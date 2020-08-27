В ДНР украинские военные трижды за сутки нарушили условия перемирия

Условия дополнительных мер по контролю над режимом прекращения огня трижды за сутки нарушила украинская армия на линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике, 26 августа сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).