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Lenta.ru
Lenta.ru

Путин сообщил о создании резерва из силовиков для помощи Белоруссии

В России сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, который в случае необходимости окажет помощь Белоруссии. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин, передает ТАСС.В источнике
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Вести.Ru

Путин: сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии

Вести.Ru07:09
RT на русском

Путин назвал условие применения российских сил в Белоруссии

RT на русском06:55
РИА Новости

Путин сообщил о создании резерва силовиков для помощи Белоруссии

РИА Новости06:36
ТАСС

Путин: Россия по просьбе Лукашенко создала резерв правоохранителей для Белоруссии

ТАСС06:35
РБК

Путин назвал условие применения российских сил в Белоруссии

РБК06:33
Телеканал 360°

Россия создала резерв правоохранителей для помощи Белоруссии — Путин

Телеканал 360°06:32
Коммерсантъ

Путин готов направить силовиков в Белоруссию, если «ситуация выйдет из-под контроля»

Коммерсантъ06:43
КП - Беларусь

Путин: сформирован резерв российских силовиков для помощи Беларуси

КП - Беларусь07:04

Россиян призвали не ждать осень вовремя

Осень в 2020 году наступит примерно в середине сентября, так как изменение климата привело к сдвигу сезонов и расхождению с календарем, рассказал радио Sputnik директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.
Россиян призвали не ждать осень вовремя
РИА Новости21:02
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Минобороны дало оценку инцидента между военными РФ и США в Сирии

Москва, 27 августа 2020, 11:54 — REGNUM Патруль военной полиции России во время инцидента, произошедшего 26 августа, вынужден был действовать в ответ на попытки военных США блокировать движение колонны РФ в нарушение договоренностей.
REGNUM04:54
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Навального и Соболь обязали выплатить 88 млн иска лично Пригожину

Ранее Алексей Навальный объявил о ликвидации ФБК из-за решения суда, согласно которому оппозиционер, его соратница Любовь Соболь и сам фонд должны выплатить компании «Московский школьник» почти 88 млн рублей.
МР7.рувчера в 00:17
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ruвчера в 08:44
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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