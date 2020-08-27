Россия сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости, сообщил президент России Владимир Путин 27 августа.

Путин сообщил о создании резерва из силовиков для помощи Белоруссии

Космос В космосе обнаружили редкие экзотические объекты Экзотические галактики обнаружили с помощью трех обсерваторий на Мауна-Кеа (Гавайи): телескопа Субару, обсерватории Кека и обсерватории Джемини.

Общество Восстановлена хроника транспортировки Навального в Германию Газета «Коммерсантъ» восстановила хронику транспортировки блогера Алексея Навального из России в Германию на лечение. 134

Политика В ЕП подняли вопрос о закупке вакцины от COVID-19 у России Депутат Европарламента Николас Гонсалес Касарес направил в Европейскую комиссию запрос, в котором поинтересовался, рассматривают ли в ЕК возможность закупки новой российской вакцины от коронавирусной инфекции.

Политика ССО готовятся к командировке в Белоруссию К командировке в Минск сотрудники ССО готовятся более недели, сообщает проект @wargonzo со ссылкой на источники в Генштабе МО. 27

Кино Фигуристка Алина Загитова сыграла саму себя в японском фильме Режиссер картины Александр Домогаров-младший подчеркнул, что олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании в ленте появилась вместе со своей собакой Масару. 31

Финансы Белорусская «дочка» Сбербанка прекратила выдавать кредиты гражданам Белорусская "дочка" Сбербанка "БПС-Сбербанк" распространила сообщение о том, что приостанавливает с 28 августа прием заявок от граждан на выдачу кредитов. 12

Происшествия Уголовное дело возбудили в отношении жителя Читы, прикурившего от церковной свечи Следователи в Чите возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении 18-летнего жителя, который прикурил сигарету от церковной свечи в местном храме и выложил про это ролик, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь СУ СКР по Забайкальскому краю Егор Марков. 7

Общество Познер выступил в защиту врачей из-за ситуации с Навальным Телеведущий и журналист Владимир Познер в беседе с Радио Sputnik назвал необоснованными обвинения в адрес российских медиков из-за госпитализации блогера Алексея Навального. 1K

Единоборства Сен-Пьер не уверен, что проведет бой против Нурмагомедова Ранее глава UFC намекал, что бой между Сен-Пьером и Хабибом не является для него приоритетом, но не исключал, что свой последний поединок Хабиб может провести с Жоржем. 1

Происшествия В Кузбассе ещё 93 человека заразились коронавирусом 56 пациентов выписаны, — говорится в сообщении. В инфекционных больницах Кузбасса находятся 1 937 больных коронавирусом.

Здоровье В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального. 476

Наука Изменен возраст внутреннего ядра Земли Формирование внутреннего ядра произошло позже самой планеты. По мнению ученых, случилось это в период от 500 млн до 4 млрд лет назад. 55

Здоровье Найдено опасное из-за коронавируса место в квартире Ученые из Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний нашли потенциально опасное место в квартире, где может быть обнаружен коронавирус — им оказалась ванная комната. 4