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Путин сообщил о создании резерва из силовиков для помощи Белоруссии

Россия сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости, сообщил президент России Владимир Путин 27 августа.В источнике
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RT на русском

Путин сформировал резерв силовиков для помощи Белоруссии

RT на русском10:49
РИА Новости

Путин рассказал о создании резерва из силовиков для помощи Белоруссии

РИА Новости09:44
Вести.Ru

Россия сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии

Вести.Ru07:09
РБК

Путин заявил о создании резерва силовиков для Белоруссии

РБК07:00
ТАСС

Интервью Владимира Путина телеканалу «Россия-24». Главное

ТАСС07:50
Коммерсантъ

Интервью Путина о Белоруссии, коронавирусе, экономике. Главное

Коммерсантъ07:44
Lenta.ru

Путин сообщил о создании резерва из силовиков для помощи Белоруссии

Lenta.ru06:35
КП - Беларусь

Путин: Сформирован резерв российских силовиков для помощи Беларуси

КП - Беларусь07:04

Дочь Шувалова поступила в МГУ на коммерческой основе

Как следует из документа, Анастасия Шувалова зачислена на факультет психологии МГУ на коммерческой основе и будет проходить обучение по специальности «клиническая психология» с 1 сентября 2020 года по 30 июня 2026 года.
Дочь Шувалова поступила в МГУ на коммерческой основе
Forbesвчера в 13:35
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Оппозиция в Минске назвала недопустимой подготовку силовиков в России

«Координационный совет считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси: это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества», — гласит текст документа.
РБК11:29
13

Lada 4x4 признана самым долгоживущим внедорожником в мире

Один из самых старейших еженедельных британских журналов Autocar решил провести «автомобильную ревизию» и составить список машин-долгожителей для различных слоев общества, которые производили при условиях ресурсного дефицита и изобилия, высокой конкурентности на автопроме и командной экономики, которые были проверены временем.
Live2405:50
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