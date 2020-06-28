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Президент России Владимир Путин сдает тесты на коронавирус каждые 3–4 дня, и все показывают отрицательный результат.

Путин сообщил о результатах своих тестов на коронавирус

Футбол Экс-игрок ЦСКА Масалитин высказался о возвращении Гончаренко в клуб Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о возвращении к работе главного тренера команды Виктора Гончаренко.

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Происшествия Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУСК РФ. 10