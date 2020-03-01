В России делается все необходимое для борьбы с коронавирусом, ситуация в целом находится под контролем. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС. Сегодня утром глава государства провел совещание с руководителями крупнейших нефтегазовых компаний в аэропорту «Внуково».

Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

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