Доходы бюджета существенно сократились из-за падения цен на нефть и другие энергоносители, но средства на поддержку граждан и экономики в целом изыскиваются, помощь нужно доводить до конца, заявил президент РФ Владимир Путин.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин заявил, что доходы бюджета значительно сократились. Однако средства на поддержку населения находятся. По словам лидера государства, важно доводить начатую помощь до конца, передаёт РИА Новости.

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