Путин сообщил о создании резерва силовиков на случай помощи Белоруссии
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По просьбе белорусского президента Александра Лукашенко Россия сформировала резерв из правоохранителей. Он будет использован, если ситуация в республике выйдет из-под контроля, и в стране начнутся разбои, грабежи, захват административных зданий.В источнике
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