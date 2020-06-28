Коронавирус

РБКРБКПутин сообщил о результатах своих тестов на коронавирус

Президент России Владимир Путин сдает тесты на коронавирус каждые 3–4 дня, и все показывают отрицательный результат.
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Владимир Путин
Одно дело - знать по докладам, а другое - прийти и самому посмотреть на месте. Я всегда, в принципе, так поступал, где бы чего ни происходило.
— Владимир ПутинПолит.ру 08:01

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