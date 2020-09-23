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Вечерняя Москва
Вечерняя Москва

Путин сообщил об «эффекте эскимо» у боевого блока «Авангард»

Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду, 23 сентября, сравнил способность гиперзвукового боевого блока «Авангард» выдерживать очень высокие температуры во время полета с «эффектом эскимо».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Путин рассказал об «эффекте эскимо» у боевого блока «Авангард»

Владимир Путин сравнил способность гиперзвукового боевого блока "Авангард" выдерживать сверхвысокие температуры в полете с "эффектом эскимо".
РИА Новостивчера в 11:35
Подробнее о событии
Известия

Путин оценил способность «Авангарда» выдерживать высокие температуры

Известиявчера в 11:05
ТАСС

Путин рассказал об «эффекте эскимо» у ракет «Авангард»

ТАССвчера в 12:04
Газета.Ru

Путин описал «эффект эскимо» у боевого блока «Авангард»

Газета.Ruвчера в 11:57
Московский Комсомолец

Путин сравнил ракету «Авангард» с эскимо

Московский Комсомолецвчера в 12:52
РИА Новости

Путин рассказал об «эффекте эскимо» у боевого блока «Авангард»

РИА Новостивчера в 11:35
Lenta.ru

Путин сравнил гиперзвуковой «Авангард» с эскимо

Lenta.ruвчера в 11:15
Комсомольская правда

«Летит и плавится»: Путин рассказал об «эффекте эскимо» у ракет Авангард

Комсомольская правдавчера в 12:46

Разведка США получила данные о почти 200 операциях банков в РФ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM22 сентября в 03:35
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Роналду раздумывает покинуть «Ювентус» из-за отношений с Пирло

Нападающий в силу возраста не готов ждать, пока клуб построит новый проект, который будет способен побеждать.К тому же, Роналду не смог наладить отношения с новым главным тренером "старой синьоры" Андреа Пирло, который ставит команду выше отдельных личностей.
Soccer.ruвчера в 06:31

В Минобороны сообщили о подготовке провокации с химоружием в Идлибе

«Согласно имеющейся информации, террористы доставили отравляющие вещества в район населенного пункта Кансафра провинции Идлиб и ведут подготовку к проведению постановочных съемок для обвинения правительственных сил САР в применении химического оружия против мирного населения», — сказал Гринкевич.
РБКвчера в 16:38
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В Киеве заявили о полном праве Украины перекрыть Северо-Крымский канал

Киев имел полное право перекрыть искусственно созданный Северо-Крымский канал, русло реки Днепр, которая "свободно течет по территории Украины, Белоруссии и России" не перекрывалось, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой Автономной Республике Крым Антон Кориневич.
Известиявчера в 16:25
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