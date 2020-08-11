Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса
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Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от нового коронавируса, сообщил Владимир Путин. Как ожидается, первыми прививки сделают медики и учителя, а остальные желающие – когда наладят массовое производство препарата.В источнике
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