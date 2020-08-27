Путин сообщил о создании резерва из силовиков для помощи Белоруссии
Смотрите также
Путин принял участие в открытии трассы «Таврида» в Крыму
Минобороны объяснило инцидент между военными России и США в Сирии
Соболев уладил конфликт с Дзюбой
Мишустин заявил о выделении 34 млрд рублей на детские выплаты
Путин назвал задержание 33 россиян акцией спецслужб Украины и США
В Сочи автохам обматерил инспектора ДПС и напал на служебную машину
Владимир Путин 27 августа даст большое интервью по актуальным темам
В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»
«АвтоВАЗ» начал производство новой версии универсала Granta Cross
Песков назвал недобросовестной конкуренцией санкции США против НИИ
Mercedes-Benz полностью раскрыл внешность нового седана S-Class
Российские операторы начали уходить от безлимитных тарифов
Lister выпустил самый быстрый кроссовер в истории Великобритании
В интернете разочаровались стрельбами танков на «Армии-2020»
Тим Цзю победил Джеффа Хорна. Австралиец сдался после восьмого раунда
Владимир Путин 27 августа даст большое интервью по актуальным темам
Путин назвал задержание 33 россиян акцией спецслужб Украины и США
Путин рассказал о самочувствии дочери после вакцинации от коронавируса
Путин выразил надежду на отсутствие второй волны коронавируса
Путин заявил о прохождении Россией пика экономических проблем
Путин сообщил о создании резерва из силовиков для помощи Белоруссии
Путин принял участие в открытии трассы «Таврида» в Крыму
Прокуратура не нашла причины для уголовного дела из-за Навального
Минобороны объяснило инцидент между военными России и США в Сирии
ФСБ показала видео задержания подозреваемого в госизмене военного
Дочь Федуна вошла в тройку богатейших россиянок
Группа из 30 человек напала на здание посольства Ливии в Минске
Лукашенко назвал условие начала переговоров с оппозицией
«АвтоВАЗ» начал производство новой версии универсала Granta Cross
В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России
ЦБ и Visa предупредили об утечке данных 55 тыс. банковских карт
Путин пообещал появление еще одной вакцины от коронавируса в сентябре
Российские операторы начали уходить от безлимитных тарифов
Россия сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости, сообщил президент России Владимир Путин 27 августа.В источнике
Подробнее о событии