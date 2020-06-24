В РФ ужесточат налоговые меры для жителей с большим достатком. Во вторник, 23 июня, президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить НДФЛ с 13% до 15% на доходы свыше пяти миллионов рублей в год. Об этом он сказал в ходе телеобращения к гражданам страны.

Путин объявил о повышении ставки НДФЛ для богатых

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