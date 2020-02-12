Экономика
News.ruПутин сообщил о росте ВВП России
Темп прироста ВВП в четвёртом квартале прошлого года составил 2,3%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. В третьем квартале этот показатель находился на отметке 1,7%.
Читать в источнике
Оценить
Фонд национального благосостояния превышает $125 млрд, международные резервы составляют $560 млрд. Эти факторы обеспечивают России макроэкономическую стабильность.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 17:02, Ашберн
Футбол
Защитник «Крузейро» Кака дал согласие на трансфер в ЦСКА
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Общество
Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2
Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
Общество
Контрабандные сигареты из Белоруссии обнаружены в 70 регионах России
"Всего в январе этого года контрабандные сигареты продавались в 70 российских регионах", - отметили в "Эвотор".
Футбол
Тарасов ответил на обвинения в расизме из-за шутки про коронавирус
Футболист Дмитрий Тарасов ответил на обвинения в расизме из-за неудачной шутки про коронавирус, передает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Экстремально похудевшая Адель появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи
Экстремально похудевшая певица Адель после вручения премии «Оскар» появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи.
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Здоровье
В ЛДПР предложили расширить федеральный перечень редких заболеваний
Депутаты фракции ЛДПР Евгений Марков, Сергей Натаров, Кирилл Черкасов и Игорь Торощин внесли в нижнюю палату парламента законопроект о включении спинальной мышечной атрофии (СМА) в федеральный перечень редких (орфанных) заболеваний, документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.
Экономика
ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Общество
В сети появилось видео танцующего в ночном клубе Зеленского
Пользовательница сети опубликовала ролик, на котором запечатлен танцующий президент Украины Владимир Зеленский.
Общество
Дженнифер Энистон снялась для обложки журнала в эффектной фотосессии
Известная голливудская актриса Дженнифер Энистон провела потрясающую съемку для журнала Interview, приуроченную к своему дню рождения.
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Будапешта
Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Будапешта от немецко-фашистских оккупантов.
Игры
Продюсер Doom Eternal рассказал о пострелизных обновлениях игры
Исполнительный продюсер Doom Eternal Марти Страттон заявил, что разработчики будут активно поддерживать игру после релиза.
Кино
Walt DIsney снимет продолжение фильма «Дорогая, я уменьшил детей»
Студия Walt DIsney запускает в производство продолжение фантастического фильма "Дорогая, я уменьшил детей".
Происшествия
В Пензе задержали активистов, приехавших поддержать фигурантов дела «Сети»
Политика
Названы последствия отказов россиянам во въезде в Израиль
Посол России в Израиле Анатолий Викторов назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Гаджеты
Apple выпустит новые наушники AirPods Pro
В сети распространили слухи о том, что компания Apple работает над новым продуктом для наушников под названием «AirPods Pro Lite».
Футбол
Почта Италии ответила на снисходительные слова Сарри в свой адрес
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри на пресс-конференции перед кубковым матчем с «Миланом» назвал работу на почте лёгкой.
Экономика
Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»
На встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле глава "Роснефти" Игорь Сечин представил проект "Восток Ойл", который может стать крупнейшим и наиболее перспективным проектом в мировой нефтегазовой отрасли.
Шоу-бизнес
Встречи с дьяволом: дочь Успенской могла попасть в секту
Тихая личная жизнь певицы Любви Успенской рухнула в одночасье — после того, как ее дочь Татьяна Плаксина приняла участие в программе «Звезды сошлись», которую ведут Лера Кудрявцева и Оскар Кучера.
Происшествия
Группу молодых людей в Польше избили за разговоры на русском языке
Политика
В Кремле прокомментировали продажу икон с Путиным в Пулково
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал продажу икон с изображением российского лидера Владимира Путина в аэропорту Пулково в Петербурге.
Футбол
Кокорин провел встречу с президентом «Сочи»
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин провел встречу с президентом "Сочи" Борисом Ротенбергом, сообщает Sport24.
Политика
Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым
Лидер украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия извинился за свои слова о том, что Киев мог бы возобновить подачу воды в Крым в обмен на "большое преимущество" в переговорах по Донбассу.
Футбол
«Наполи» обыграл «Интер» в первом полуфинале Кубка Италии
Футбол
Школе футболиста Головина не дошли деньги от «Монако»
Тренер училища олимпийского резерва в городе Ленинск-Кузнецкий, где воспитывался Александр Головин, рассказал о ситуации с выплатами от футбольного клуба «Монако».
Интернет
Число пользователей мессенджера WhatsApp достигло двух миллиардов
В администрации мессенджера подчеркнули, что уделяют большое внимание защите передаваемой информации и используют сквозное шифрование данных.
Космос
Орбиты помогли разграничить коричневые карлики и теплые юпитеры
Астрономы выяснили, что коричневые карлики и теплые юпитеры — принципиально разные классы объектов, даже несмотря на близкие массы.