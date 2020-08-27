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Путин сообщил о создании резерва из силовиков для помощи Белоруссии

Россия сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости, сообщил президент России Владимир Путин 27 августа.В источнике
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Lenta.ru

Путин сообщил о создании резерва из силовиков для помощи Белоруссии

Lenta.ru06:35
ТАСС

Интервью Владимира Путина телеканалу «Россия-24». Главное

ТАСС07:50
Коммерсантъ

Интервью Путина о Белоруссии, коронавирусе, экономике. Главное

Коммерсантъ07:44
РИА Новости

Путин сообщил о формировании резерва из силовиков для помощи Белоруссии

РИА Новости06:36
RT на русском

Путин о создании резерва силовиков для помощи Белоруссии

RT на русском08:35
Телеканал 360°

Россия создала резерв правоохранителей для помощи Белоруссии — Путин

Телеканал 360°06:32
РБК

Путин заявил о создании резерва силовиков для Белоруссии

РБК07:00
КП - Беларусь

Путин: Сформирован резерв российских силовиков для помощи Беларуси

КП - Беларусь07:04

Минобороны объяснило инцидент между военными России и США в Сирии

Международную коалицию во главе с США в Сирии предупредили заранее о следовании колонны российской военной полиции, заявил в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Миллом начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов.
Минобороны объяснило инцидент между военными России и США в Сирии
РИА Новости05:35
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Путин назвал задержание 33 россиян акцией спецслужб Украины и США

История с задержанием 33 россиян в Белоруссии оказалась операцией спецслужб Украины и США — людей «втёмную использовали», чтобы переместить их на белорусскую территорию, и представили в качестве «возможной ударной силы для раскачивания ситуации», рассказал российский президент Владимир Путин в интервью «Россия 24».
RT на русском07:35
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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В интернете разочаровались стрельбами танков на «Армии-2020»

Кубинка, Московская область, 27 августа 2020, 15:47 — REGNUM Стрельбу с помощью танковых управляемых ракет по неподвижным целям в полигонных условиях показали 26 августа на форуме «Армия-2020» несколько российских танков.
REGNUM08:47
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В Курганской области задержан начальник полиции Каргаполья

Начальник МО МВД России «Каргапольский» подозревается по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения») и ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).
REGNUMвчера в 12:39
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