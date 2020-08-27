Политика
ИзвестияПутин сообщил о создании резерва из силовиков для помощи Белоруссии
Россия сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости, сообщил президент России Владимир Путин 27 августа.
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Как выяснилось, Александр Лукашенко уже обо всем договорился с Владимиром Путиным
Коммерсантъвчера в 15:59
Белоруссия стала полигоном для испытания новых технологий дестабилизации - эксперты
Царьградвчера в 20:14
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Космос
В космосе обнаружили редкие экзотические объекты
Экзотические галактики обнаружили с помощью трех обсерваторий на Мауна-Кеа (Гавайи): телескопа Субару, обсерватории Кека и обсерватории Джемини.
Lenta.ru вчера в 23:30
Общество
Восстановлена хроника транспортировки Навального в Германию
Газета «Коммерсантъ» восстановила хронику транспортировки блогера Алексея Навального из России в Германию на лечение.
Ридус вчера в 04:01
Политика
В ЕП подняли вопрос о закупке вакцины от COVID-19 у России
Депутат Европарламента Николас Гонсалес Касарес направил в Европейскую комиссию запрос, в котором поинтересовался, рассматривают ли в ЕК возможность закупки новой российской вакцины от коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 23:42
Политика
Путин открыл движение по трассе «Таврида» в Крыму
Президент России Владимир Путин за рулем автомобиля «Аурус» проехал по участку трассы «Таврида», открыв движение по магистрали, сообщает пресс-служба Кремля.
Ведомости вчера в 10:20
Космос
Разрешен парадокс, связанный с перемычкой нашей Галактики
AstroNews.ru 26 августа в 06:57
Экономика
Мишустин заявил о выделении 34 млрд рублей на детские выплаты
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин дополнительно выделит регионам 34 млрд руб. на детские выплаты.
Газета.Ru вчера в 07:51
Единоборства
Сын Кости Цзю досрочно победил Джеффа Хорна
Сын Кости Цзю досрочно одержал победу над бывшим чемпионом WBO 32-летним Джеффом Хорном.
ФедералПресс 26 августа в 10:33
Кино
Иркутская область примет участие во всероссийской акции «Ночь кино»
Всероссийская акция «Ночь кино» состоится 29 августа. Города Приангарья примут в ней участие в очном формате.
Weacom.ru 26 августа в 01:54
Политика
ССО готовятся к командировке в Белоруссию
К командировке в Минск сотрудники ССО готовятся более недели, сообщает проект @wargonzo со ссылкой на источники в Генштабе МО.
Pravda.Ru вчера в 07:58
Армия и оружие
В США заявили о всплывшей вблизи Аляски российской подлодке
Американские военные заявляют, что подлодка всплыла близ Аляски, ей готовы помочь при необходимости, при этом они утверждают, что субмарина российская.
РИА Новости вчера в 22:46
Кино
Фигуристка Алина Загитова сыграла саму себя в японском фильме
Режиссер картины Александр Домогаров-младший подчеркнул, что олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании в ленте появилась вместе со своей собакой Масару.
Evo-rus.com вчера в 01:39
Общество
Кипр допустил утечку данных о золотых паспортах
«Золотыми» называют паспорта Кипра, выданные в обмен на инвестиции.
Evo-rus.com вчера в 01:55
Армия и оружие
Военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии
Общественная служба новостей вчера в 06:58
Происшествия
Задержаны напавшие на автобус злоумышленники в Харьковской области
ПолитРоссия вчера в 23:37
Здоровье
В Омской области резко сократилось число госпитализаций с пневмонией
В Омской области значительно сократилось число госпитализаций с пневмониями, сообщили в региональном Минздраве.
РИА ОмскИнформ вчера в 06:22
Политика
Минфин РФ: Белоруссия не просила рефинансировать $1 млрд долга
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о рефинансировании белорусского долга в размере $1 млрд.
Коммерсантъ вчера в 09:56
Финансы
Белорусская «дочка» Сбербанка прекратила выдавать кредиты гражданам
Белорусская "дочка" Сбербанка "БПС-Сбербанк" распространила сообщение о том, что приостанавливает с 28 августа прием заявок от граждан на выдачу кредитов.
Московский Комсомолец вчера в 11:52
Армия и оружие
В Минобороны Украины оценили шансы вторжения России через Беларусь
Представитель Главного управления разведки при Министерстве Украины рассказал, ожидает ли он вторжения России через Беларусь.
Актуальные Новости вчера в 12:11
Происшествия
Уголовное дело возбудили в отношении жителя Читы, прикурившего от церковной свечи
Следователи в Чите возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении 18-летнего жителя, который прикурил сигарету от церковной свечи в местном храме и выложил про это ролик, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь СУ СКР по Забайкальскому краю Егор Марков.
ТАСС вчера в 21:57
Общество
Познер выступил в защиту врачей из-за ситуации с Навальным
Телеведущий и журналист Владимир Познер в беседе с Радио Sputnik назвал необоснованными обвинения в адрес российских медиков из-за госпитализации блогера Алексея Навального.
РИА Новости вчера в 18:46
Общество
Илон Маск назвал цель обвиняемого в киберпреступлении россиянина
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск назвал цель обвиняемого в киберпреступлении Егора Крючкова.
Lenta.ru 00:07
Единоборства
Сен-Пьер не уверен, что проведет бой против Нурмагомедова
Ранее глава UFC намекал, что бой между Сен-Пьером и Хабибом не является для него приоритетом, но не исключал, что свой последний поединок Хабиб может провести с Жоржем.
Vprognoze.ru вчера в 15:29
Происшествия
В Кузбассе ещё 93 человека заразились коронавирусом
56 пациентов выписаны, — говорится в сообщении. В инфекционных больницах Кузбасса находятся 1 937 больных коронавирусом.
Газета Кемерова 00:11
Здоровье
В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ
Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ru 26 августа в 08:44
Наука
Изменен возраст внутреннего ядра Земли
Формирование внутреннего ядра произошло позже самой планеты. По мнению ученых, случилось это в период от 500 млн до 4 млрд лет назад.
Evo-rus.com 26 августа в 03:02
Политика
Путин назвал сроки восстановления России от коронавируса
Восстановление страны от последствий пандемии коронавирусной инфекции будет обеспечено в 2021 году.
КТВ-Луч вчера в 12:19
Происшествия
Прервавший брифинг Трампа в начале августа «стрелок» был безоружен
10 августа Трамп по просьбе сотрудников охраны вынужден был прервать пресс-конференцию.
Известия вчера в 19:13
Здоровье
Найдено опасное из-за коронавируса место в квартире
Ученые из Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний нашли потенциально опасное место в квартире, где может быть обнаружен коронавирус — им оказалась ванная комната.
Lenta.ru вчера в 23:16
Футбол
Гарри Магуайр — об инциденте в Греции: я испугался за свою жизнь
Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал свой арест после драки в одном из баров Миконоса (Греция).
Чемпионат вчера в 17:54
Футбол
Черчесов сообщил, что Соболев уладил конфликт с Дзюбой
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил, что нападающий Александр Соболев уладил конфликт с капитаном команды Артемом Дзюбой.
Российская газета вчера в 09:18