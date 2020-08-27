Путин сообщил о создании резерва из силовиков для помощи Белоруссии
Смотрите также
В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России
Военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии
Владимир Путин призвал сделать больше съездов на трассе «Таврида»
ФСБ показала видео задержания подозреваемого в госизмене военного
Месси намерен перейти в «Манчестер Сити» вместе Неймаром
МИД Польши вызвал белорусского посла из-за слов Лукашенко
Путин оценил текущий уровень цен на нефть
Киев пообещал преследуемым белорусам защиту на Украине
Россия ответила на расширение санкций США
МВД начало проверку в связи с госпитализацией Навального
Путин заявил о сдержанной позиции России по событиям в Белоруссии
«АвтоВАЗ» начал производство новой версии универсала Granta Cross
В Минске силовики задержали 13 журналистов, в том числе российских
Lada 4x4 признана самым долгоживущим внедорожником в мире
Власти Парижа обязали граждан носить маски на улицах города
Путин заявил, что главным в борьбе с коронавирусом были жизни людей
Путин заявил о причастности США к задержанию 33 россиян в Беларуси
Лукашенко договорился с Путиным о рефинансировании $1 млрд долга
Путин выразил надежду на избежание второй волны коронавируса в России
Путин заявил, что пик экономических проблем в России пройден
Путин сообщил о создании резерва из силовиков для помощи Белоруссии
Владимир Путин призвал сделать больше съездов на трассе «Таврида»
В Минске силовики задержали 13 журналистов, в том числе российских
Военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии
ФСБ показала видео задержания подозреваемого в госизмене военного
Черчесов сообщил, что Соболев уладил конфликт с Дзюбой
Киев пообещал преследуемым белорусам защиту на Украине
Дочь Федуна вошла в тройку богатейших россиянок
Российская вакцина от COVID-19 начала поступать в гражданский оборот
Саакашвили сообщил, что возвращается в Грузию
В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России
«АвтоВАЗ» начал производство новой версии универсала Granta Cross
Российские операторы начали уходить от безлимитных тарифов
Россия сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости, сообщил президент России Владимир Путин 27 августа.В источнике
Подробнее о событии