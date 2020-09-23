Путин сообщил об «эффекте эскимо» у боевого блока «Авангард»
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Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду, 23 сентября, сравнил способность гиперзвукового боевого блока «Авангард» выдерживать очень высокие температуры во время полета с «эффектом эскимо».В источнике
С чего всё началось
Путин рассказал об «эффекте эскимо» у боевого блока «Авангард»
Владимир Путин сравнил способность гиперзвукового боевого блока "Авангард" выдерживать сверхвысокие температуры в полете с "эффектом эскимо".
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