Путин заявил о создании резерва силовиков на случай помощи Белоруссии

Президент России Владимир Путин заявил, что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии, если для этого возникнет необходимость. Об этом он сообщил в интервью на телеканале "Россия 1".