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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин сообщил о создании резерва силовиков на случай помощи Белоруссии

По просьбе белорусского президента Александра Лукашенко Россия сформировала резерв из правоохранителей. Он будет использован, если ситуация в республике выйдет из-под контроля, и в стране начнутся разбои, грабежи, захват административных зданий.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Путин назвал условия вмешательства в кризис в Белоруссии. Что важно знать

РБК13:00
RT на русском

Путин сформировал резерв силовиков для помощи Белоруссии

RT на русском10:49
Вести.Ru

Россия сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии

Вести.Ru07:09
РИА Новости

Путин рассказал о создании резерва из силовиков для помощи Белоруссии

РИА Новости09:44
ТАСС

Интервью Владимира Путина телеканалу «Россия-24». Главное

ТАСС07:50
Коммерсантъ

Интервью Путина о Белоруссии, коронавирусе, экономике. Главное

Коммерсантъ07:44
Lenta.ru

Путин сообщил о создании резерва из силовиков для помощи Белоруссии

Lenta.ru06:35

Ученые предсказали, каким будет конец Вселенной

Новое исследование международной группы ученых предполагает, что эти ослепительные взрывы, названные сверхновыми черными карликами, возвестят о вечной тьме, когда Вселенная погрузится в состояние покоя.
Капитал страны25 августа в 14:33
2

Глава Башкирии поблагодарил Путина после заявления о содовой компании

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров выразил благодарность президенту России Владимиру Путину после его заявления о ситуации с Башкирской содовой компанией в среду, 26 августа.
Известиявчера в 11:25
145

Gotham Knight будет без Бэтмена и Гордона

Судя по известиям о сюжете новой игры, в Gotham Knight не будет двух основных персонажей – самого Бэтмена, который погиб при взрыве в пещере, и комиссара полиции Джима Гордона.
Faktom09:41
5

В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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Исследование: вторичное жилье в России подешевело в августе на 1,5%

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке в России в августе вернулась к показателям периода самоизоляции и составила 74,8 тыс. рублей за квадратный метр, что на 1,5% меньше, чем годом ранее, говорится в исследовании аналитического центра ЦИАН.
ТАСС08:30

Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО

Ветерана ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс высказал мнение, что Россия из-за глобализации стала зависимой от использования морских путей и поэтому уязвима в этом плане с точки зрения «стратегического сдерживания».
Известия00:20
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Энтони Фаучи: ученые работают над созданием нового штамма коронавируса

Интересно, что большинство экспертов из научного мира отмечают, что не видят причин в подобных работах, т.к. новые искусственные штаммы не распространены среди мирового населения, если только ученые не планируют выпустить вирус, подвергнув человечество новой опасности.
Evo-rus.com01:17

В ДНР украинские военные трижды за сутки нарушили условия перемирия

Условия дополнительных мер по контролю над режимом прекращения огня трижды за сутки нарушила украинская армия на линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике, 26 августа сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
ИА Красная Веснавчера в 03:21