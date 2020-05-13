Экономика
News.ruПутин сообщил о снижении доходов бюджета
Президент России Владимир Путин заявил, что доходы бюджета значительно сократились. Однако средства на поддержку населения находятся. По словам лидера государства, важно доводить начатую помощь до конца, передаёт РИА Новости.
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с чего всё началось
Доходы бюджета существенно сократились из-за падения цен на нефть и другие энергоносители, но средства на поддержку граждан и экономики в целом изыскиваются, помощь нужно доводить до конца, заявил президент РФ Владимир Путин.РИА Новости07:22
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Здоровье
Врач рассказал о быстром переходе COVID-19 в тяжелую стадию
Новая коронавирусная инфекция быстро переходит из легкой в средне-тяжелую и тяжелую стадии, заявил главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.
Газета.Ru 21:08
Технологии
NVIDIA представит самую большую в мире видеокарту
Руководитель компании NVIDIA Дженсен Хуанг презентует 14 мая самую большую по габаритам и весу видеокарту в мире.
NewInform 04:43
Здоровье
962 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки
За все время в Подмосковье было выявлено 2996 случев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Красное знамя (Руза) 07:00
Гаджеты
Зеркальный Honor 30 выходит уже 19 мая
Сегодня на официальной страничке Honor в китайской социальной сети Weibo появилась информация о скором выходе новой версии смартфона Honor 30, которая поступит в продажу 19 мая.
iXBT.com 01:54
Происшествия
Житель Зеленогорска с коронавирусом обманул Роспотребнадзор
Житель Зеленогорска обманул Роспотребнадзор.
Прима 08:31
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
Наука
Создан прототип квантового радара
Ученые создали прототип квантового микроволнового радара.
ТАСС Наука вчера в 09:04
Единоборства
Орловский победил известного бразильского бойца на UFC Fight Night 171
Послё трёх раундов, судейская бригада единогласно отдала победу бойцу из Белоруссии.
ГЛАС.RU 22:46
Общество
В Госдуме предложили исключить из УК РФ статью об оскорблении властей
Предложение исключить из Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) статью об оскорблении представителей власти внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР, 13 мая документ опубликован в базе законотворческой деятельности Госдумы.
ИА Красная Весна 16:44
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
Общество
Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ
Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение.
Известия 15:51
Общество
На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 135 человек
Екатеринбург, 13 мая 2020, 11:05 — REGNUM В Свердловской области за последние сутки нашли новый коронавирус ещё у 135 человек.
REGNUM 04:05
Здоровье
Новосибирский кардиодиспансер переоборудуют под инфекционный госпиталь
В Новосибирске областной кардиодиспансер переоборудован под лечение пациентов с коронавирусом.
Atas.info 07:13
Общество
В Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ
Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.
Известия 09:53
Наука
Термофильные водоросли защитили кораллы от обесцвечивания
Большую экологическую проблему представляет обесцвечивание кораллов — болезнь, которая проявляется в виде потери окраски и возникает по причине отмирания эндосимбиотических водорослей семейства семейство Symbiodiniaceae.
N+1 14:25
Общество
Путин озвучил новые меры поддержки авиаотрасли
Свыше миллиона на следующий день поступило заявок на портал "Госуслуг" от людей, которые рассчитывают получить единовременную помощь в размере десяти тысяч рублей на каждого ребенка в семье до 15 лет включительно.
ТВ Центр 15:16
Общество
Россияне стали реже ходить в магазины за продуктами
Реже всего в супермаркеты ходят россияне от 18 до 24 лет — меньше половины опрошенных.
Lenta.ru 22:18
Происшествия
В Кузбассе пропал без вести 14-летний подросток
Московский комсомолец Кузбасс 21:30
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 17:34
Технологии
«Инвитро» запустила клинические испытания тестов на антитела к коронавирусу
Медицинская компания «Инвитро» запустила клинические испытания тест-систем для выявления антител к коронавирусу для их производителей.
Компания 08:18
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации бизнесу по отмене ограничений
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по поэтапному снятию ограничений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском 11:59
Единоборства
Фергюсон получил за бой с Гэтжи 500 тысяч долларов
Советский спорт вчера в 01:17
Политика
NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России
Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные.
Газета.Ru 21:53
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
Общество
Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса
В среду, 13 мая, Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса. Об этом он сообщил в интервью "Комсомольской правде".
Piter.tv 14:25
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
Кино
Premier Studios начнет производство документального кино и сериалов
В 2019 году Premier Studios реализовала аналогичный проект в тестовом режиме для производства веб-сериалов и результат удовлетворил компанию, сказал продюсер и один из руководителей Premier Studios Валерий Федорович.
Telesputnik.ru вчера в 04:51
Политика
Исполнительный директор «Нафтогаза» заявил о своем скором увольнении
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что его уволят из компании.
Известия 05:44