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РИА Новости
РИА Новости

Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса

Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от нового коронавируса, сообщил Владимир Путин. Как ожидается, первыми прививки сделают медики и учителя, а остальные желающие – когда наладят массовое производство препарата.В источнике
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Известия

Препаратное ускорение: первая в мире вакцина от COVID будет доступна после 1 января

Известия12:12
РИА Новости

Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса

РИА Новости09:59
ТАСС

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса

ТАСС04:28
RT на русском

Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19

RT на русском10:08
Интерфакс

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса

Интерфакс04:35
Царьград

Европейцы негодуют из-за вакцины: Россия проявила безрассудство

Царьград11:59
РБК

Россия первой зарегистрировала вакцину от COVID-19. При чем тут биткоин

РБК05:20

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой
Российская газета04:28
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ФСБ задержала готовившегося совершить теракт жителя Башкирии

«Сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан вскрыты намерения жителя Нефтекамска совершить террористический акт путем поджога здания администрации городского округа при помощи самодельного зажигательного устройства», – указано в сообщении.
Ведомости07:28
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Черноморский флот предотвратил атаку условного противника на Крым

Задачи по обнаружению и уничтожению авианосной ударной корабельной группы условного противника отработали в ходе учений военнослужащие береговых ракетных противокорабельных комплексов (БРК) «Бастион» Черноморского флота (ЧФ), передает 11 августа пресс-служба ЧФ.
ИА Красная Весна06:33

Три истребителя МиГ-31 перехватили беспилотник США над Чукотским морем

Три российских истребителя вылетели на перехват цели после того, как средства противовоздушной обороны обнаружили неизвестный воздушный объект над нейтральными водами Чукотского моря, который приближался к государственной границе России.
ИА Красная Весна05:34
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Ветераны «Спартака» требуют пожизненно отстранить судей матча с «Сочи»

Ветераны "Спартака" обратились с письмом к президенту РФС Александру Дюкову и владельцу "красно-белых" Леониду Федуну в связи с судейством в матче Премьер-лиги между москвичами и "Сочи"(2:2). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.
Российская газета10:28

Радар отследил износ шин в реальном времени

Инженеры из Университета Карнеги — Меллона под руководством Энтони Роув (Anthony Rowe) разработали систему, позволяющую в реальном времени отслеживать состояние протектора: износ и наличие в нем посторонних объектов.
N+110:26
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Экс-сотрудника Генпрокуратуры РФ осудили за нападение на полицейского

Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор в отношении бывшего замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности Генпрокуратуры РФ Игоря Мыльникова, обвиняемого в применении насилия в отношении полицейского.
Росбалт10:06
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Минтруд предложил увеличить пособия на детей ряду семей

Минтруд России прорабатывает возможность увеличения пособий на детей от трех до семи лет для семей, среднедушевой доход в которых не достигает уровня прожиточного минимума с учетом текущего размера пособий, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе министерства.
Ведомости10:58
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