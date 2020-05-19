Коронавирус
Газета.RuПутин сообщил о замедлении инфляции в России и укреплении рубля
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране замедлилась инфляция, а также укрепился курс рубля.
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Общество
Голикова назвала показатель летальности при коронавирусе в России
Показатель летальности при коронавирусной инфекции в России составляет 0,95%. Он значительно ниже, чем в других странах.
Известия 04:49
Происшествия
СК возбудил дело по факту крушения Ми-8 в Подмосковье
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения военного вертолёта Ми-8 в подмосковном Клину.
RT на русском 04:15
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Аллы Пугачевой
Галкин отметил, что именно Алле Пугачевой принадлежит инициатива создания своего огорода.
Pravda.Ru вчера в 15:42
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в России превысило 300 тысяч
В России за последние сутки зарегистрировано 8 764 новых случаев COVID-19, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Омскрегион 03:41
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ 18 мая в 08:31
Политика
Зеленский анонсировал нормандский саммит после окончания пандемии
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая встреча лидеров стран нормандской четверки (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию ситуации на Донбассе состоится после окончания пандемии коронавируса.
РБК 04:36
Общество
В США объявили успешными испытания вакцины от коронавируса на людях
Сиэтл, США, 19 мая 2020, 07:44 — REGNUM Испытания вакцины от коронавируса, разработанной американской биотехнологической компанией Moderna, успешно прошли на людях.
REGNUM вчера в 00:44
Политика
В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») назвали «российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, обнародованную депутатом рады Андреем Деркачем.
Известия вчера в 17:56
Здоровье
В Минздраве назвали обязательным восстановление после COVID-19
Меры по восстановлению здоровья переболевшим коронавирусной инфекцией с начала заболевания нужно соблюдать без перерывов два-три месяца.
РБК 05:46
Политика
Зеленский назвал Украину бедной страной
Президент Украины Владимир Зеленский назвал свою страну «серьезной, но бедной».
Lenta.ru 05:59
Энергетика
Экспорт российского газа в Турцию сократился в семь раз
В марте этого года поставки трубопроводного российского газа в Турцию составили 210 миллионов кубометров.
Российская газета 06:17
Политика
Совет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании
Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
ТАСС 05:57
Общество
YouTube удалил аккаунт телеканала «Крым 24»
Руководство крымского телеканала "Крым 24" сообщило об удалении своего аккаунта на видео-хостинге YouTube с формулировкой "за нарушение условий", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:08
Общество
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
Футбол
ЦСКА продлил контракт с Виктором Ганчаренко
РИА Новости 05:09
Происшествия
Жительницу региона с коронавирусом принудительно госпитализировали
Дубовский районный суд рассмотрел административный иск о принудительном помещении под медицинское наблюдение 63-летней пациентки.
Волжский.ру 05:44
Происшествия
В Оренбургской области главу района задержали при получении взятки
Сотрудники полиции совместно с силовиками из управления ФСБ по Оренбургской области задержали главу муниципального района при получении взятки в размере 200 тысяч рублей у предпринимателя за покровительство, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
РИА Новости 05:30
Общество
Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм
К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ вчера в 03:38
Экономика
Всемирный банк предрек 60 млн человек нищету из-за коронавируса
Около 60 млн человек по всему миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии коронавируса, сообщил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас в ходе телеконференции.
РБК 00:33
Экономика
Подготовлен план восстановления экономики России
Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефакс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники.
Lenta.ru вчера в 08:54
Экономика
Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет
Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM вчера в 12:52
Культура
Седьмой сезон шоу «Танцы» станет последним
Piter.tv вчера в 07:40
Происшествия
Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров
После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, возникших, как считается, из-за возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), против производителя приборов, концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»), развернулась дискредитационная кампания.
РБК 04:31
Общество
Собянин назвал ежедневное число тяжелобольных с коронавирусом в Москве
19 мая Собянин сообщил, что в больницах Москвы находится 18 тысяч тяжелобольных пациентов с коронавирусом.
Lenta.ru 05:44
Происшествия
Пропавший под Кировом четырёхлетний ребёнок найден живым в лесу
Киров, 19 мая 2020, 18:36 — REGNUM Мальчик четырёх лет был найден живым после двух суток поисков в Кировской области.
REGNUM вчера в 11:36
Интернет
В Google Chrome появились групповые вкладки
Если вы не видите опцию групповых вкладок, даже после обновления Google Chrome, введите «chrome://flags/#tab-groups» в адресной строке и включите эту функцию.
ITZine.ru 03:12
Общество
Промышленности и банкам дадут полгода для перехода на отечественное ПО
Согласно данным источника, промышленности и банкам для перехода дадут полгода.
Моя Москва.онлайн 04:52
Политика
Парламент Приангарья не утвердил в должности первого вице-губернатора
После ухода с поста мэра Иркутска, карьера Дмитрия Берникова, назначенного недавно врио первого вице-губернатора Приангарья, явно не задалась: 12 мая 2020 г. он был освобождён от исполнения полномочий секретаря Иркутского городского местного отделения партии «Единая Россия», а сегодня, 20 мая депутаты местного парламента не утвердили его в новой должности.
REGNUM 06:15