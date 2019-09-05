Экономика

Газета.RuГазета.RuПутин анонсировал ипотеку под 2% на Дальнем Востоке

Юбилейный, V Восточный экономический форум запомнится ярким высказыванием президента России, который в ответ на реплику главы Якутии Айсена Николаева о якобы звучавших из уст российских чиновников высказываний о ненужности Дальнего Востока и о том, что он балласт для страны, назвал таких чиновников "придурками".
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с чего всё началось

Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.
RT на русском03:44

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Путин пообещал части молодых россиян ипотеку под 2% годовых

URA.Ru03:59

Осипов: льготная ипотека поможет в освоении «дальневосточного гектара»

РИА Новости08:38

Сенатор назвал условие, при котором возможна льготная ипотека в ДФО

РЕН ТВ05:49

Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых

RT на русском03:44

Путин анонсировал программу ипотеки под 2% для молодых семей на Дальнем Востоке

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ТАСС08:27

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Интерфакс07:06
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