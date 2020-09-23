Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Вечерняя Москва
Вечерняя Москва

Путин сообщил об «эффекте эскимо» у боевого блока «Авангард»

Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду, 23 сентября, сравнил способность гиперзвукового боевого блока «Авангард» выдерживать очень высокие температуры во время полета с «эффектом эскимо».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Путин рассказал об «эффекте эскимо» у боевого блока «Авангард»

Владимир Путин сравнил способность гиперзвукового боевого блока "Авангард" выдерживать сверхвысокие температуры в полете с "эффектом эскимо".
РИА Новостивчера в 11:35
Подробнее о событии
Комсомольская правда

«Летит и плавится»: Путин рассказал об «эффекте эскимо» у ракет Авангард

Комсомольская правдавчера в 12:46
Известия

Путин оценил способность «Авангарда» выдерживать высокие температуры

Известиявчера в 11:05
Газета.Ru

Путин описал «эффект эскимо» у боевого блока «Авангард»

Газета.Ruвчера в 11:57
Московский Комсомолец

Путин сравнил ракету «Авангард» с эскимо

Московский Комсомолецвчера в 12:52
РИА Новости

Путин рассказал об «эффекте эскимо» у боевого блока «Авангард»

РИА Новостивчера в 11:35
Lenta.ru

Путин сравнил гиперзвуковой «Авангард» с эскимо

Lenta.ruвчера в 11:15
ТАСС

Путин рассказал об «эффекте эскимо» у ракет «Авангард»

ТАССвчера в 12:04

Назван самый популярный турецкий сериал за рубежом

Сериал «Постучи в мою дверь» — романтическая комедия, рассказывающая историю молодой девушки Эды, мечтающей получить престижное образование, а впоследствии и хорошую должность, которая поможет ее семье справиться с финансовыми трудностями.
Назван самый популярный турецкий сериал за рубежом
Rusturkey.comвчера в 01:24

Как хихикают крысы, выяснили британские ученые

Исследование, опубликованное 21 сентября в журнале Current Biology, предполагает, что эти высокочастотные звуки похожи на человеческий смех, и количество смеха напрямую связано с тем, насколько позитивно воспринимают крысы щекотку.
LentaChel.ru22 сентября в 10:58
2

На Аляске приступили к снятию памятника Баранову с постамента

Власти города Ситка, который расположен в американском штате Аляска, приступили к работам по снятию с постамента и переносу из центрального парка статуи правителя русских поселений в Северной Америке Александра Баранова, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты19:10
1

Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».
Известия18:16
3K

Песков оценил публикацию французских СМИ о разговоре Путина и Макрона

СМИ не имеют доступа к точным данным о содержании разговора Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 09:07
447