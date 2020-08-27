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Известия

Путин сообщил о создании резерва из силовиков для помощи Белоруссии

Россия сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости, сообщил президент России Владимир Путин 27 августа.В источнике
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РИА Новости

Путин сообщил о создании резерва из силовиков на случай помощи Белоруссии

РИА Новости09:44
RT на русском

Путин о создании резерва силовиков для помощи Белоруссии

RT на русском08:35
Lenta.ru

Путин назвал условия ввода российских силовиков в Белоруссию

Lenta.ru08:31
ТАСС

Интервью Владимира Путина телеканалу «Россия-24». Главное

ТАСС07:50
Коммерсантъ

Интервью Путина о Белоруссии, коронавирусе, экономике. Главное

Коммерсантъ07:44
Телеканал 360°

Россия создала резерв правоохранителей для помощи Белоруссии — Путин

Телеканал 360°06:32
РБК

Колесникова отказалась признать слова Путина угрозой

РБК10:09
КП - Беларусь

Путин: Сформирован резерв российских силовиков для помощи Беларуси

КП - Беларусь07:04

Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о правовой помощи по ситуации с доставленным из Омска в коме в берлинскую клинику Charite оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
Интерфакс08:05
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Россия и Турция осуществили патрулирование на востоке Алеппо

Недавно военная полиция РФ и представители Турции осуществили патрулирование в окрестностях города Кобани, который расположен на востоке сирийской провинции Алеппо, сообщает Telegram-канал «Вестник Дамаска».
ФАН09:06

Лавров призвал Помпео освободить отбывающих наказание в США россиян

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к госсекретарю США Майку Помпео с призывом освободить отбывающих наказание россиян из гуманитарных соображений, сообщила в четверг, 27 августа, официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Известия09:21