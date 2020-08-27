Политика

ИзвестияИзвестияПутин сообщил о создании резерва из силовиков для помощи Белоруссии

Россия сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости, сообщил президент России Владимир Путин 27 августа.
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Интервью Владимира Путина телеканалу «Россия-24». Главное

ТАССвчера в 07:50

Раскрыты подробности создания резерва из российских силовиков для Белоруссии

Lenta.ruвчера в 19:03

Как выяснилось, Александр Лукашенко уже обо всем договорился с Владимиром Путиным

Коммерсантъвчера в 15:59

Путин назвал условия вмешательства в кризис в Белоруссии. Что важно знать

РБКвчера в 13:00

Путин сформировал резерв силовиков для помощи Белоруссии

RT на русскомвчера в 10:49

Путин заявил о создании резерва силовиков на случай помощи Белоруссии

РИА Новостивчера в 09:44

Белоруссия стала полигоном для испытания новых технологий дестабилизации - эксперты

Царьградвчера в 20:14
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Космос

В космосе обнаружили редкие экзотические объекты

Экзотические галактики обнаружили с помощью трех обсерваторий на Мауна-Кеа (Гавайи): телескопа Субару, обсерватории Кека и обсерватории Джемини.
Lenta.ru вчера в 23:30
Общество

Восстановлена хроника транспортировки Навального в Германию

Газета «Коммерсантъ» восстановила хронику транспортировки блогера Алексея Навального из России в Германию на лечение.
Ридус вчера в 04:01
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Политика

В ЕП подняли вопрос о закупке вакцины от COVID-19 у России

Депутат Европарламента Николас Гонсалес Касарес направил в Европейскую комиссию запрос, в котором поинтересовался, рассматривают ли в ЕК возможность закупки новой российской вакцины от коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 23:42
Политика

Путин открыл движение по трассе «Таврида» в Крыму

Президент России Владимир Путин за рулем автомобиля «Аурус» проехал по участку трассы «Таврида», открыв движение по магистрали, сообщает пресс-служба Кремля.
Ведомости вчера в 10:20
2,1K
Космос

Разрешен парадокс, связанный с перемычкой нашей Галактики

AstroNews.ru 26 августа в 06:57
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Экономика

Мишустин заявил о выделении 34 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин дополнительно выделит регионам 34 млрд руб. на детские выплаты.
Газета.Ru вчера в 07:51
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Единоборства

Сын Кости Цзю досрочно победил Джеффа Хорна

Сын Кости Цзю досрочно одержал победу над бывшим чемпионом WBO 32-летним Джеффом Хорном.
ФедералПресс 26 августа в 10:33
9
Кино

Иркутская область примет участие во всероссийской акции «Ночь кино»

Всероссийская акция «Ночь кино» состоится 29 августа. Города Приангарья примут в ней участие в очном формате.
Weacom.ru 26 августа в 01:54
4
Политика

ССО готовятся к командировке в Белоруссию

К командировке в Минск сотрудники ССО готовятся более недели, сообщает проект @wargonzo со ссылкой на источники в Генштабе МО.
Pravda.Ru вчера в 07:58
27
Армия и оружие

В США заявили о всплывшей вблизи Аляски российской подлодке

Американские военные заявляют, что подлодка всплыла близ Аляски, ей готовы помочь при необходимости, при этом они утверждают, что субмарина российская.
РИА Новости вчера в 22:46
369
Кино

Фигуристка Алина Загитова сыграла саму себя в японском фильме

Режиссер картины Александр Домогаров-младший подчеркнул, что олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании в ленте появилась вместе со своей собакой Масару.
Evo-rus.com вчера в 01:39
31
Общество

Кипр допустил утечку данных о золотых паспортах

«Золотыми» называют паспорта Кипра, выданные в обмен на инвестиции.
Evo-rus.com вчера в 01:55
34
Армия и оружие

Военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии

Общественная служба новостей вчера в 06:58
2,1K
Происшествия

Задержаны напавшие на автобус злоумышленники в Харьковской области

ПолитРоссия вчера в 23:37
69
Здоровье

В Омской области резко сократилось число госпитализаций с пневмонией

В Омской области значительно сократилось число госпитализаций с пневмониями, сообщили в региональном Минздраве.
РИА ОмскИнформ вчера в 06:22
36
Политика

Минфин РФ: Белоруссия не просила рефинансировать $1 млрд долга

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о рефинансировании белорусского долга в размере $1 млрд.
Коммерсантъ вчера в 09:56
125
Финансы

Белорусская «дочка» Сбербанка прекратила выдавать кредиты гражданам

Белорусская "дочка" Сбербанка "БПС-Сбербанк" распространила сообщение о том, что приостанавливает с 28 августа прием заявок от граждан на выдачу кредитов.
Московский Комсомолец вчера в 11:52
12
Армия и оружие

В Минобороны Украины оценили шансы вторжения России через Беларусь

Представитель Главного управления разведки при Министерстве Украины рассказал, ожидает ли он вторжения России через Беларусь.
Актуальные Новости вчера в 12:11
2
Происшествия

Уголовное дело возбудили в отношении жителя Читы, прикурившего от церковной свечи

Следователи в Чите возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении 18-летнего жителя, который прикурил сигарету от церковной свечи в местном храме и выложил про это ролик, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь СУ СКР по Забайкальскому краю Егор Марков.
ТАСС вчера в 21:57
7
Общество

Познер выступил в защиту врачей из-за ситуации с Навальным

Телеведущий и журналист Владимир Познер в беседе с Радио Sputnik назвал необоснованными обвинения в адрес российских медиков из-за госпитализации блогера Алексея Навального.
РИА Новости вчера в 18:46
1K
Общество

Илон Маск назвал цель обвиняемого в киберпреступлении россиянина

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск назвал цель обвиняемого в киберпреступлении Егора Крючкова.
Lenta.ru 00:07
2
Единоборства

Сен-Пьер не уверен, что проведет бой против Нурмагомедова

Ранее глава UFC намекал, что бой между Сен-Пьером и Хабибом не является для него приоритетом, но не исключал, что свой последний поединок Хабиб может провести с Жоржем.
Vprognoze.ru вчера в 15:29
1
Происшествия

В Кузбассе ещё 93 человека заразились коронавирусом

56 пациентов выписаны, — говорится в сообщении. В инфекционных больницах Кузбасса находятся 1 937 больных коронавирусом.
Газета Кемерова 00:11
Здоровье

В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ru 26 августа в 08:44
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Наука

Изменен возраст внутреннего ядра Земли

Формирование внутреннего ядра произошло позже самой планеты. По мнению ученых, случилось это в период от 500 млн до 4 млрд лет назад.
Evo-rus.com 26 августа в 03:02
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Политика

Путин назвал сроки восстановления России от коронавируса

Восстановление страны от последствий пандемии коронавирусной инфекции будет обеспечено в 2021 году.
КТВ-Луч вчера в 12:19
1,6K
Происшествия

Прервавший брифинг Трампа в начале августа «стрелок» был безоружен

10 августа Трамп по просьбе сотрудников охраны вынужден был прервать пресс-конференцию.
Известия вчера в 19:13
1
Здоровье

Найдено опасное из-за коронавируса место в квартире

Ученые из Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний нашли потенциально опасное место в квартире, где может быть обнаружен коронавирус — им оказалась ванная комната.
Lenta.ru вчера в 23:16
4
Футбол

Гарри Магуайр — об инциденте в Греции: я испугался за свою жизнь

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал свой арест после драки в одном из баров Миконоса (Греция).
Чемпионат вчера в 17:54
Футбол

Черчесов сообщил, что Соболев уладил конфликт с Дзюбой

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил, что нападающий Александр Соболев уладил конфликт с капитаном команды Артемом Дзюбой.
Российская газета вчера в 09:18
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