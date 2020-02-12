Экономика

News.ruNews.ruПутин сообщил о росте ВВП России

Темп прироста ВВП в четвёртом квартале прошлого года составил 2,3%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. В третьем квартале этот показатель находился на отметке 1,7%.
Читать в источнике
Комментировать
Владимир Путин
Фонд национального благосостояния превышает $125 млрд, международные резервы составляют $560 млрд. Эти факторы обеспечивают России макроэкономическую стабильность.
— Владимир ПутинREGNUM 06:14

Подробнее о событии

Путин сообщил об ускорении роста ВВП до 2,3%

Коммерсантъ07:04

Путин рассказал об инфляции и финрезервах России

Национальная служба новостей06:27

Путин заявил, что уровень инфляции опустился до 2,4%

РЕН ТВ06:04

Путин: динамика ВВП России увеличилась до 2,3%

REGNUM06:14

Путин сообщил о росте ВВП России

News.ru06:11

Путин заявил о снижении инфляции до 2,4%

Московский Комсомолец06:16

Текущие макропоказатели обеспечивают стабильность, заявил Путин

РИА Новости06:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 17:02, Ашберн
Футбол

Защитник «Крузейро» Кака дал согласие на трансфер в ЦСКА

ProstoProSport 10 февраля в 15:09
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Известия 11:13
Общество

Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2

Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости 04:39
Общество

Контрабандные сигареты из Белоруссии обнаружены в 70 регионах России

"Всего в январе этого года контрабандные сигареты продавались в 70 российских регионах", - отметили в "Эвотор".
Газета.Ru 04:37
Футбол

Тарасов ответил на обвинения в расизме из-за шутки про коронавирус

Футболист Дмитрий Тарасов ответил на обвинения в расизме из-за неудачной шутки про коронавирус, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 16:18
Шоу-бизнес

Экстремально похудевшая Адель появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи

Экстремально похудевшая певица Адель после вручения премии «Оскар» появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи.
Актуальные Новости вчера в 11:36
Общество

Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста

Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Lenta.ru вчера в 10:25
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
РИА Новости 15:51
Здоровье

В ЛДПР предложили расширить федеральный перечень редких заболеваний

Депутаты фракции ЛДПР Евгений Марков, Сергей Натаров, Кирилл Черкасов и Игорь Торощин внесли в нижнюю палату парламента законопроект о включении спинальной мышечной атрофии (СМА) в федеральный перечень редких (орфанных) заболеваний, документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.
РИА Новости вчера в 11:10
Экономика

ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Интерфакс вчера в 08:16
Общество

В сети появилось видео танцующего в ночном клубе Зеленского

Пользовательница сети опубликовала ролик, на котором запечатлен танцующий президент Украины Владимир Зеленский.
Газета.Ru 10:54
Общество

Дженнифер Энистон снялась для обложки журнала в эффектной фотосессии

Известная голливудская актриса Дженнифер Энистон провела потрясающую съемку для журнала Interview, приуроченную к своему дню рождения.
Аргументы недели 14:09
Армия и оружие

Минобороны России рассекретило документы об освобождении Будапешта

Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Будапешта от немецко-фашистских оккупантов.
RT на русском 16:06
Игры

Продюсер Doom Eternal рассказал о пострелизных обновлениях игры

Исполнительный продюсер Doom Eternal Марти Страттон заявил, что разработчики будут активно поддерживать игру после релиза.
CyberSport.ru 10 февраля в 22:53
Кино

Walt DIsney снимет продолжение фильма «Дорогая, я уменьшил детей»

Студия Walt DIsney запускает в производство продолжение фантастического фильма "Дорогая, я уменьшил детей".
Kinonews.ru 15:17
Происшествия

В Пензе задержали активистов, приехавших поддержать фигурантов дела «Сети»

Коммерсантъ вчера в 14:49
Политика

Названы последствия отказов россиянам во въезде в Израиль

Посол России в Израиле Анатолий Викторов назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 16:44
Гаджеты

Apple выпустит новые наушники AirPods Pro

В сети распространили слухи о том, что компания Apple работает над новым продуктом для наушников под названием «AirPods Pro Lite».
ToDay News Ufa 03:12
Футбол

Почта Италии ответила на снисходительные слова Сарри в свой адрес

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри на пресс-конференции перед кубковым матчем с «Миланом» назвал работу на почте лёгкой.
Евро-футбол.ру 15:12
Экономика

Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»

На встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле глава "Роснефти" Игорь Сечин представил проект "Восток Ойл", который может стать крупнейшим и наиболее перспективным проектом в мировой нефтегазовой отрасли.
Газета.Ru вчера в 10:21
Шоу-бизнес

Встречи с дьяволом: дочь Успенской могла попасть в секту

Тихая личная жизнь певицы Любви Успенской рухнула в одночасье — после того, как ее дочь Татьяна Плаксина приняла участие в программе «Звезды сошлись», которую ведут Лера Кудрявцева и Оскар Кучера.
Телепрограмма вчера в 10:33
Происшествия

Группу молодых людей в Польше избили за разговоры на русском языке

REGNUM вчера в 13:22
Политика

В Кремле прокомментировали продажу икон с Путиным в Пулково

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал продажу икон с изображением российского лидера Владимира Путина в аэропорту Пулково в Петербурге.
iReactor 05:40
Футбол

Кокорин провел встречу с президентом «Сочи»

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин провел встречу с президентом "Сочи" Борисом Ротенбергом, сообщает Sport24.
Газета.Ru 15:17
Хоккей

ESPN признал шайбу Овечкина лучшей в истории НХЛ

РБК 13:13
Политика

Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым

Лидер украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия извинился за свои слова о том, что Киев мог бы возобновить подачу воды в Крым в обмен на "большое преимущество" в переговорах по Донбассу.
РИА Новости 14:10
Футбол

«Наполи» обыграл «Интер» в первом полуфинале Кубка Италии

LiveSport.ru 16:45
Футбол

Школе футболиста Головина не дошли деньги от «Монако»

Тренер училища олимпийского резерва в городе Ленинск-Кузнецкий, где воспитывался Александр Головин, рассказал о ситуации с выплатами от футбольного клуба «Монако».
Rostov gazeta 06:31
Интернет

Число пользователей мессенджера WhatsApp достигло двух миллиардов

В администрации мессенджера подчеркнули, что уделяют большое внимание защите передаваемой информации и используют сквозное шифрование данных.
Эхо Москвы 13:31
Космос

Орбиты помогли разграничить коричневые карлики и теплые юпитеры

Астрономы выяснили, что коричневые карлики и теплые юпитеры — принципиально разные классы объектов, даже несмотря на близкие массы.
N+1 02:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное