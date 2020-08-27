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Путин сообщил о создании резерва из силовиков для помощи Белоруссии

Россия сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости, сообщил президент России Владимир Путин 27 августа.В источнике
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Lenta.ru

Раскрыты подробности создания резерва из российских силовиков для Белоруссии

Lenta.ru19:03
ТАСС

Интервью Владимира Путина телеканалу «Россия-24». Главное

ТАССвчера в 07:50
РБК

Путин назвал условия вмешательства в кризис в Белоруссии. Что важно знать

РБКвчера в 13:00
RT на русском

Путин сформировал резерв силовиков для помощи Белоруссии

RT на русскомвчера в 10:49
РИА Новости

Путин сообщил о создании резерва из силовиков для Белоруссии

РИА Новостивчера в 09:44
Вести.Ru

Россия сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии

Вести.Ruвчера в 07:09
Коммерсантъ

Как выяснилось, Александр Лукашенко уже обо всем договорился с Владимиром Путиным

Коммерсантъвчера в 15:59

Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации

Как ранее заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, на трассе Киев — Харьков был обстрелян автобус с участниками общественного движения «Патриоты — За жизнь».
РБКвчера в 13:48
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Производители предупредили о подорожании мороженого на треть

Как заявляет бизнес, это произойдет, если в 2021 году введут маркировку мороженого весом менее 100 г. Компания «Юнилевер» обратилась к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву с просьбой приостановить ее.
Известия18:30

Графика AMD не появится в процессорах Samsung Exynos до 2022 года. От этого пострадает производительность Galaxy S21

По традиции, грядущие флагманские смартфоны Samsung серии Galaxy S21 (или S30), производимые для европейского и ближневосточного рынков, будут основаны на процессоре Exynos собственной разработки компании.
3DNewsвчера в 14:10

СП сочла недостаточным учет ФГУПов и АО с госучастием

В своем отчете СП говорит о проблемах с учетом обществ с госучастием и унитарных предприятий, полнотой информации об их деятельности, отсутствием общих подходов к определению размера дивидендов, с определением уровня вознаграждения руководства.
Интерфаксвчера в 19:02
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В Пентагоне заявили, что «предупредили» Россию после инцидента в Сирии

В Пентагоне заявили, что "предупредили" Россию о готовности защищать своих военных после инцидента в Сирии и призвали вернуться к механизму предотвращения конфликтов в арабской республике.
РИА Новости17:20
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Винер-Усманова объяснила отсутствие российских гимнасток на ЧЕ

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова объяснила РИА Новости, почему сборная России не числится в составе участников чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новостивчера в 10:32

«Игра на выживание»: Актёр из Владивостока поборолся за 1 миллион евро

Популярный актёр из Владивостока Михаил Кремер сыграл одну из главных ролей в приключенческом триллере «Игра на выживание», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ТНТ.По сюжету 16 участников со всех уголков России борются за гигантский денежный приз — 1 миллион евро.
Владивосток-Новостивчера в 02:55

Virtus.pro уступила Nigma на OMEGA League

Результаты игрового дня: Team Secret 2 — 0 best-of-3 FlyToMoon Virtus.pro 1 — 2 best-of-3 Nigma Evil Geniuses 2 — 0 best-of-3 Alliance Первая встреча игрового дня завершилась победой Team Secret над FlyToMoon со счетом 2:0. Во втором противостоянии сразились Virtus.pro и Nigma.
Dota2.ruвчера в 16:00