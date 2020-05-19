Коронавирус
Форпост Северо-ЗападПутин заявил о замедлении инфляции в России
Российские власти сделали прогнозы о поведении главных экономических показателей в ближайшее время. Во вторник, 19 мая, президент России Владимир Путин заявил, что в стране замедляется инфляция. Он сказал об этом на совещании, которое транслировал телеканал «Россия 24».
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Происшествия
В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8
Газета.Ru вчера в 17:24
Общество
Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм
К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
Космос
Фото дня: пара галактик исполняет вальс
3DNews 18 мая в 02:08
Игры
Первый геймплей ремастера Mafia II разочаровывает
Игромания.ру вчера в 07:03
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru 18 мая в 23:26
Авто
Skoda остановила поставки Octavia
Фото: Skoda Несколько торговых марок, которые входят в объединение VW Group, сообщили о временном приостановлении поставок автомобилей.
Daily-Motor.Ru 18 мая в 11:39
Общество
Мясников пофилософствовал о коронавирусе фразой «Кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников пофилософствовал о коронавирусе в эфире программы «Спасибо, доктор!», опубликованной на YouTube-канале «Соловьев LIVE».
Lenta.ru вчера в 18:36
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина забрала юную сиделку из клиники к себе домой
По словам концертного директора Сергея Гороха, сиделка пробудет в квартире Бабкиной еще несколько дней, а самой Надежде Георгиевне врачи назначили длинный курс физиотерапии.
Хорошие новости 17 мая в 08:44
Общество
У производителя загоревшихся аппаратов ИВЛ вновь сменился директор
На «Уральском приборостроительном заводе» (УПЗ), который производит аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», сменился руководитель.
РБК 18 мая в 10:03
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Авто
Toyota представила Toyota Venza второго поколения
Компания Toyota возродила кросс-универсал Venza в облике кроссовера.
Автоновости дня вчера в 01:11
Происшествия
В Новосибирской области выявили 76 новых случаев коронавируса
Семьдесят шесть новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписаны из больниц 54 человека, скончались двое, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:21
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Политика
Донбасс требует прекратить обстрелы. В ЛНР объявлена боевая готовность
Луганск, 19 мая 2020, 22:45 — REGNUM Вооруженные силы ЛНР приведены в боевую готовность, а глава республики выступил с обращением к президенту Украины Зеленскому, потребовав прекращения обстрелов.
REGNUM вчера в 15:45
Политика
Минобороны Японии проверяет кражу хакерами данных о новейших ракетах
По информации газеты Asahi, хакеры могли заполучить информацию об эксплуатационных характеристиках гиперзвуковых ракет, разосланных министерством обороны Японии нескольким потенциальным подрядчикам для разработки прототипа.
REGNUM 00:02
Происшествия
Жителей двух сёл Волгоградской области госпитализируют с коронавирусом
В Котельниковском районе Волгоградской области жителей двух населенных пунктов госпитализируют с коронавирусом.
РИАЦ вчера в 07:20
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
Авто
Объявлены цены на новый Volkswagen Polo
Российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на новое поколение бестселлера Polo.
Автостат 18 мая в 06:48
Происшествия
Шестой пациент умер от коронавируса в Алтайском крае
Смерть горожанина стала шестой в Алтайском крае среди пациентов с подтвержденным COVID-19.Всего в регионе 1054 человека с установленным коронавирусом, включая 132 детей, выздоровели 546 человек.
Kursk.com 01:59
Общество
Сергей Собянин: МФЦ откроются в Москве с 25 мая
МФЦ откроют в столице с понедельника, 25 мая. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Вечерняя Москва вчера в 11:18
Политика
Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском вчера в 10:12
Политика
На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена
На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри.
Газета.Ru вчера в 12:41
Политика
Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных соотечественников
Львовский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов считает, что русскоговорящие граждане Украины - "одноклеточные".
Газета.Ru вчера в 23:02
Общество
Венесуэла подала в суд на Банк Англии, чтобы вернуть свое золото
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ноябре прошлого года Банк Англии уже отказался возвращать золотой запас Венесуэлы - 15 тонн золота Боливарианской республики на сумму около 550 миллионов долларов - в рамках «борьбы с отмыванием денег».
Комсомольская правда вчера в 23:07
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ вчера в 03:38
Здоровье
Эльза Сыртланова уволена с поста главврача РКБ имени Куватова
На место главврача РКБ, сообщает издание, прочат Шамиля Булатова, который сейчас работает в должности главного врача клиники БГМУ.
Эхо Москвы в Уфе вчера в 00:56
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Общество
Сбербанк и Visa запустят магазины без касс и продавцов
Как работает магазин без касс и продавцов Технология тестируется в закрытом режиме на ограниченном количестве покупателей в магазине "Азбука вкуса", который находится в деловом центре "Москва-Сити" (башня "Федерация"), но в течение месяца должна стать доступной всем.
РБК 02:00
Авто
Hyundai Santa Fe получит новый стильный салон
Обновленный южнокорейский кроссовер Hyundai Santa Fe получит стильный интерьер.
Car.ru вчера в 10:40
Общество
Работающим российским пенсионерам продлили больничные
Работающие российские пенсионеры смогут продлить свои электронные больничные до 29 мая. Об этом сообщается на сайте правительства России.
Lenta.ru вчера в 01:01