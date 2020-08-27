Россиянка заявила в полицию на сбежавшего со свадьбы мужа

Как рассказала женщина, в день бракосочетания, когда новоиспеченные супруги сели в такси, ее муж сообщил, что забыл свой паспорт в загсе и ему нужно срочно вернуться.