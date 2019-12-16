Политика

Expert.ruExpert.ruПутин сообщил о росте экспорта российского оружия

Глава российского государства Владимир Путин, выступая на заседании комиссии по вопроса военно-технического сотрудничества, заявил, что с начала года наша страна отгрузила зарубежным покупателям оружия и военной техники на общую сумму в 13 млрд долл.
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с чего всё началось
«Российские позиции на глобальном рынке вооружения укрепляются, и это несмотря на усиление санкционного режима и недобросовестной конкуренции», — цитирует
 главу государства пресс-служба Кремля.
RT на русском06:07

Подробнее о событии

Спрос на российское вооружение в мире растет, но мешают санкции

Московский Комсомолец14:05

Путин рассказал о росте экспорта российского оружия

РИА Новости06:09

Путин заявил об укреплении позиций России в области ВТС, несмотря на санкции

Коммерсантъ06:43

Путин заявил об укреплении позиций России на глобальном рынке вооружения

ТАСС06:39

Путин рассказал об усилении позиций России на мировом рынке оружия

Известия06:23

Путин заявил об укреплении позиций России на мировом рынке вооружений

RT на русском06:07

Путин заявил об усилении позиций России на рынке оружия вопреки санкциям

РБК06:53
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 14:51, Ашберн
Армия и оружие

Shuttle мог сбросить ядерную бомбу на Москву, считали советские ученые

Советские ученые во главе с академиком Мстиславом Келдышем считали, что американский многоразовый пилотируемый корабль Space Shuttle мог использоваться в качестве космического бомбардировщика для сброса ядерной бомбы на Москву, а его гражданское применение было лишь прикрытием военных задач, следует из отчета Института прикладной математики Академии наук СССР 1976 года.
РИА Новости 14:15
Политика

Журналистам телеканала «Звезда» на три года запретили въезд на Украину

Журналистам российского телеканала «Звезда», которые посетили Украину 12 декабря, на три года запретили въезд в страну.
РБК 14:29
Происшествия

В доме под Петербургом обнаружили арсенал оружия, сообщил источник

Сотрудники силовых структур обнаружили большое количество огнестрельного оружия в доме в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 14:34
Кино

Супергерой из СССР: вышел трейлер мультфильма «Супермен. Красный сын»

В основу нового мультфильма лёг комикс Марка Миллара, который решил задаться вопросом о том, что было бы, если бы Супермен родился и вырос в Советском Союзе.
REGNUM 14:37
Общество

Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx

Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
Коммерсантъ 13:58
Политика

Россия отвергла выводы ООН о жестоком обращении ФСБ с гражданами Украины

Россия отвергает выводы миссии ООН по правам человека на Украине о жестоком обращении ФСБ с гражданами Украины.
Lenta.ru 14:36
Общество

В СБУ заявили о предотвращении нападения на депутата Рады

«С целью получения максимально объективной и полной доказательной базы о всех участниках указанного покушения, прежде всего об организаторе, было принято решение о размещении в социальной сети сообщения «заказанного» народного депутата о нападении на него двух молодых людей в балаклавах», — заявили в СБУ.
RT на русском 11:35
Общество

Безос на несколько минут перестал быть богатейшим человеком мира

Глава Amazon Джефф Безос вечером 16 декабря на несколько минут перестал быть самым богатым человеком в мире, пишет Forbes со ссылкой на собственный рейтинг, который обновляется в режиме реального времени.
РБК 13:19
Экономика

Индексы Уолл-стрит приближаются к новым рекордам из-за сделки с Китаем

Основные индексы Уолл-стрит находятся вблизи рекордных максимумов в ходе первой сессии после заключения «предварительного» торгового соглашения между США и Китаем, 16 декабря передает агентство Reuters.
REGNUM 11:57
Происшествия

Соучастника убийства Михаила Круга обвиняют в истязании сокамерников

Соучастник убийства Михаила Круга, киллер из банды «Тверские волки» Александр Агеев обвиняется в том, что вместе с двумя заключёнными убил одного человека и истязал ещё шестерых человек в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе, где он отбывает пожизненное заключение.
АиФ Тверь 13:44
Общество

