Президент Российской Федерации Владимир Путин во время онлайн-совещания по реализации мер поддержки экономики отметил, что инфляция в России замедляется, сообщает Газета.ru.

Путин заявил о замедлении инфляции в РФ

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