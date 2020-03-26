Политика

Слово и ДелоСлово и ДелоПутин сообщил о возможности победить коронавирус за три месяца

Глава государства отметил, что Россия способна раньше, чем другие страны, решить проблемы, связанные с коронавирусом. По словам Путина, это возможно сделать в ближайшие три месяца.
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Петербургский бизнесмен попросил Владимира Путина осуществлять госзакупки заранее

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Путин сообщил о возможности победить коронавирус за три месяца

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Путин назвал срок, когда Россия поборет коронавирус

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Путин о коронавирусе: Россия может победить болезнь за три месяца

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Коронавирус в России удастся победить раньше, чем через три месяца

Эхо Москвы08:03

Россия может побороть COVID-19 быстрее, чем через три месяца – Путин

Общественная служба новостей07:17
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 09:29, Ашберн
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«Газпром» ударил по конкурентам в Европе

Российская компания «Газпром» ударила по конкурентам в Европе, продавая дешевый газ.
Lenta.ru 02:15
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Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости 24 марта в 10:21
Здоровье

В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом

В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 19:30
Наука

Искусственный интеллект нашел лекарства от коронавируса

Российские ученые с помощью технологий искусственного интеллекта обнаружили более десяти потенциально эффективных лекарств против коронавируса среди существующих и экспериментальных препаратов, прошедших клинические испытания.
РИА Новости 08:45
Религия

РПЦ не собирается менять порядок богослужений

Русская православная церковь не планирует изменять порядок публичных богослужений в Москве.
Вести.Ru 07:50
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса

Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
РИА Новости 05:03
Экономика

Путин объявил о мерах поддержки граждан в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в телеобращении объявил о мерах поддержки граждан, которые будут введены в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 09:35
Игры

Вышел шутер Bright Memory, созданный одним человеком

3DNews 01:56
Политика

Путин обратился к россиянам из-за распространения коронавируса

Президент России Владимир Путин обратился к нации в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 11:08
Общество

«Яндекс.Такси» создаст таксопарк для врачей и тестов на коронавирус

Основной конкурент «Яндекса» — компания Mail.ru Group — ранее сообщила, что выделила на помощь малому и среднему бизнесу 1 млрд руб. для борьбы с экономическими последствиями эпидемии коронавируса.
РБК 09:15
Экономика

Банковские вклады россиян обложат налогом

«Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает один миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», — заявил Путин.
URA.Ru вчера в 10:08
Экономика

Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат

Белоусов уточнил, что это будут «короткие кредиты». По его словам, они будут рассчитаны на полгода.
РБК 07:18
Общество

Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Татар-информ 24 марта в 23:33
Общество

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Lenta.ru 07:44
Авто

Обновленный Mitsubishi ASX получил российский ценник

Компания Mitsubishi объявила рублевые цены на компактный кроссовер ASX 2020 модельного года и назвала сроки начала продаж автомобиля на рынке РФ.
Движок вчера в 04:37
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
ТАСС вчера в 02:55
Гаджеты

Apple может отложить выпуск iPhone 5G из-за коронавируса

Apple может отложить запуск нового iPhone с технологией 5G, назначенный на сентябрь, из-за глобальной пандемии, сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Газета.Ru 04:37
Политика

На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России

Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:33
Общество

В Москве закроют все кафе и парки из-за коронавируса

Все рестораны, парки и ряд магазинов будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля в качестве превентивной меры против коронавируса.
Известия 04:07
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 08:42
Общество

«Медуза»: у сотрудника аппарата правительства обнаружили коронавирус

У одного из сотрудников аппарата российского правительства обнаружили коронавирус нового типа, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник в правительстве.
Ведомости 08:59
Авто

Новый суперкар Lamborghini показали на видео

Итальянский автопроизводитель опубликовал в Сети тизерное видео, на котором демонстрирует испытания нового трекового спорткара.
SpeedMe 02:28
Политика

Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Известия 09:19
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости вчера в 12:21
Общество

«Гемотест» и «Хеликс» начнут делать тесты на новый коронавирус

Лаборатория «Гемотест» с 26 марта начнет брать анализы на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в Москве и Московской области.
РБК вчера в 10:48
Общество

Роскомнадзор потребовал удалить твит о комендантском часе в Москве

Роскомнадзор обратился к социальной сети Twitter с требованием удалить фейковую запись о введении в Москве комендантского часа, сообщает ведомство.
Ведомости 08:38
Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Общество

Навка рассказала о ситуации с коронавирусом в США

Live24 02:42
Авто

Российский авторынок в апреле ждет масштабное падение

110km.ru 24 марта в 17:24
Общество

В Свердловской области кафе и торговые центры приостановили работу

Согласно решению главы региона, с 28 марта по 5 апреля будет приостановлена работа практически всех мест массового скопления людей: заведений общепита (кроме доставки и обслуживания на вынос), всех объектов розничной торговли (за исключением аптек, продуктовых отделов и отделов товаров первой необходимости), организаций бытового обслуживания (кроме ритуальных контор).
Российская газета 09:00
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