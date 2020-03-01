Политика
Мурманский вестникПутин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России
В России делается все необходимое для борьбы с коронавирусом, ситуация в целом находится под контролем. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС. Сегодня утром глава государства провел совещание с руководителями крупнейших нефтегазовых компаний в аэропорту «Внуково».
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В России делается все необходимое для борьбы с коронавирусом, — заявил президент Путин
Эхо Москвывчера в 03:30
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Apple заплатит до $500 млн за замедление работы старых моделей iPhone
Компания Apple готова заплатить от $ 310 млн до $500 млн в качестве компенсации владельцам старых моделей iPhone за замедление работы устройств, сообщает Reuters.
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У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус
У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Музыка
Россию на Евровидении представит группа Little Big
Космос
Назван способ достичь скорости света
Биатлон
Подписи Родченкова под показаниями оказались поддельными
По результатам экспертизы, подписи главного свидетеля по допинговому делу, бывшего директора московской лаборатории Григория Родченкова оказались поддельными.
Общество
Умер Герой Советского Союза Михаил Булатов
Герой Советского Союза, в одиночку разминировавший проход для советских танков под Кенигсбергом (Калининград), участник битвы на Курской дуге Михаил Булатов умер в возрасте 95 лет.
Армия и оружие
Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб
Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.
Авто
Lada Vesta, Lada Xray и Lada Largus отзывает АвтоВАЗ
В России стартовала отзывная кампания, затрагивающая 10 655 автомобилей Lada Vesta, Lada XRay и Lada Largus, которые были отгружены в дилерские центры с 6 сентября 2019 года по 4 февраля 2020-го.
Политика
Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий
Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
Общество
«Яндекс.Такси» передает силовикам данные о поездках
Истории поездок передает силовикам сервис «Яндекс.Такси». Это происходит после официальных запросов правоохранительных органов.
Происшествия
Издевавшегося над Шамсутдиновым солдата приговорили к 2 годам условно
Читинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Руслана Мухатова, обвиняемого в издевательствах над устроившим стрельбу в военной части Рамилем Шамсутдиновым и другими сослуживцами, к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 30 тысяч рублей.
Армия и оружие
В Госдепе США заявили об отсутствии угрозы Прибалтики от России
Россия в настоящее время не представляет угрозы для Латвии, Литвы и Эстонии, заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Общество
У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру
«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
Максим Виторган заболел пневмонией
Общество
Ялтинский экономический форум перенесли из-за коронавируса
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) перенесён на более поздний срок в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Экономика
Трамп намерен добиться от ФРС снижения ставки из-за вируса
Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассматривает возможности для снижения последствия распространения коронавируса для экономики.
Общество
В России в 2019 году на стадии подготовки предотвратили 34 теракта
"В 2019 году благодаря упреждающим действиям правоохранительных органов и силовых структур на стадии подготовки предотвращено 57 преступлений террористической направленности, в том числе 34 террористических акта", - сообщил он.
Космос
Обозначены сроки испытательного пуска ракеты «Ангара-А5»
Испытательный пуск новой российской тяжелой ракеты «Ангара-А5» запланирован на третий квартал 2020 года.
Шоу-бизнес
Сестра Бузовой показала свою новую квартиру
Сестра российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна показала свою новую квартиру в Москве.
Политика
Путин: несистемная оппозиция нужна, потому что улучшает жизнь в стране
Несистемная оппозиция вносит в жизнь страны большой положительный вклад, заявил президент России Владимир Путин.
Политика
ЦИК выбрал слоган и логотип голосования по поправкам в Конституцию
Центризбирком выбрал логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, которое запланировано на 22 апреля.
Авто
Cupra представила новый кроссовер Formentor
Буквально несколько дней назад официально представили обновленную модель Cupra Formentor.
Авто
Renault представил концепт-трансформер Morphoz
Французский бренд Renault представил свой новый концептуальный кроссовер Morphoz.
Футбол
«Динамо» Киев — «Колос»: без сюрпризов?
Предлагаем прогноз на матч чемпионата Украины, в котором 3 марта киевское «Динамо» принимает «Колос».
Здоровье
В школах Москвы усилили меры по профилактике гриппа и ОРВИ
В образовательных организациях столицы в целях профилактики гриппа и ОРВИ введены дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия.
Экономика
Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей
Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).