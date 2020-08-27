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РИА Новости
РИА Новости

Путин заявил о создании резерва силовиков на случай помощи Белоруссии

Президент России Владимир Путин заявил, что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии, если для этого возникнет необходимость. Об этом он сообщил в интервью на телеканале "Россия 1".В источнике
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РБК

Путин заявил о создании резерва силовиков для Белоруссии

РБКвчера в 07:00
RT на русском

Путин сформировал резерв силовиков для помощи Белоруссии

RT на русскомвчера в 10:49
Московский Комсомолец

«Получив гарантии Путина, Лукашенко перешел в наступление»

Московский Комсомолецвчера в 13:20
РИА Новости

Путин заявил о создании резерва силовиков на случай помощи Белоруссии

РИА Новостивчера в 09:44
Коммерсантъ

Как выяснилось, Александр Лукашенко уже обо всем договорился с Владимиром Путиным

Коммерсантъвчера в 15:59
ТАСС

Интервью Владимира Путина телеканалу «Россия-24». Главное

ТАССвчера в 07:50
Lenta.ru

Путин сообщил о создании резерва из силовиков для помощи Белоруссии

Lenta.ruвчера в 06:35

Oracle и Microsoft подали заявки на покупку TikTok

Oracle и Microsoft подали заявки китайской компании ByteDance на покупку американского приложения TikTok в рамках сделки, которая может быть заключена в течение недели, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждения.
Ведомостивчера в 14:37
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Навального и Соболь обязали выплатить 88 млн иска лично Пригожину

Ранее Алексей Навальный объявил о ликвидации ФБК из-за решения суда, согласно которому оппозиционер, его соратница Любовь Соболь и сам фонд должны выплатить компании «Московский школьник» почти 88 млн рублей.
МР7.ру26 августа в 00:17
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COVID-вакцину «Вектора» зарегистрируют по ускоренной схеме

Вторая российская вакцина от коронавирусной инфекции, которую разрабатывает государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора, может получить регистрационное удостоверение сразу после завершения второго этапа клинических исследований - по такой же ускоренной схеме, как и первая вакцина "Спутник V" Института Гамалеи.
Интерфаксвчера в 16:18
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