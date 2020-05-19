Президент России Владимир Путин заявил, что в стране замедлилась инфляция, а также укрепился курс рубля.

Путин сообщил о замедлении инфляции в России и укреплении рубля

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