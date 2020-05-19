Коронавирус
Газета.RuПутин сообщил о замедлении инфляции в России и укреплении рубля
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране замедлилась инфляция, а также укрепился курс рубля.
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Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru 22:10
Происшествия
В Бурятии за сутки выявили 42 новых случая коронавируса
RT на русском вчера в 23:30
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 10:39
Общество
Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, обнаружила почти 250 интернет-ресурсов с фейковой курьерской доставкой товаров из интернет-магазинов, данные ресурсов направлены регистраторам доменных имен для дальнейшей блокировки, говорится в сообщении компании.
РИА Новости 17:12
Технологии
Facebook показал сервис для создания онлайн-магазинов в соцсети
Facebook представил сервис Facebook Shops, который позволяет бесплатно создать онлайн-магазин в соцсети.
Rambler News Service 15:34
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
Политика
СМИ: против Порошенко возбудили дело о госизмене
Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко после публикации компромата на него депутатом Верховной рады Андреем Деркачом, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в офисе генпрокурора.
РИА Новости 18:55
Происшествия
В Казани накажут сотрудницу полиции, выписавшую штраф без маски
В столице Татарстана сотрудница МВД без маски и перчаток составила на мужчину протокол за отсутствие индивидуальных средств защиты.
Российская газета 06:09
Футбол
ЦСКА отмечает 15 лет с момента завоевания Кубка УЕФА
Ровно пятнадцать лет назад, 18 мая 2005 года, ЦСКА завоевал Кубок УЕФА.
Евро-футбол.ру вчера в 07:13
Кино
Исполнительница роли Бэтвумен покинула проект после одного сезона
Исполнительница главной роли в «Бэтвумен» Руби Роуз внезапно покинула проект после одного сезона.
Игромания.ру 19:39
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
Коммерсантъ 03:38
Происшествия
В Мегино-Кангаласском районе пять глав муниципалитетов привлечены к ответственности за нарушения
По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения устранены, главы привлечены к административной ответственности с назначением наказаний в виде штрафов.
ИА ЯСИА 21:14
Общество
Семьи с детьми за три месяца пандемии получат до 112 тысяч рублей
Семьи получат пособия сразу за шесть месяцев, в среднем 33 тыс. на ребенка, – сказал министр.
Солидарность 08:39
Общество
На Урале сотрудников склада «Красное & Белое» протестируют на COVID-19
Все 635 сотрудников склада "Абсолют" сети "Красное & Белое" в Екатеринбурге отстранены от работы и будут протестированы на COVID-19 на этой неделе, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 06:16
Здоровье
В Якутске могут ужесточить ограничительные меры
Большинство случаев заражения — внутрисемейные и корпоративные, но неблагополучная ситуация выявлена в обсерваторе по улице Халтурина, где нарушались санитарно-эпидемиологические правила.
Якутия Daily 22:33
Общество
Доктор Мясников рассказал, что коронавирусом переболеют все
На ютуб-канале доктор поделился своей точкой зрения по поводу распространения коронавируса.
Московский Комсомолец 22:14
Здоровье
Назван редкий «первый и последний» симптом коронавируса
Инсульт может стать для молодых пациентов с COVID-19 «первым и последним» симптомом инфекции, так как при коронавирусе происходит гиперкоагуляция — повышается свертываемость крови, рассказала в интервью «Ленте.ру» профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), директор Центра по изучению хронических заболеваний метаболизма в Колледже наук GMU Анча Баранова.
Lenta.ru 17 мая в 20:31
Происшествия
Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Подмосковье
Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Клинском районе Подмосковья, экипаж погиб, сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.
ТАСС 15:03
Экономика
Россия сокращает вложения в госдолг США
Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:56
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что синоптики прогнозируют летом частые волны тепла на территории России, но погода будет изменчивой.
РИА Новости вчера в 23:18
Политика
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ 20:17
Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
Политика
Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском 10:12
Общество
Свыше 108 млн китайцев попали под новый карантин из-за коронавируса
Больше 108 млн жителей китайской провинции Цзилинь отправили на карантин из-за новой вспышки коронавируса.
Известия вчера в 19:22
Происшествия
В радиологическом медцентре в Обнинске произошел взрыв
В Обнинске на предприятии по производству лекарств произошел взрыв и последующее возгорание, в результате которого пострадал один человек.
РБК 12:23
Общество
Жители Красноярского края сняли на видео падение метеорита
На юге Красноярского края упал метеорит. Видео этого явления было опубликовано в сообществе «ЧП Канск» в социальной сети «ВКонтакте».
Коммерсантъ 06:38
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала архивные фото
Анна Семенович всегда старается публиковать в соцсетях свои настоящие фото и игнорирует нападки хейтеров, которым что-то не нравится.
RuNews24.ru 14:33