Граждане РФ смогут получить пятилетний «шенген»

Граждане России смогут получить шенгенскую визу, позволяющую посетить страны ЕС, сразу на пять лет.
REGNUM 11:43
Политика

Бывший депутат Рады: Я проклинаю бандеровскую власть Украины

REGNUM 12:58
Кино

В Сети появился трейлер фильма «Топ Ган 2: Мэверик»

В Сети появился трейлер фильма «Топ Ган 2: Мэверик». Видеоролик опубликован на официальном YouTube-канале Paramount Pictures.
Культуромания 10:55
Политика

Опубликована полная версия доклада демократов по импичменту Трампу

Комитет по судебным делам Палаты представителей конгресса США подготовил полную версию доклада, который должен быть использован для процедуры импичмента действующему президенту Дональду Трампу, сообщает РИА Новости.
Профиль 14:03
Общество

Установлена причина смерти основателя «Белых касок»

Причиной смерти одного из основателей организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье стали травмы, полученные в результате падения с высоты.
Lenta.ru 09:50
Политика

Верховный суд разрешил УПЦ Московского патриархата сохранить название

Верховный суд разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) сохранить свое название неизменным, пишет «Главком» со ссылкой на управляющего делами церкви митрополита Антония.
РБК 12:21
Общество

Пассажиры МЦД по ошибке получили по 20 тысяч рублей на карты «Тройка»

Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) после оплаты проезда картой «Тройка» обнаружили, что на счет проездного зачислено более 20 тысяч рублей.
Мослента 09:39
Общество

Железнодорожники прокомментировали фото Греты Тунберг в поезде

Российская газета 14:41
Культура

Сотрудница ТНТ рассказала о цензуре на телеканале

News.ru 13:00
Происшествия

Тело мужчины без головы и рук нашли в Подмосковье

В подмосковной деревне Шорново нашли тело мужчины без головы и кистей рук. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщает РЕН ТВ.
Lenta.ru 06:12
Политика

Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко

Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
Lenta.ru 11:21
Общество

Роскомнадзор внес «Яндекс.Дзен» в реестр распространителей информации

«Компания Yandex Services AG, обеспечивающая функционирование сервиса „Яндекс.Дзен“, и ООО „Сибирско-Уральская медиакомпания“, обеспечивающая функционирование ресурса www.ura.news, внесены в реестр организаторов распространения информации в сети „Интернет“ на основании уведомления 10.12.2019 и 13.12.2019 соответственно», — сообщили в Роскомнадзоре.
Телеканал 360° 12:14
Общество

ОМОН задержал противников МСЗ под Казанью

Коммерсантъ Казань 03:45
Музыка

Эмин и Алексей Чумаков сняли экстремальный клип в Москве

Sputnik Азербайджан 12:25
Шоу-бизнес

Бывшая «Мисс Украина» опубликовала фото топлес

Lenta.ru 08:15
Музыка

Верка Сердючка после долгого перерыва выпустила новую песню

Известный украинский артист Андрей Данилко представил новую песню в образе Верки Сердючки.
РИА Новости 14 декабря в 06:38
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов приговорен к 14 годам тюрьмы

Экс-министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов приговорен к 14 годам тюрьмы по делу о хищении более 14 млрд рублей.
Газета.Ru 06:11
Политика

В ДНР оценили поправки Зеленского в конституцию Украины

Проект поправок в конституцию Украины, предложенный президентом Владимиром Зеленским, противоречит Комплексу мер по урегулированию конфликта в Донбассе, заявила в понедельник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
РИА Новости 12:24
Культура

Показания экс-министра культуры Авдеева по делу «Седьмой студии» не признали доказательством

Дело «Седьмой студии» рассматривается Мещанским судом Москвы во второй раз с ноября 2019 года.
Коммерсантъ 09:55
Общество

В Великобритании жених и невеста расстались прямо на свадьбе

Во время свадебного торжества старший брат жениха выпил лишнего, напал на невесту, избил ее и столкнул с лестницы.
NewInform 12:00
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