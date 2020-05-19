Коронавирус

Форпост Северо-ЗападФорпост Северо-ЗападПутин заявил о замедлении инфляции в России

Российские власти сделали прогнозы о поведении главных экономических показателей в ближайшее время. Во вторник, 19 мая, президент России Владимир Путин заявил, что в стране замедляется инфляция. Он сказал об этом на совещании, которое транслировал телеканал «Россия 24».
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Путин: инфляция в России немного замедляется

РИА Новостивчера в 08:42

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Путин заявил о замедлении инфляции и укреплении курса рубля

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ТАССвчера в 08:40

Путин заявил о замедлении инфляции в России

Газета.Ruвчера в 09:33
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Происшествия

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Газета.Ru вчера в 17:24
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Общество

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К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
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Фото дня: пара галактик исполняет вальс

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Игры

Первый геймплей ремастера Mafia II разочаровывает

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Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом

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BFM.ru 18 мая в 23:26
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Авто

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Daily-Motor.Ru 18 мая в 11:39
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Врач и телеведущий Александр Мясников пофилософствовал о коронавирусе в эфире программы «Спасибо, доктор!», опубликованной на YouTube-канале «Соловьев LIVE».
Lenta.ru вчера в 18:36
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Шоу-бизнес

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По словам концертного директора Сергея Гороха, сиделка пробудет в квартире Бабкиной еще несколько дней, а самой Надежде Георгиевне врачи назначили длинный курс физиотерапии.
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На «Уральском приборостроительном заводе» (УПЗ), который производит аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», сменился руководитель.
РБК 18 мая в 10:03
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Общество

Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
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Авто

Toyota представила Toyota Venza второго поколения

Компания Toyota возродила кросс-универсал Venza в облике кроссовера.
Автоновости дня вчера в 01:11
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 76 новых случаев коронавируса

Семьдесят шесть новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписаны из больниц 54 человека, скончались двое, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
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Общество

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
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Донбасс требует прекратить обстрелы. В ЛНР объявлена боевая готовность

Луганск, 19 мая 2020, 22:45 — REGNUM Вооруженные силы ЛНР приведены в боевую готовность, а глава республики выступил с обращением к президенту Украины Зеленскому, потребовав прекращения обстрелов.
REGNUM вчера в 15:45
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Политика

Минобороны Японии проверяет кражу хакерами данных о новейших ракетах

По информации газеты Asahi, хакеры могли заполучить информацию об эксплуатационных характеристиках гиперзвуковых ракет, разосланных министерством обороны Японии нескольким потенциальным подрядчикам для разработки прототипа.
REGNUM 00:02
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Происшествия

Жителей двух сёл Волгоградской области госпитализируют с коронавирусом

В Котельниковском районе Волгоградской области жителей двух населенных пунктов госпитализируют с коронавирусом.
РИАЦ вчера в 07:20
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Общество

На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»

На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
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Авто

Объявлены цены на новый Volkswagen Polo

Российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на новое поколение бестселлера Polo.
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Происшествия

Шестой пациент умер от коронавируса в Алтайском крае

Смерть горожанина стала шестой в Алтайском крае среди пациентов с подтвержденным COVID-19.Всего в регионе 1054 человека с установленным коронавирусом, включая 132 детей, выздоровели 546 человек.
Kursk.com 01:59
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Общество

Сергей Собянин: МФЦ откроются в Москве с 25 мая

МФЦ откроют в столице с понедельника, 25 мая. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Вечерняя Москва вчера в 11:18
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Политика

Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»

Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском вчера в 10:12
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Политика

На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена

На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри.
Газета.Ru вчера в 12:41
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Политика

Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных соотечественников

Львовский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов считает, что русскоговорящие граждане Украины - "одноклеточные".
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Общество

Венесуэла подала в суд на Банк Англии, чтобы вернуть свое золото

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Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ вчера в 03:38
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Здоровье

Эльза Сыртланова уволена с поста главврача РКБ имени Куватова

На место главврача РКБ, сообщает издание, прочат Шамиля Булатова, который сейчас работает в должности главного врача клиники БГМУ.
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Происшествия

В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница

«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
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Общество

Сбербанк и Visa запустят магазины без касс и продавцов

Как работает магазин без касс и продавцов Технология тестируется в закрытом режиме на ограниченном количестве покупателей в магазине "Азбука вкуса", который находится в деловом центре "Москва-Сити" (башня "Федерация"), но в течение месяца должна стать доступной всем.
РБК 02:00
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Авто

Hyundai Santa Fe получит новый стильный салон

Обновленный южнокорейский кроссовер Hyundai Santa Fe получит стильный интерьер.
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Общество

Работающим российским пенсионерам продлили больничные

Работающие российские пенсионеры смогут продлить свои электронные больничные до 29 мая. Об этом сообщается на сайте правительства России.
Lenta.ru вчера в 01:01
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