Москва, 23 сентября 2020, 13:27 — REGNUM Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в статье Le Monde о разговоре президента РФ Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном об Алексее Навальном есть неточности.
Основная цель проведенного исследования — понять, как на распространение мельчайших капель жидкости с частицами SARS-CoV-2 влияет температура окружающего воздуха, его влажность, а также другие атмосферные параметры (скорость ветра, например).
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак, футболисты команды и воспитанники академии петербуржцев получили приглашение посетить открытый балетный урок, который проведет звезда мирового балета Иван Васильев в Михайловском театре накануне нового 188-го сезона для своих коллег — артистов балетной труппы.