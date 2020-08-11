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РИА Новости
РИА Новости

Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса

Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от нового коронавируса, сообщил Владимир Путин. Как ожидается, первыми прививки сделают медики и учителя, а остальные желающие – когда наладят массовое производство препарата.В источнике
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РИА Новости

Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса

РИА Новости09:59
Известия

Препаратное ускорение: первая в мире вакцина от COVID будет доступна после 1 января

Известия12:12
Царьград

"При всём уважении к Владимиру Владимировичу Путину...": Вассерман о русской вакцине от COVID

Царьград13:30
Российская газета

Россия запустила Спутник V

Российская газета13:38
Интерфакс

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса

Интерфакс04:35
ТАСС

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса

ТАСС04:28
РБК

Россия первой зарегистрировала вакцину от COVID-19. При чем тут биткоин

РБК05:20

Американские космические силы смогут вести наступательные операции

Космические силы США в случае необходимости смогут вести наступательные действия и атаковать объекты на земле и в киберпространстве, говорится в доктрине этого нового вида вооруженных сил Соединенных Штатов.
Американские космические силы смогут вести наступательные операции
РИА Новости05:53
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Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Фактывчера в 07:05
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Боррель объявил о возможных санкциях ЕС против Белоруссии

Брюссель, 11 августа 2020, 20:34 — REGNUM Санкции могут быть введены против Белоруссии со стороны Европейского союза, сообщил 11 августа в своём заявлении верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
REGNUM13:34
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ВВП России во втором квартале упал на 8,5%

По оценкам Банка России (ЦБ), во втором квартале 2020 года падение ВВП страны составляет 9–10%, а по итогам года российская экономика снизится на 4,5–5,5%. Восстановление может занять более полутора лет, полагает глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Коммерсантъ12:36
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ07:09
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