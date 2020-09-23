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Вести.Ru
Вести.Ru

Доля нефтегазовых доходов России впервые снизится до трети

Доля доходов бюджета от продажи нефти и газа впервые в истории России снизится до трети в 2021 году, заявил президент Владимир Путин в Совете Федерации.В источнике
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Московский Комсомолец

Путин заявил, что бюджет России стал независимым от цен на нефть

Московский Комсомолец07:09
Lenta.ru

Матвиенко заявила об отказе России от «нефтяной иглы»

Lenta.ru08:49
Известия

Матвиенко сообщила об активном уходе России от «нефтяной иглы»

Известия08:48
Ведомости

Путин сообщил о сокращении зависимости российской экономики от нефти

Ведомости07:10
ТАСС

Матвиенко считает, что Россия слезает с «нефтяной иглы»

ТАСС08:59
Царьград

Россия слезла с «нефтяной иглы»? Путин объявил об избавлении страны от критической зависимости

Царьград07:04
РИА Новости

Путин заявил о снижении доли доходов бюджета от нефти и газа в 2021 году

РИА Новости07:16

В Кремле оценили публикацию разговора Путина и Макрона о Навальном

Москва, 23 сентября 2020, 13:27 — REGNUM Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в статье Le Monde о разговоре президента РФ Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном об Алексее Навальном есть неточности.
REGNUM06:27
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Названо основное условие передачи коронавируса

Основная цель проведенного исследования — понять, как на распространение мельчайших капель жидкости с частицами SARS-CoV-2 влияет температура окружающего воздуха, его влажность, а также другие атмосферные параметры (скорость ветра, например).
Planet Today04:26
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Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъ05:54
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Футболисты «Зенита» посетят балетный урок в Михайловском театре

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак, футболисты команды и воспитанники академии петербуржцев получили приглашение посетить открытый балетный урок, который проведет звезда мирового балета Иван Васильев в Михайловском театре накануне нового 188-го сезона для своих коллег — артистов балетной труппы.
Sport24.ru08:31