
Путин рассказал о реакции дочери на вакцину от коронавируса
Росздравнадзор отказался отложить регистрацию вакцины от COVID-19
Фармкомпании призвали отложить регистрацию вакцины от коронавируса
Российскую вакцину от коронавируса назвали «Спутник V»
Россия получила запрос на 1 млрд доз вакцины против коронавируса
Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса
В центре Бреста начались столкновения протестующих с ОМОН
В Турции ввели новые ограничения на ручную кладь при авиаперелетах
Заседание по делу Ефремова перенесли после его госпитализации
ВВП России во втором квартале упал на 8,5%
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
Появилось видео задержания журналистов Старкова и Солопова в Минске
Дуэйн Джонсон вновь возглавил список самых богатых актеров
Штаб Тихановской заявил о давлении властей на нее
Исполнительница песни «Ягода-малина» впала в кому после травмы
Белорусам показали избитых «провокаторов беспорядков» из России
Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от нового коронавируса, сообщил Владимир Путин. Как ожидается, первыми прививки сделают медики и учителя, а остальные желающие – когда наладят массовое производство препарата.В источнике
Подробнее о событии