Коронавирус
Газета.RuПутин сообщил о замедлении инфляции в России и укреплении рубля
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране замедлилась инфляция, а также укрепился курс рубля.
Читать в источнике
Оценить101
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 08:49, Ашберн
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Футбол
ЦСКА продлил контракт с Гончаренко
RT на русском 05:18
Общество
На Украине продлили карантин до 22 июня
Кабминет министров Украины в среду, 20 мая, принял решение продлить карантин в стране до 22 июня, но с ослаблением некоторых ограничений.
Известия 08:25
Происшествия
Истребитель F-35A разбился в США
Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе Эглин (штат Флорида, США), летчик выжил.
ТАСС 06:49
Общество
Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм
«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости».
RT на русском вчера в 19:34
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия вчера в 10:43
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ 18 мая в 08:31
Шоу-бизнес
Самойлова хочет отсудить у Джигана половину его доходов
Модель Оксана Самойлова намерена отсудить при разводе у рэпера Джигана (настоящее имя - Дениса Устименко) 50% его доходов.
Газета.Ru 07:03
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали сроки болезни коронавирусной инфекцией
Сроки лечения коронавируса составляют от 2 до 5 недель в зависимости от степени тяжести заболевания.
Первый областной 07:40
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева поделилась эксклюзивными кадрами из роддома
В своем микроблоге Кудрявцева поделилась трогательным видео, которое представляет собой подборку архивных фотографий из личного архива именинницы.
Bimru.ru вчера в 04:42
Общество
Патрушев заявил о коррупции и нарушениях при реализации нацпроектов
Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил о многочисленных нарушениях и коррупции при реализации национальных проектов.
РИА Новости 07:17
Энергетика
Доход «Газпрома» от экспорта газа в марте упал в два раза
Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в марте составил $457,7 млн, или 3 млн куб. м. В количественном выражении объем экспортируемого СПГ вырос (с 2,6 млн куб. м), однако его стоимость упала (с $510,5 млн).
РБК 07:07
Энергетика
Польская PGNiG собирается наладить отношения с «Газпромом»
Руководитель польской энергетической компании PGNiG Ежи Квечиньский выступает за восстановление сотрудничества с российским «Газпромом».
News.ru вчера в 05:23
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
Происшествия
В Татарстане женщина задушила восьмилетнего сына и покончила с собой
В Альметьевске обнаружены тела восьмилетнего мальчика и его 38-летней матери, пишет СУ СКР по Республике Татарстан.
Газета.Ru вчера в 16:14
Игры
«Делает монстром не облик»: польскому ролевому боевику The Witcher 3: Wild Hunt исполнилось пять лет
3DNews вчера в 07:40
Политика
Зеленский заявил о необходимости прямых переговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по случаю первой годовщины пребывания на высшей государственной должности заявил о необходимости прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Инфорос 06:26
Авто
«КамАЗ» начал продажи тягачей нового поколения
В автоконцерне «КамАЗ» сообщили о старте реализаций тягача КамАЗ-54901. Как стало известно, это дебютная модель нового семейства грузовиков.
Дни24 08:03
Общество
Синоптики предупредили о возможном снеге в Москве 21 мая
21 мая в Москве ожидается аномальное количество осадков.
Известия 06:28
Общество
Сергей Собянин: МФЦ откроются в Москве с 25 мая
Вечерняя Москва вчера в 11:18
Игры
В Civilization VI добавят Великую Колумбию и Симона Боливара
CyberSport.ru 01:06
Общество
Еще две смерти от коронавируса подтверждены в Ивановской области
Две смерти от коронавируса подтверждены в Ивановской области за сутки.
Ивтелерадио вчера в 04:26
Происшествия
В Брянске полковник МВД задержан за взятку в пять миллионов рублей
Российская газета 06:23
Общество
Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области
Обновлена карта распределения лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Саратовской области.
Регион 64 18 мая в 05:09
Общество
Более ста итальянских мафиози получали пособия для малоимущих
Более ста представителей итальянской мафиозной организации «Ндрангета» (Ndrangheta) были раскрыты Национальной финансовой гвардией, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Вечерняя Москва 06:47
Общество
В Петербурге выбрали новых почетных граждан
Новые обладатели звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» были определены на заседании Законодательного собрания города в среду, 20 мая.
Peterburg2.ru 08:29
Энергетика
Чубайс сравнил нефть с дохлой лошадью
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о стратегическом риске для России, который представляет собой зависимость от цен на нефть.
Lenta.ru вчера в 01:44
Политика
Дмитрий Бердников не утверждён в должности первого вице-губернатора
В среду, 20 мая на 30-й сессии депутаты Законодательного собрания Иркутской области депутаты согласовывали кандидатуры первого заместителя председателя правительства Иркутской области Руслана Ситникова и первого заместителя губернатора региона Дмитрия Бердникова.
Байкал24 06:53
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42