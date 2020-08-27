Путин сообщил о создании резерва из силовиков для помощи Белоруссии
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В России сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, который в случае необходимости окажет помощь Белоруссии. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин, передает ТАСС.В источнике
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