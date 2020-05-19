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Газета.RuГазета.RuПутин сообщил о замедлении инфляции в России и укреплении рубля

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране замедлилась инфляция, а также укрепился курс рубля.
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Путин: инфляция в России немного замедляется

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Путин заявил о замедлении инфляции и укреплении рубля

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Рубль научился справляться с мировыми кризисами

Взгляд.ру14:20

Путин заявил, что инфляция в России замедляется, рубль начал укрепляться

ТАСС08:40

Путин заявил о замедлении инфляции в России

Газета.Ru09:33
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 22:46, Ашберн
Общество

Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru 22:10
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Происшествия

В Бурятии за сутки выявили 42 новых случая коронавируса

RT на русском вчера в 23:30
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Общество

На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»

На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 10:39
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Общество

Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров

Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, обнаружила почти 250 интернет-ресурсов с фейковой курьерской доставкой товаров из интернет-магазинов, данные ресурсов направлены регистраторам доменных имен для дальнейшей блокировки, говорится в сообщении компании.
РИА Новости 17:12
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Технологии

Facebook показал сервис для создания онлайн-магазинов в соцсети

Facebook представил сервис Facebook Shops, который позволяет бесплатно создать онлайн-магазин в соцсети.
Rambler News Service 15:34
Общество

Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм

В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
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Шоу-бизнес

Почему бывшая возлюбленная Ивана Жидкова не дает ему видеться с сыном

Пятый канал 05:04
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Политика

СМИ: против Порошенко возбудили дело о госизмене

Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко после публикации компромата на него депутатом Верховной рады Андреем Деркачом, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в офисе генпрокурора.
РИА Новости 18:55
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Происшествия

В Казани накажут сотрудницу полиции, выписавшую штраф без маски

В столице Татарстана сотрудница МВД без маски и перчаток составила на мужчину протокол за отсутствие индивидуальных средств защиты.
Российская газета 06:09
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Футбол

ЦСКА отмечает 15 лет с момента завоевания Кубка УЕФА

Ровно пятнадцать лет назад, 18 мая 2005 года, ЦСКА завоевал Кубок УЕФА.
Евро-футбол.ру вчера в 07:13
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Кино

Исполнительница роли Бэтвумен покинула проект после одного сезона

Исполнительница главной роли в «Бэтвумен» Руби Роуз внезапно покинула проект после одного сезона.
Игромания.ру 19:39
Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

Коммерсантъ 03:38
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Происшествия

В Мегино-Кангаласском районе пять глав муниципалитетов привлечены к ответственности за нарушения

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения устранены, главы привлечены к административной ответственности с назначением наказаний в виде штрафов.
ИА ЯСИА 21:14
Общество

Семьи с детьми за три месяца пандемии получат до 112 тысяч рублей

Семьи получат пособия сразу за шесть месяцев, в среднем 33 тыс. на ребенка, – сказал министр.
Солидарность 08:39
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Общество

На Урале сотрудников склада «Красное & Белое» протестируют на COVID-19

Все 635 сотрудников склада "Абсолют" сети "Красное & Белое" в Екатеринбурге отстранены от работы и будут протестированы на COVID-19 на этой неделе, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 06:16
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Здоровье

В Якутске могут ужесточить ограничительные меры

Большинство случаев заражения — внутрисемейные и корпоративные, но неблагополучная ситуация выявлена в обсерваторе по улице Халтурина, где нарушались санитарно-эпидемиологические правила.
Якутия Daily 22:33
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Общество

Доктор Мясников рассказал, что коронавирусом переболеют все

На ютуб-канале доктор поделился своей точкой зрения по поводу распространения коронавируса.
Московский Комсомолец 22:14
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Политика

Немецкий телеканал назвал «оккупантами» советских военных в ГДР

ФАН вчера в 23:42
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Здоровье

Назван редкий «первый и последний» симптом коронавируса

Инсульт может стать для молодых пациентов с COVID-19 «первым и последним» симптомом инфекции, так как при коронавирусе происходит гиперкоагуляция — повышается свертываемость крови, рассказала в интервью «Ленте.ру» профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), директор Центра по изучению хронических заболеваний метаболизма в Колледже наук GMU Анча Баранова.
Lenta.ru 17 мая в 20:31
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Представлены доступные защищенные смарт-часы AmazFit Ares

Astera 09:39
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Происшествия

Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Подмосковье

Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Клинском районе Подмосковья, экипаж погиб, сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.
ТАСС 15:03
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Экономика

Россия сокращает вложения в госдолг США

Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:56
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Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что синоптики прогнозируют летом частые волны тепла на территории России, но погода будет изменчивой.
РИА Новости вчера в 23:18
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Политика

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ 20:17
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Общество

В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
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Политика

Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»

Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском 10:12
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Общество

Свыше 108 млн китайцев попали под новый карантин из-за коронавируса

Больше 108 млн жителей китайской провинции Цзилинь отправили на карантин из-за новой вспышки коронавируса.
Известия вчера в 19:22
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Происшествия

В радиологическом медцентре в Обнинске произошел взрыв

В Обнинске на предприятии по производству лекарств произошел взрыв и последующее возгорание, в результате которого пострадал один человек.
РБК 12:23
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Общество

Жители Красноярского края сняли на видео падение метеорита

На юге Красноярского края упал метеорит. Видео этого явления было опубликовано в сообществе «ЧП Канск» в социальной сети «ВКонтакте».
Коммерсантъ 06:38
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Шоу-бизнес

Анна Семенович показала архивные фото

Анна Семенович всегда старается публиковать в соцсетях свои настоящие фото и игнорирует нападки хейтеров, которым что-то не нравится.
RuNews24.ru 14:33
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Как работают Яндекс.Новости?
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